SLAGKRAFTIGE: – I 2021 ble «sportsvasking» kåret til årets nyord av Språkrådet. Ordet er en god illustrasjon på hvordan ord kan presentere et komplekst tema på en effektiv måte, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Doha i Qatar, der fotball-VM skal avholdes i november/desember.

Ordene som forandrer verden

«Woke», «samtykke» og «sportsvasking»: Hvorfor lykkes enkelte ord der andre mislykkes?

SINDRE STRANDEN TOLLEFSEN, kommunikasjonssjef i Amnesty International

«Woke», «samtykke» og «sportsvasking»: Ord som brukes stadig mer i norsk offentlighet. Hvorfor blir noen av dem effektive virkemidler for å bringe verden i progressiv retning, mens andre blir omstridte og kan ende opp som noe helt annet enn den opprinnelige intensjonen?

Opp gjennom historien har kommunikasjonsstrateger og spinndoktorer utviklet ord for å destillere budskap, pakke korte setninger med symbolikk og effektivisere kommunikasjon. Ordene har tjent både progressive og mindre progressive agendaer.

Enkelte ord blir slagkraftige motorer for positiv endring, andre kan bli stigmatiserende og ødeleggende merkelapper. En smart bruk av ord er selvsagt ikke hele forklaringen på hvorfor endring skjer. Som regel er det bare ett av flere virkemidler.

Ordet «woke» har røtter helt tilbake til 1930-tallet. Begrepet viser til en våkenhet mot undertrykking av marginaliserte grupper, kanskje spesielt knyttet til rasisme og undertrykking av minoriteter. Intensjonen slik jeg forstår den, er tydelig: ved at du utdanner deg, kan du bli mer årvåken og sensitiv, og gjenkjenne urettferdighet når det skjer. Begrepet har et siviliserende potensial, ved at vi skal øke vår oppmerksomhet overfor andre.

«Woke»-begrepet ble aktualisert av drapet på Michael Brown i USA i 2014 og har fått sterk drahjelp av Black Lives Matters (BLM) – bevegelsen. Men selv om ordet er relativt ferskt i hovedstrømmen, har det allerede i enkelte miljøer fått en noe mer negativ klang.

Slik det kan se ut, er det nå kun marginale forskjeller til begrepet «politisk korrekt», som stort sett brukes om mennesker som tenker forutsigbart og har adoptert andres tenkemåter, heller enn å tenke selv. Ordet har kanskje også fått en smak av at noen har tiltatt seg en moralsk autoritet, som brukes for å irettesette andre.

«Woke» brukes på den debattarenaen hvor bølgene kanskje går aller høyest, den om identitet. Her er det skyhøy temperatur og knallharde fronter. Ordet ser ut til å være sårbart for misbruk, det ble i hvert fall ganske raskt et offer for enkelte som har interesse av å latterliggjøre begrepet.

Begrepet samtykke knyttet til seksualitet, er noen år gammelt i norsk samfunnsdebatt. Denne bruken av ordet, henspiller på at en skal være oppmerksom på at den en ønsker å ha sex med, ønsker det samme som deg. Kanskje har det noen paralleller til «woke», ved at en skal være oppmerksom på andre enn seg selv og prøve å leve seg inn i andres virkelighet.

«Samtykke»-begrepet fikk en treg start. Det var i lange perioder latterliggjort av alle som mente at det å få et samtykke før en har sex, tar bort magien, og blir et kunstig og byråkratiserende ledd. Gradvis har imidlertid begrepet sneket seg inn i populærkulturen og yngre folk ser nå ut til å bruke begrepet på en avslappet og selvfølgelig måte.

Det gjelder også det engelske ordet «consent», som ble en sentral del av språket knyttet til seksualitet i engelskspråklige land noen år før vi fikk samtykke inn i det norske språk.

Inntil videre ser begrepet ut som en del av en progressiv endring i nordmenns holdning til seksualitet, selv om det gjenstår å se større undersøkelser om endring i ord også endrer handlinger.

I 2021 ble «sportsvasking» kåret til årets nyord av Språkrådet. Ordet brukes om land som har lange rekker av brudd på menneskerettighetene, men bruker sport for å vaske bort sitt tilsmussede rykte. Spesielt er ordet brukt i forbindelse med at Qatar ble tildelt fotball-VM, men begrepet er også brukt om Russland og Kinas bruk av fotballmesterskap og OL for lede bort oppmerksomheten fra grove overgrep.

Begrepet er en god illustrasjon på hvordan ord kan presentere et komplekst tema på en effektiv måte. Det er effektivt fordi assosiasjonene tar utgangspunkt i noe konkret alle kjenner til, nemlig å vaske noe, for å få det til å bli rent. Rundt får vi hjelp av en kontekst, hvor nordmenn vet stadig mer om korrupsjon og skittent spill i FIFA og den olympiske komité (IOC). Ordet ble for alvor dagligtale i fjor og brukes nå hyppig av journalister og kommentatorer.

Slik sett har ordet effektivisert og tilgjengeliggjort komplekse problemstillinger og bidratt til å øke det progressive trykket mot autoritære regimer. Foreløpig er «sportsvasking» et ord mange gir sin tilslutning til og integrerer i eget vokabular, selv om en og annen debattant bruker det med et kritisk hermetegn.

Hvordan det har gått med disse tre ordene, viser både noe om ordenes berettigelse, men også noe om hvordan de forvaltes av sine tilhengere. Ordene kan ikke brukes for mye, da mister de kraft. De må også brukes i riktig kontekst. Nye ord møter ofte motstand, og kan bli offer for effektive retoriske strategier av dem som ikke liker, eller har egeninteresse av å undergrave begrepet.

Når jeg velger å trekke frem disse tre ordene, er det fordi jeg fortsatt tror alle tre har et potensial til å trekke verden i riktig retning. Alle tre ordene kan avkle maktmisbruk, synliggjøre urettferdighet og bidra til å øke bevissthet og endre holdninger.

Sammen med andre virkemidler kan de også bidra til politiske endringer, om de forvaltes på en klok måte.