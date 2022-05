Leder

Ropstad og Listhaug på lag

KrF slo følge med FrP for å utnytte krisen i Ukraina til å få ned drivstoffavgifter. Rødt var også med.

Debatten om avgifter, diesel- og strømpriser er viktig, og betyr mye for manges privatøkonomi. Energiprisene har eksplodert. Mange velgere er sinte.

Men spørsmålet om avgifter på bensin og diesel hører ikke hjemme i en krisepakke for Ukraina.

Den pakken handler om forsvar og om flyktninger. Om hvordan det norske forsvaret kan styrkes i en kritisk tid. Og om hvordan vi kan klare å ta imot mange av dem som må flykte fra alt de har, i en grusom krig.

Gjennom to år med pandemi har vi blitt vant til krisepakker. Men slike pakker bør definitivt ikke bli en vane. Norsk politikk sliter allerede med at det brukes for mye penger. At ulike partier krever mer penger til sitt - uten å se helheten.

Helheten handler blant annet om at våre barn og barnebarn - og de som kommer etter dem igjen - også skal nyte godt av et velferdssamfunn der goder er rettferdig fordelt, og borgerne får det de trenger. Som helse, utdanning og eldreomsorg.

Krisepakker bør være unntaket.

Vi har rutiner og tradisjoner for hvordan vi behandler bevilgninger og skatt og avgifter i Norge. Stortinget vedtar hver høst et statsbudsjett for etterfølgende år.

Om våren justeres dette i et såkalt revidert nasjonalbudsjett. Her kan utgifter økes på noen punkter, hvis det viser seg nødvendig. Og det er mulig å øke eller senke skatter og avgifter.

På denne måten ses hele økonomien i sammenheng. Ulike behov veies mot hverandre. Og forhåpentligvis skjer det ut fra en ansvarlig helhet. Regjeringens forslag til revidert budsjett kommer neste uke.

Det er her spørsmål om avgifter på strøm og diesel hører hjemme. Ikke i en krisepakke som kommer som følge av en brutal krig i Europa. I vårt eget nærområde.

Denne uken samlet Stortinget seg bak krisepakken for Ukraina. Det er godt nytt. Men mange partier forsøkte å benytte anledningen til å score politiske poeng i andre saker, som ikke har noe med Ukraina-krigen å gjøre. Som avgifter på strøm og drivstoff.

Høyre var ikke blant disse. Partiet skal ha ros for å holde fast på budsjettrutinene, og for å ikke hoppe på vognen for lettvintheter. Markeringsvognen, der det er viktigere å tenke på egen oppslutning enn på helhet og ansvarlighet.

Vi kritiserte FrP da partiet før forhandlingene stilte krav om reduserte avgifter for å godta regjeringens Ukraina-pakke. Men vi var ikke så overrasket. Vi er heller ikke så overrasket over Rødt i denne sammenhengen.

Men at KrF, med Kjell Ingolf Ropstad i spissen, også forsøkte å få billigere bensin inn i Ukraina-pakken? Det hadde vi ikke trodd. Å møte dårlige meningsmålinger med desperate utspill lønner seg sjelden. Det bør det heller ikke gjøre denne gangen.