MANGLENDE KONFRONTASJON: – Problemet er at Arbeiderpartiet er dårligere på å være sosialister enn Rødt, og dermed forsvinner både troverdighet og evnene til å lage egen politikk, som alltid har vært Aps store styrke, skriver kronikkforfatteren.

En lang dags ferd mot Rødt

For den som kjenner til Eugene O’Neills skuespill «Lang dags ferd mot natt», så var det en tragedie. Selv om alt har sett lyst ut, og alt fortsatt tyder på at Jonas Gahr Støre blir statsminister, kan tiden etter valgnatten bli både lang og en tragedie for Arbeiderpartiet.

KETIL LINDSETH, tidligere statssekretær (Ap) og partner i First House

Nå vil nok valgnatten være en opptur for Aps medlemmer og ansatte, og ikke en tragedie. Det vil, nesten uavhengig av egen oppslutning, være etterlengtet å innta regjeringsmakt etter åtte år i opposisjon.

Noe som er historisk lenge for et parti som før Solberg-regjeringen ikke har vært mer enn fem år utenfor maktens korridorer siden krigen.

Denne lange, politiske vinterdvalen har smertet mange, og det har kanskje endret Arbeiderpartiet både menneskelig og dermed også politiske på en måte som man ikke får øye på før man igjen skal utøve makt.

Partiet Rødts økende innflytelse på nettopp Arbeiderpartiet er kanskje det mest slående beviset på dette.

Det som for et halvt år siden så ut til å kunne bli en parademarsj for Senterpartiet og Arbeiderpartiet inn mot regjeringskontorene, ser ikke like enkel ut lenger, selv om man nok ender rundt Kongens bord. Den selvsikre Trygve Slagsvold Vedum, som har uttalt gang på gang at han ikke vil ha SV i regjering, og som kategorisk har avvist å ha noe med Rødt eller MDG å gjøre, vil mest sannsynlig sitte i en regjering som lever på nåde fra Rødt, og SV. Kanskje også i regjering med SV?

I verste fall MDG måtte bli en del av ligningen, for at det skal være mulig å telle til flertall i Stortinget. Det er nok ikke rart at Sp-lederen ikke smiler like bredt lenger. Derfor får Jonas Gahr Støre sannsynligvis helt andre kort etter valget enn hva han hadde forestilt seg i inngangen til valgkampen, og han og Arbeiderpartiet får nå kanskje svi for unnlatelsessynder som er begått de siste åtte-ti årene.

Jonas Gahr Støre blir høyst sannsynlig statsminister etter valget, men han vil kunne lede den mest ustabile regjeringskonstellasjonen Norge har hatt etter krigen. Mye av årsaken til at dette blir krevende for Støre, er etter mitt skjønn å finne i det som ser ut til å bli et svakt valgresultat for partiet, men det henger igjen sammen med et fundamentalt manglende oppgjør med partiet Rødt.

Arbeiderpartiet har over lang tid svekket seg opinionsmessig, likevel fikk aldri Rød Valgallianse eller AKP (m-l) noe oppsving av den grunn. Det var da de to fusjonerte til partiet Rødt, og særlig etter at Bjørnar Moxnes og hans generasjon sakte, men sikkert har tatt over partiet, at ting har begynt å skje. De har endret politikk, fra å være revolusjonær i alle spørsmål, til å innta en mer revisjonistisk tilnærming (sosialisme skal bygges, skritt for skritt). Programmet er radikalt, men retorikken er ganske moderat – i hvert fall sammenlignet med tidligere. I tillegg er de ganske gode på å tåkelegge hva partiet egentlig mener med diverse formuleringer i programmet.

De har også vært dyktige til å bygge organisasjonen og knyttet sterke bånd («infiltrere» ville nok Haakon Lie kalte kalt det) til LOs lokale og nasjonale organisasjoner. Oppslutning blant LOs tillitsmannskorps har økt gradvis gjennom årene, og er ut fra et Ap-ståsted faretruende høyt i enkelte LO-forbund. Denne utviklingen har over tid bekymret sentrale Ap-strateger, uten at det tilsynelatende ser ut til å ha ført til annet enn handlingslammelse. Man har mer eller mindre latt vær å ta et oppgjør både med politikk, historie og Rødts enkle, men smarte strategi: Være Arbeiderpartiet, men et nostalgisk og dermed et tilsynelatende mer «ekte» Arbeiderparti.

Et begrep som har blitt brukt om Høyres strategi under Erna Solbergs ledelse, er at hun har stjålet en del av Aps sosialdemokratiske klær mens partiet var og badet. Med andre ord vil noen hevde at hun har tatt deler av politikken som Arbeiderpartiet har hatt eierskap til, og gjort den til Høyres, for eksempel på helse og skole. Det som er påfallende i forholdet mellom Rødt og Arbeiderpartiet, er at Rødt ikke bare har fått lov til å stjele klær, men de har også uforstyrret fått lov til å drive med gravplyndring, og det helt uforstyrret på høylys dag.

Den karismatiske førstekandidaten til Rogaland Rødt, Mímir Kristjánsson, har over tid gjort en imponerende innsats for sitt eget parti. Jeg husker ham godt fra min egen tid i AUF, der han var medlem og svært tydelig fra talerstolen på landsmøtet. Han har skrevet bøker om sin mor som uføretrygdet, og gjort en interessant reise for å beskrive (despoten, min anmerkning) Lenins reise før revolusjonen i Russland i 1917.

Men etter mitt syn begikk han selve kunststykket da han skrev en bok med den drepende tittelen: «Hva ville Gerhardsen ha gjort?», med gode råd til Arbeiderpartiet. Uforstyrret og med kirurgisk presisjon tok Kristjánsson og Rødt eierskap til Arbeiderpartiets viktigste ideologiske symbol: landsfaderen. Helt uten motstand fra Arbeiderpartiets ledelse eller andre.

Det interessant er: Hvordan kunne noen «røve» Einar Gerhardsen fra Arbeiderpartiet? Eneste forklaring jeg finner er at mange nok av Arbeiderpartiets tillitsvalgte kjøper Rødts politikk, bedre enn sin egen. Noe som kanskje ikke er så rart når man velger å ikke gå inn i eller konfrontere Rødts politikk, og velger å overse både tyveri og symbolkamp. Man er i med i «kampen mot de rike», kampen mot velferdsprofitører og kampen mot superprofitt. Men problemet er at Arbeiderpartiet er dårligere på å være sosialister enn Rødt, og dermed forsvinner både troverdighet og evnene til å lage egen politikk, som alltid har vært Arbeiderpartiet store styrke.

Her er vi dermed ved det som blir statsminister Jonas Gahr Støres store problem etter valget. Et parti som har styrt landet av og på, så å si sammenhengende i 70 år, har et stort ansvar for den samfunnsutviklingen vi har, og kan ikke ensidig kritisere verken rike, private leverandører til velferdsstaten eller skjerming av aksjeutbytte.

Det kan Rødt. Og Rødt vil fortsette med det, hvorfor skal de ikke det? De får jo ingen motstand. Rødt vil svekke svarene og løsningene en Ap/Sp-regjering kommer opp med på store viktige samfunnsområder, samtidig som de vil fortsette å bygge opp troverdigheten som et slags sosialdemokratisk parti gjennom at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil være avhengig av dem for å kunne regjere.

Dette blir sannsynligvis Jonas Gahr Støres store hodepine, som både partileder og statsminister etter valget. Rødt har klokelig nok ikke satt seg i en posisjon som MDG, hvor de har stilt et ultimatum for å kunne støtte en regjering Støre. Det kan fort bety at Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre må støtte seg på Bjørnar Moxnes når de skal få gjennom et statsbudsjett i høst.

Det kan bety store endringer i norsk politikk, fordi Rødt nok vil vokse på dette, mens Arbeiderpartiet vil svekke seg. Det gir mer Rødt-politikk og mindre sosialdemokrati.