Kommentar

Endelig kan Jonas smile

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Høyre har satset alt på ett kort. Selv om Erna er en populær statsminister, er det er slett ikke nok. Nå virker løpet kjørt for de borgerlige.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Selv om Jonas Gahr Støre er livredd for å ta seieren på forskudd nok en gang, kan han koste på seg et lite smil i dag.

Da vi gikk inn i den lange valgkampen ble Erna Solberg regnet som regjeringens sterkeste kort. Hun er populær, har håndtert pandemien godt og er fortsatt stjerna blant sine egne. Mens det har stormet og blåst rundt samarbeidspartiene, har Solberg vært den trygge klippen.

På rødgrønn side har Jonas Gahr Støre lenge blitt regnet som det svakeste ledd. Men han har gjort spådommene til skamme. Støre har gjort en svært solid figur i alle debatter, fremstått avslappet og raus, og snakket gjenkjennelig Ap-politikk der han kunne.

Det er nesten så statsministerrollen har vokst på ham for hver dag som har gått. Han har virket mer usårlig enn på lenge, og til og med hans største kritikere har slått ring rundt ham. Hans egne.

Høyre har satset alt på ett kort. Selv om Erna Solberg er en populær statsminister, er det slett ikke nok. Nå virker løpet (og Høyre-bussen) kjørt.

les også Ny katastrofemåling for Høyre: – Spikeren i kisten

Troen på statsministerkandidaten har i høyeste grad preget valgkampen til de to hovedkonkurrentene. Høyre har virket så trygg på sin egen merkevare at det bare har vært Erna, Erna, Erna. På buttons, på bussen, på flyplassen, på løpesedler, i annonser, på handlenett. Selfies med Erna har fremstått som deres viktigste grep.

Høyres politikk har kommet i skyggen. I rettferdighetens navn må det sies at det er svært vanskelig å presentere masse ny politikk når man har styrt landet i åtte år. Da er det lett å vise til alt man har fått til, ikke uten et snev av selvtilfredshet.

Til sammenligning har Ap kjørt en langt mer politisk valgkamp der Støres person er kraftig nedtonet. Mye av valgkampen har foregått ute i fylkene, de har gjentatt sine hovedbudskap, og ellers sittet musestille i båten. Det kan se ut som ingen eksperimenter, ingen høyttenkning og ingen tabber har vært tre sentrale stikkord for Aps valgkampstrateger.

Og det har de lyktes godt med. Skal vi tro den siste målingen Respons har utført for VG, ligger Arbeiderpartiet svært godt an. Selv om Støre er livredd for å ta seieren på forskudd nok en gang, kan han koste på seg et lite glass rødvin i kveld. Eller i det minste et smil.

Selv om også 26,6 prosent er et historisk lavmål, ville et slikt resultat blitt møtt med ellevill jubel på Youngstorget. Målingen viser også at Støres drømmeregjering med Sp og SV er innen rekkevidde. Selv om Sp fikk et kraftig fall i august, blir det delvis kompensert av SVs fine fremgang. Men det er skjær i sjøen. Rødt og/eller MDG på vippen vil gjøre jobben i regjering langt mer trøblete.

les også Statsminister? Nei takk

Høyre har størst grunn til å være misfornøyd med sin egen valgkamp. Partiet har en nedadgående trend, og mister velgere til både Frp, Ap, Sp og Venstre. Det mest dramatiske er at Høyre har falt markant i viktige kystfylker.

Det er vanskelig å ikke se dette i lys av endringene i oljeskatten. Selv om den ble godt mottatt av oljenæringen selv, var det etterlatte inntrykket at Høyre hasteinnkalte til pressekonferanse for å gi Venstre en seier før valget. Nå ser det ut som det kostet mer enn det smakte for Høyre selv.

Men det er verdt å spørre seg om den Erna-fikserte valgkampen var så smart som det virket som. Selv om hun fortsatt er populær, virker den gamle sannheten om at de færreste stemmer på personer fortsatt å være gyldig. Nordmenn flest stemmer på parti. Og tar du bort Erna fra Høyres valgkamp blir det ikke rare greiene igjen.

På den annen side. Å bli gjenvalgt for tredje gang virker å være imot alle politiske naturlover.

Oljeskatten og klimadebatten ga Frp et momentum som det er lenge siden de har hatt. Sylvi Listhaug har vært et friskt pust i debattene, og har fått mye ut av lite. Belønningen er solid opptur i viktige fylker som Rogaland, Nordland og Møre og Romsdal.

Det gode resultatet i skolevalget var en uventet vitamininnsprøytning til et parti som har hatt lave ambisjoner for valget. Nå er de igjen Norges tredje største parti. Med et nødskrik.

les også Ungdommen brøler tilbake

Den største dramatikken ligger fortsatt rundt sperregrensen. Rødt ligger an til å få et historisk gjennombrudd. Klarer de å holde det høye nivået helt i mål, kan de få en stor, radikal gruppe som kan holde Støre og co. i ørene. Det er neppe den draumen de bærer på i Ap, Sp og SV. Men klarer de én Bjørnar Moxnes klarer de kanskje 11?

MDG ligger farlig nær sperregrensen med 4,2 prosent på VGs måling. For de grønne er det myrlendt terreng all den tid de har hatt en lei tendens til å falle på selve valgdagen.

Venstre er det eneste partiet under sperregrensen på VGs måling. Det er overraskende sett i lys av at de har hatt flere gode målinger, ikke minst i Oslo og Hordaland, og gjorde det svært godt i skolevalget. Men det viser igjen hvor skjørt det er.

KrF går derimot frem etter en særdeles turbulent uke. Selv om Ropstad fikk en blytung jobb med å drive valgkamp når alle snakker om hva han har gjort og ikke gjort på gutterommet, ser det ut til at både partiet og velgerne slår ring rundt ham.

Økningen i lojalitet er markant. Selv om saken helt klart er uheldig for Ropstad, kan det være at mange ser at han får usedvanlig mye tyn og skadefryd. Slikt har nesten alltid en tendens til å slå tilbake.

Om Jonas Gahr Støre kan koste på seg et lite smil i dag, kan ikke sperregrensekameratene puste lettet ut før siste stemme er gitt.

Og kanskje ikke da heller.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her.