En ustabil og farligere nabo

Det var utenriksminister Anniken Huitfeldts viktigste tale. I Stortinget forklarte hun hvordan dramatiske omveltninger i Europa vil påvirke norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Huitfeldt fastslo at siden andre verdenskrig har Europa ikke sett krigshandlinger som får like store konsekvenser som det vi nå er vitne til.

Når historien skal skrives, vil det bli et før og et etter 24. februar 2022, sa utenriksministeren.

Russlands aggresjon mot et fredelig naboland er en skjellsettende hendelse, på linje med da Muren falt i 1989. Vi må redefinere vår virkelighetsforståelse, som Huitfeldt sa.

Men mens Murens fall ledet til utbredelse av frihet og demokrati i Europa, fører Putins krig til at Jernteppet igjen senker seg i øst.

REDEGJØRELSE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt tirsdag en utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget, med hovedvekt på konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina.

Huitfeldt sa at vi nå har en ustabil, uforutsigbar og dermed farligere nabo i nord. Som utenriksministeren påpeker ser vi nå et Russland som er villig til å bruke militær makt for å oppnå sine mål.

Men på norsk side ligger noe vesentlig fast. Når så mye annet er i spill skal norsk sikkerhetspolitikk være gjenkjennelig og forutsigbar.

Som før handler det om både avskrekking og beroligelse. Vår sikkerhet er forankret i Nato. Norsk basepolitikk innebærer begrensninger i utenlandsk militær aktivitet i fredstid.

Men skal avskrekkingen være troverdig er det også behov for å øve med allierte, og ha nødvendig infrastruktur for å kunne motta forsterkninger i en krise. Vi er enig med utenriksministeren i at det gjør tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA svært viktig.

Samtidig må Norge gjennom åpenhet unngå at det oppstår misforståelser i forhold til Russland, samt forsøke å bidra til å redusere spenningen i vår nærområder. – Norge utgjør ikke, har aldri utgjort, og skal ikke utgjøre, noen trussel mot Russland, sa Huitfeldt.

Det er verdt å merke seg at Huitfeldt sa at EU har fått en ny og konkret relevans i sikkerhetspolitikken. Europeerne må ta et større ansvar for sikkerheten. En årsak er at vi ikke vet om USAs neste president vil ha det samme fokus på transatlantisk samarbeid som Joe Biden.

Dessverre åpner ikke regjeringen av den grunn for en ny EU-debatt.

Vi mener arbeidet med en europeisk sikkerhetspolitikk er enda et godt argument for at Norge bør bli medlem i EU. Ikke for at EU skal erstatte Nato, men for å styrke det europeiske bidrag til vår felles sikkerhet.

Det kan skje store endringer i Norden, ettersom Finland og Sverige diskuterer om de skal søke medlemskap i Nato. Det vil også påvirke oss.

Vi må tilpasse oss endringer, forårsaket av Russlands aggresjon.

Men i en kritisk tid er det også viktig at hovedlinjene i norsk politikk ligger fast.

Kontinuitet har vært en styrke. Det samme er, som Huitfeldt uttrykte det, vår evne til å stå sammen når det virkelig gjelder. I dagens krise gir virkelig samhold styrke.

