SVARER SANNA: – Kroppspositivisme handler om å ha god psykisk helse og å akseptere seg selv, uansett hvilken helse og kropp man har, skriver Oleanna Utgård-Weltzien.

Debatt

«25 Under 25»: Kroppspositivister promoterer ikke overvekt

Selvfølgelig skal vi vise aksept for alle kropper. Det er ingen som promoterer overvekt!

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

OLEANNA UTGÅRD-WELTZIEN (16)

Jeg reagerer sterkt på at Sanna Sarromaa fremstiller kroppspositivister som misjonærer for overvekt. Kroppspositivisme handler ikke om å promotere overvekt, men det handler om å ha et godt forhold til sin egen kropp.

Selv om kroppen din er større eller mindre enn andres, om den ser annerledes ut, om du er overvektig eller undervektig, er det ingen som fortjener å skamme seg over hvordan man ser ut.

Kroppspositivister snakker ikke om hvor digg det er å ha større sjanse for å få livsstilssykdommer, de snakker om hvor befriende det er å kunne like kroppen sin og ikke gjemme seg bort.

Vi må skille mellom kropp og helse; helsen kan være god og dårlig, men alle kropper er fine og forskjellige. Vi er alle ulike og har ulike forutsetninger for hvordan vi ser ut. Noen legger på seg lett, andre har høy forbrenning og må spise mye for å ikke bli sliten. Hvordan man ser ut, skyldes ikke bare hvor mye og hva man spiser.

Kroppen kan gi indikasjoner på hvordan den enkeltes helse er, men den kan også lure. Selv om en sunn person ofte er en slank person, så er det ikke alltid sånn. En slank person kan være slapp, utrent og ha lite energi, og en tykk person kan ha fantastisk kondis.

Det er dermed ikke alltid sant at slank kropp = sunt menneske. Helsen kan være god eller dårlig, men kroppen din er bare en kropp.

Les også SANNA SARROMAA: Skal vi virkelig hylle alle slags kropper? Overvekt er helseskadelig. Det er ingen grunn å applaudere tykke kropper.

Det er mange grunner til at folk er overvektige, men jeg tror med hånden på hjertet at ingen er overvektige fordi de vil. Er du overvektig, har du større sjanser for diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Med andre ord, du har statistikken imot deg. Som om ikke det er nok, er dagens samfunn uhyre kroppsfiksert, og overvektige opplever stigma og skam. Tror man virkelig at problemet er at folk ikke «greier å ta seg sammen»?

Dagens samfunn diskriminerer tjukke. Sarromaa forteller hvordan hun ble fri da hun ble normalvektig, fordi folk ikke lenger snakket om vekten hennes. Det er veldig bra at Sarromaa fikk bedre helse, men det er trist at samfunnet kun så henne som «hun tjukke».

Se på samfunnets holdninger som et bur; det er ikke enkeltpersoners oppgave å åle seg ut mellom stengslene for å bli akseptert, det er samfunnet som skal åpne døren og gi alle mennesker den friheten de har krav på. Frihet til å være seg selv, til å være «Anne» og «Per», ikke «de tjukke folkene». Den fortjener alle mennesker, uansett om de har et helseproblem eller en kropp som er litt annerledes.

Sarromaa sier at kroppspositivisme handler om å ta godt vare på kroppen sin, og det er jeg helt enig i. Man skal spise sunt og bevege seg, det er bra for kroppen. Samtidig må man også ha et godt forhold til sin egen kropp, uansett hvordan den ser ut eller hvilke helseproblemer man har. Det handler om psykisk helse, og er minst like viktig for å leve et godt liv.

Alle er enige om at fedme og overvekt er et folkehelseproblem. Når det er sagt, så fortjener alle, uansett kropp å føle seg bra og ikke skamme seg over hvordan man ser ut.

Kroppspositivisme handler om å ha god psykisk helse og å akseptere seg selv, uansett hvilken helse og kropp man har.