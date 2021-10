Kommentar

Kunne Kongsberg-drapene vært forhindret?

Av Shazia Majid

BERØRER MANGE: Gjerningspersonen drepte fem tilfeldige ofre med stikkvåpen i Hyttegata i Kongsberg 13. oktober i år.

Enda et massedrap er begått. Igjen står gjerningspersonens mentale helse sentralt i saken. Og dermed dukker spørsmålet opp.

Kunne det vært unngått?

Spørsmålet er uunnværlig. Dess flere drepte, dess mer brutalitet, jo presserende blir spørsmålet.

Samfunnet ønsker å stille noen til ansvar. I tillegg til gjerningspersonen. Kunne offentlige instanser stoppet ham (de er stort sett menn), før han gjorde det?

Kunne man ha unngått at Espen Andersen Bråthen begikk de grufulle drapene i Hyttegata i Kongsberg en helt alminnelig onsdag kveld i forrige uke?

Om han og samfunnet ble bedre beskyttet mot det som ser ut til å være lang tid med alvorlige psykiske problemer?

Det er det store, uhyre vanskelige spørsmålet. For drap er vanskelige å forutse, enda vanskeligere å forhindre.

Hypotesene

Men vi trenger svar, om enn for å bedre systemene, slik at syke mennesker får den hjelpen de trenger.

Særlig når politiet nå sier at deres sterkeste hypotese er at det er sykdom som er hovedårsaken til drapene.

Drapene er rystende. For hele landet. Det er et tosifret antall fornærmede. Fem uskyldige, tilfeldige mennesker er blitt frarøvet livet på uhyrlig vis. Utallige liv er blitt berørt. Angrepet er det dødeligste siden terrorangrepet 22. juli.

Vi vet for lite om hvorfor han gjorde det. Det vi vet så langt er to ting, at Bråthen har en lang sykdomshistorie, og at han i en YouTube-video bekjenner å ha konvertert til islam.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet la begge vekt på det sistnevnte i timene etter drapene. Innforstått var altså spørsmålet, kunne dette være et islamistisk terrorangrep?

Bakgrunnen for et slikt spørsmål så tidlig etter hendelsen kan være bekymringsmeldinger PST fikk om konvertering og det som ble oppfattet som trussel i 2017.

Så langt er det ikke kommet ytterligere informasjon som tyder på at dette var et ideologisk motivert massedrap. Snarere tvert imot.

Under mandagens pressekonferanse sier politiet at denne hypotesen er ytterligere svekket, og begrunner det slik om konverteringen: «Han har sagt det offentlig, men ikke fulgt dette opp i praksis».

Forvarslene

Selv om vi vet lite om bakenforliggende årsaker, er en ting ofte gjennomgående i denne typen hendelser – forvarslene.

Det er sjeldent en unormal handling som drap skjer uten forvarsel. Det er gjerne mennesker rundt som har vært vitne til gjerningspersonens avvikende meninger, holdninger, reaksjonsmønstre, trusler og handlinger.

Ofre er gjerne mennesker som står drapsmannen nær. Mange av drapene i Norge er partnerdrap. At mental helse står sentralt i en drapssak er ikke unormalt. Det kan være med på å forklare drapsmotivet.

Når vi snakker om «tikkende bomber», eller ensomme ulver, handler det ofte om vilkårlige ofre og massedrap. Gjerne et terrorangrep som er ideologisk motivert. Og da er det naturlig at samfunnet krever svar på hvordan det kunne skje.

JAKTEN: Det tok 29 minutter fra de første meldingen om mann med pil og bue som angrep folk, til drapsmannen ble pågrepet. Bildet er tatt 13. oktober.

«Tikkende bomber»

Slik tilfellet er i Kongsberg-saken. PST fikk første varsel om Espen Andersen Bråthen allerede i 2015. To år etter kom enda flere varsler etter en video han la ut på YouTube hvor han kom med det som fremsto som en trussel og viste til at han var blitt muslim.

I 2018 ble det sendt varsel fra politiet til helsevesenet om fare for at mannen kunne begå «et lavskala angrep».

Mannen ble ilagt besøksforbud etter å ha truet med å drepe faren i 2020. I tillegg har en rekke personer som har vært i kontakt med Bråthen uttalt i mediene i etterkant av massedrapene at han i årevis har oppført seg truende, skapt frykt og vært aggressiv.

For-historikken er dramatisk, og en kan si svært dekkende for begrepet «tikkende bombe». En trussel helsevesenet ble varslet om. Men hva gjorde helsevesenet med varselet? Det vet vi ikke.

Psykiatriens rolle

Det skal Kongsberg distriktspsykiatrisk senter (DPS) nå granske. Og Statsforvalteren i Oslo og Viken skal granske granskerne. I helgen ble det nemlig kjent at statsforvalteren åpner tilsynssak mot helsevesenet.

Også den nye helseministeren Ingvild Kjerkol melder gjennomgang, både av saken og loven og skjæringspunktet mellom politi og psykiatri.

Altså hvem som skal ha ansvaret for de mest krevende tilfellene, hvordan kommunikasjonen skal foregå mellom de to institusjonene. Og å «evaluere endringen i psykisk helsevernlov om innføring av krav til samtykke ved tvunget psykisk helsevern» sier Kjerkol.

Alvorlige mangler

Norsk psykiatrisk helsevesen sliter. Det har den gjort lenge. Den er kraftig underdimensjonert, viser Riksrevisjonens rapport fra juni i år.

VG har tidligere fortalt at tre av fire psykologer har minst et halvt års ventetid. At nær 1 av 4 ble avvist i psykisk helsevern i fjor.

Det har konsekvenser. Noen ganger brutale konsekvenser.

Høsten 2017 ble det i tillegg gjort endringer i lov om psykisk helsevern. For å styrke pasientens rettigheter. Pasienter med samtykkekompetanse kan ikke lenger tvangsbehandles. Det er denne loven Kjerkol nå skal se på.

For individets frihet har en pris. I noen tilfeller er den prisen kanskje for høy. En pris samfunnet antagelig ikke er villig til å betale.

Svar er viktig

På det nåværende tidspunkt er mye uklart om motivene til massedrapsmannen i Kongsberg.

Men at hans sykdomshistorie og hvordan han er blitt fulgt opp av helsevesenet kan ha spilt en rolle – blir stadig klarere.

Et svar på hvor det eventuelt sviktet, kan bidra til å hindre nye angrep. Selv om det ikke mulig å forhindre all slik vold.

For enkelte drapsmenn kan være psykiske syke, men psykisk syke flest er ikke farlige for andre.

I kjølvannet av Kongsberg-drapene er det dog rimelig å stille seg spørsmålet om flere alvorlig psykisk syke burde ha fått tvungen psykiatrisk behandling.