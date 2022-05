Kommentar

Faren ikke over for Boris

Av Yngve Kvistad Kommentator

Ifølge Sue Grays «Partygate»-gransking visste Statsministerens kontor at drikkegildene i Downing Street var ulovlige.

De interne e-postene som er gjengitt i rapporten, problematiserer regelbruddene, men først og fremst hvordan disse festene «kan komme til å se ut».

Underforstått: Downing Street var mer bekymret for omdømmet, dersom de regelstridige sammenkomstene ble offentlig kjent, enn at Statsministerens kontor hadde tatt initiativ til å bryte lover regjeringen selv hadde innført.

«Vi kom unna med det», skrev Boris Johnsons privatsekretær, Martin Reynolds i en melding etter en av de ulovlige samlingene.

I en annen, hvor den mye omtalte BYOB-festen planlegges (forkortelse for Bring Your Own Booze; ta med ditt eget brennevin), fryktes det aller mest at det skal komme så mye folk at de ikke har nok alkohol til alle.

Uten å si det direkte, fremholder rapporten at Downing Street med dette uttrykker at det gjelder ett sett med regler for folk flest, og andre regler for dem.

Siden de saftigste delene allerede var kjent, leser Boris Johnson Sue Grays gjennomgang som en frifinnelse. Under debatten i underhuset virket han nesten litt lettet, og omtalte rapportens forfatter med fornavn.

Men der tar han alvorlig feil, ifølge tidligere regjeringsadvokat Dominic Grieve, selv konservativ politiker. Tvert imot, mener han, er faren på ingen måte over for statsministeren.

En meningsmåling offentliggjort i den konservative avisen The Daily Telegraph onsdag kveld indikerer at Grieve kan ha rett:

To tredjedeler av den britiske befolkningen mener Boris Johnson bør ta sin hatt og gå.

Boris Johnson sier han tar «fullt ansvar» for det som skjedde på hans vakt, og at han «fornyer» sin unnskyldning for det inntrufne.

Ordvalget er talende for hvordan BoJo vurderer situasjonen.

Det koster ham lite å ta «fullt ansvar» når det ikke får noen konsekvens for ham selv. Å «fornye» unnskyldningen, som han flåsete uttrykte det, oppfattes som at han ikke mener beklagelsen særlig oppriktig.

Forskjellen mellom å ta ansvar og stå til ansvar, som er en tydeligere distinksjon i det engelske språk enn på norsk, forutsetter at ansvaret har en kostnad dersom man ikke evner å leve opp til hva det innebærer.

Boris Johnson er fullt klar over dette. Han vet veldig godt hva som skiller «responsibility» fra «accountability». Men han trenger ikke bry seg med det.

Rettere sagt: Han bryr seg ikke om det.

Han vet at opposisjonen kan bråke så mye den vil. Med en solid styringsmajoritet i underhuset og ingen reelle utfordrere i egne rekker, sitter han uansett rimelig trygt.

I hvert fall inntil rebellene i regjeringspartiet har omgruppert seg, noe som tydeligvis er på gang, men som antagelig ikke vil kunne true Boris før neste valg nærmer seg.

Dersom de konservative fortsetter å falle på meningsmålingene, og velgerne oppgir tillitssvikt på grunn av statsministeren – slik resultatet etter lokalvalget forrige uke indikerte – kommer mange parlamentarikere til å sette sitt eget gjenvalg foran Boris Johnsons ve og vel.

Tory-partiet har en usentimental praksis for den slags. Der går det en ubrutt rekke fra Edward Heath til John Major. David Cameron og Theresa May trakk seg heller ikke av fri vilje.

Sant nok har Teflon-Boris en helt egen evne til å riste av seg skandaler og anklager. Noen synes å mene at han har gullhår et visst sted. Men det er kanskje enklere enn som så. Boris består fordi han nekter å forsvinne. Han gir seg ikke på tørre møkka.

Han er journalisten som to ganger har fått sparken for å ha diktet opp sitater, men kom tilbake som redaktør. Han måtte gå som stedfortredende generalsekretær i Torypartiet for å ha løyet, og vendte tilbake som partileder. Han ble avsatt som kulturminister i Michael Howards skyggeregjering av samme årsak, og returnerte som statsminister.

Nå er han den første regjeringssjef i britisk historie som er blitt bøtelagt av politiet for å ha begått lovbrudd i tjenesten.

Det strider mot Boris Johnsons modus operandi å gå frivillig. Og som tidligere i karrieren er det hans egne som må fjerne ham, hvis det er det de ønsker.

Foreløpig er det bare de allerede kjente opprørerne i Det konservative partiet som har varslet at de opprettholder sin mistillit mot statsministeren.

Et 70-talls parlamentarikere har tidligere uttrykt tillit, men under debatten i underhuset onsdag ettermiddag tok bare 12 Tory-representanter ham i forsvar. Den 13., Boris Johnsons tidligere justisminister, Robert Buckland, spurte om han hadde løyet for underhuset – og minnet om hva det i så fall ville innebære.

På gjerdet satt den tause majoritet, bokstavelig talt.

Minst 275 medlemmer av den konservative parlamentsgruppen på 359 har fortsatt ikke tonet flagg. De vil kanskje ikke sparke ham. Men de har ikke sagt at de vil redde ham heller.

Til Sky News sier en av disse backbencherne at det hele nå «koker ned til integritet». Han mener sin egen. Ikke statsministerens. Det er talende.

For stadig gjenstår det konstitusjonelle spørsmålet:

Har Boris bevisst løyet i underhuset? Førte han parlamentet forsettlig bak lyset da han benektet kjennskap til ulovlige fester i Downing Street?

Står det til troende at Boris Johnson ikke visste at han brøt gjeldende covidregler da det ble drukket og danset i statsministerboligen mens landet for øvrig var stengt ned?

Tre av fire briter mener, ifølge The Telegraph, at han misledet parlamentet.

Følg med, følg med! I neste episode av «BoJo og BYOB» – som er ventet til høsten, når den parlamentariske granskingskommisjonen skal legge frem sin undersøkelse.