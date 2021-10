DEL BYRDENE: – Bodyer er sjelden det en nybakt mamma har manko på. Lag heller en gryterett det er lett å spise med én hånd. Kjøp kanelboller og sett på kaffen – nå er det gjesten som er verten, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Hvor ble det av landsbyen?

Nyfødte babyer er ekstremt hjelpeløse og trenger tilsyn hele døgnet. Så intens som den første tiden er, kan det umulig være meningen at foreldre skal bære ansvaret alene. Likevel er det tilfellet for de aller fleste.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KATHRINE VIGDEL, forfatter, småbarnsmamma og vert for podcasten «Pusterom for mamma»

«Det trengs en landsby å oppdra et barn», lyder ordtaket. Jeg vil legge til: også foreldrene trenger landsbyen. Spesielt den første tiden. Men hva er egentlig virkeligheten? Altså: Hvor har det blitt av landsbyen?

I pandemiens første måneder økte antallet diagnostiserte fødselsdepresjoner med 75 prosent, ifølge Helsedirektoratet. I høstens stortingsvalg var barselomsorgen på langt nær så tydelig til stede på den politiske agendaen som den burde være. Men mens vi venter på at politikerne skal få ut fingeren, har du og jeg et ansvar i å gjøre noe konkret: styrke landsbymentaliteten.

For til tross for et ellers godt nettverk, føler mange nybakte foreldre seg ensomme den første tiden. Sånn var det for oss, og sånn var det for mange jeg har snakket med. Landsbymentaliteten forsvant et sted i moderniseringen av samfunnet.

I ulne «gamle dager» fantes det såkalte «grautkjerringer»: ei dame som gikk fra gård til gård der det var nyfødte babyer, og kom med næringsrik mat til mor. «Sengamad», kaller min svigermor det. I dag har vi erstattet sengamaden til å bety noe helt annet: søte bodyer i størrelse 68 («de vokser jo så fort ut av de minste størrelsene uansett») og en blomst til mor.

Ingenting i veien med fine gaver. Men jeg blir litt matt av å tenke på at for mange foreldre er det kanskje den eneste oppmerksomheten og hjelpen de får. Og hvem trenger egentlig førti ulike bodyer i str. 68 når nettene er blytunge og dagene lange og man ikke har dusjet på ei uke?

les også Det siste barnet

Jeg savner et organisk apparat som er der for foreldre, og at det apparatet er der samme om man er nybakt førstegangsfødende eller fersk firebarnsmamma. Med organisk apparat mener jeg det som handler om å være medmenneske, den frivillige hjelpen, i kontrast til den offentlige hjelpen som fastlege, sykehus og helsestasjon. Det er mennesker som befinner seg i foreldrenes naturlige omgangskrets: venner, slektninger, naboer, bekjente.

Jeg er helt overbevist om at vi har det i oss, alle sammen. Vi ønsker å være til hjelp, og vi trår til når det brenner. Se for deg at du får en fortvilet telefon om hjelp fra noen du er glad i. Ville du ikke sluppet alt du har i hendene og stilt opp?

Selvsagt ville du det. I andres livskriser vekkes empatien i oss. Utfordringen med barseltid er at vi ikke tenker på den som en livskrise, men heller som en koselig affære det er verdt å feire. Og når vi har avlevert bodyen og blomsten, har vi liksom gjort jobben vår. Eller har vi det?

Fraværet av flokken rundt en nybakt mamma handler imidlertid ikke bare om hjelpen som ikke kom – det handler også om den manglende evnen til å be om hjelp. Og da dukker et betimelig spørsmål opp: Hvorfor er det så vanskelig å be om hjelp? For landsbyen kan ikke hjelpe noen som ikke vedkjenner seg behovet.

Kanskje handler det om at nybakte foreldre ikke vil være til bry. Folk har det så travelt. Vi er skapt til å få barn, ergo burde vi fikse dette selv. Kanskje handler det om frykt for avvisning. Det er skummelt å vise sårbarhet.

Og kanskje er det dette som er feminismens slagside: Vi er blitt foret med et ideal om at vi skal klare oss selv, stå i det, være selvstendige. Vi har kjempet for et individualistisk samfunn og retten til å være oss, med det resultat at det har skadet landsbymentaliteten. Med en slik holdning er det ikke rart at andre ikke automatisk tilbyr hjelp og stiller opp: Også de er redde for å bli avvist. Hva om tilbudet om hjelp kan tolkes som en fornærmelse mot mammaens individualitet og styrke?

Uansett hva som ligger bak, er det én ting som er sikkert: Ansvaret for å gjenopprette landsbyen ligger hos den som trenger hjelp. Og det er egentlig litt vondt å si, men jeg tror det er sant: Problemet er ikke at folk ikke vil hjelpe – problemet er at vi ikke tør å vise at vi trenger hjelp. Vi foreldre må tørre å ta initiativet, tørre å si: «Jeg klarer ikke dette alene. Kan du hjelpe meg?»

Ett viktig sted å begynne, er å skille mellom emosjonell og praktisk hjelp. Jeg tror vi lett kan tenke at vi må ha kjempegod kjemi med de vi spør om hjelp, ettersom vi slipper dem innpå oss i en sårbar periode av livet. Men det er i hovedsak emosjonelle behov som er avhengig av god kjemi – enhver bekjent kan ta med take-away eller trille vogna frem og tilbake på fortauet utenfor. Det er den praktiske hjelpen. Det kan oppleves skremmende å ta på seg rollen som hobbypsykolog, men å komme på døra med middag eller gjøre et ærend er mye tryggere og enklere.

Emosjonell hjelp handler om den mentale støtten, og det er der hobbypsykologen kommer inn. Det å ha noen å snakke med som man har tillit til, å kunne øse ut bekymring og og uro til noen som har et lyttende øre og empatisk holdning. Det kan være andre foreldre som har gått veien, men det kan også være enhver som har litt livserfaring i kroppen og liker å lytte – fagfolk inkludert.

les også Ble gravide som tenåringer: - Det er kanskje det såreste

Men det praktiske og emosjonelle henger sammen. Oftest er det behovet for praktisk hjelp som er størst for mange i starten, fordi det er så akutt. Livet er snudd på hodet. Da kan det være en enorm hjelp i å få middag på døra, barselbesøk som diskret bretter en stabel med klær eller setter på oppvaskmaskinen. Praktisk hjelp er også psykisk hjelp.

Det er denne landsbyen jeg savner. Det er ikke snakk om flergenerasjonsboliger, hippiesamfunn eller invaderende bestemødre. Det er snakk om å være medmenneske i en individfokusert tid, uavhengig familiebånd.

Foreldre som tør å be om hjelp fra venner, naboer og familie, er med på å bygge en kultur som igjen tjener andre. Frimodigheten kan inspirere andre til å be om hjelp selv. Kanskje får noen en skikkelig selvtillitsboost fordi de fikk lov til å være til hjelp, selv om de ikke vet opp ned på en baby.

Bodyer er sjelden det en nybakt mamma har manko på. Lag heller en gryterett det er lett å spise med én hånd. Kjøp kanelboller og sett på kaffen – nå er det gjesten som er verten.