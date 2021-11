Kommentar

Alt for å overleve

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær er nok en gang under press.

Ansettelsen av Antonio Conte i Tottenham kan skape enda mer press på Ole Gunnar Solskjær. Akkurat nå handler alt om å bevare – ikke om å bygge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Helt siden nordmannen ble ansatt i Manchester United for snart tre år siden, har vi sett to gjennomgangstemaer i diskusjonene rundt ham.

Én innfallsvinkel handler om å se det hele som et byggeprosjekt.

Ole Gunnar Solskjær er på Old Trafford for å skape noe på lang sikt, ikke nødvendigvis på kort. Derfor er det konturene av hva han har på gang, og ikke bare det laget hans presterer her og nå, som må styre oppfatningen av hvor sterk han er som manager.

Så langt kan det vel diskuteres hvor mye troverdighet Solskjær har som byggmester, selv om han har truffet godt på flere overganger.

les også Solskjærs svar til kritikerne: – Det er null problem

En annen innfallsvinkel kommer gjerne opp hver gang det butter.

Den tar utgangspunkt i at Solskjærs curriculum vitae (CV) ikke er i nærheten av det managerne til de fremste konkurrentene kan slå i bordet med. Hvorfor har en lettvekter en så tung jobb?

Nå venter Manchester City. I en tid da ordet «skjebnekamp» for ørtende gang kan trekkes frem rundt Solskjær, er det relevant å analysere situasjonen hans ut fra begge disse ytterpunktene.

Tanken om å bygge med et langsiktig perspektiv er nok ikke død, men ser ut til å ligge i stabilt sideleie.

les også Presset på Solskjær fortsetter: – Hvor ville de vært uten Ronaldo?

Nå MÅ det handle om kyniske og pragmatisme for å komme ut av krisen, og da er erfaring en usedvanlig viktig egenskap. Etter å ha blitt ydmyket 0–5 mot Liverpool, fikk Solskjær mye ros for de taktiske grepene han tok mot Tottenham. Manchester United kjørte da inn tre stoppere og ble mye tryggere defensivt.

Endringen innebar også å bruke Cristiano Ronaldo og Edinson Cavani sammen på topp.

Den ene er 36 år gammel, den andre er 34. Altså et spisspar på 70 år til sammen.

Spillere som Mason Greenwood (20) og Jadon Sancho (21) ble sittende ubrukt på benken.

Pep Guardiola og Ole Gunnar Solskjær leder hvert sitt Manchester-lag lørdag.

Mot Atalanta i midtuken var United igjen på et langt lavere nivå enn fansen vi se dem. Hva berget Solskjær? At klubben har en superstjerne født det året Bobbysocks vant Melodi Grand Prix.

Ole Gunnar Solskjær må selvsagt takke og bukke for at han har Ronaldo.

Men argumentet om at Solskjær skal vernes av langsiktige hensyn har vel stått sterkere før.

Den andre innfallsvinkelen handler om at en klubb av Uniteds størrelse har valgmuligheter. Nå har en konkurrent som Tottenham tatt valget om å bytte ut Nuno Espírito Santo med mer meritterte Antonio Conte.

les også Solskjær sammenligner Ronaldo med Michael Jordan

Det har selvsagt ingen direkte relevans for situasjonen i Manchester United. Men dersom det blir enda mer motgang, kan det bli fryktelig fristende for fansen å sammenligne hva de har med hva konkurrentene har.

Det de da får se er Jürgen Klopp i Liverpool, Thomas Tuchel i Chelsea, Pep Guardiola i City og nå den nevnte italieneren nord i hovedstaden.

Da er det mulig å argumentere med at en sjef med fartstid fra Molde og Cardiff kan fremstå i overkant uerfaren.

les også Ny skjebnekamp: – Alltid likt å få kritikk

Veien har vært kort mellom himmel og helvete i hele nordmannens periode som Manchester United-manager. Nå venter byrivalen i et prestisjeoppgjør, og trolig har det aldri vært større spennvidde mellom best case scenario og worst case scenario for Solskjær enn nå.

Skulle han lykkes med vinne og bygge videre på det vi så forrige helg, er i alle fall den mest akutte alarmen avblåst.

Men om de røde blir spilt av banen og taper klart, er det virkelig grunn til å spørre om tiden har kommet for å tre til side.