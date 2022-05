Kommentar

Dette kan fort bli verre

Av Astrid Meland

SKRUMPER INN: Et halvår med lite nedbør har ført til at Oslos drikkevannskilde Maridalsvannet har unormalt lav vannstand.

Oslofolk går rundt med vannskam. Nå må det snart komme regn!

En redaktør i en Osloavis snek seg her om dagen ut i hagen for vanne urtene sine med en karaffel. Hun fryktet naboens reaksjon om hun brukte den store kannen.

Årsaken til den voksende vannskammen i Oslo er å finne i de innskrumpede innsjøene rundt byen.

Det har ikke regnet og snødd skikkelig på et halvår. Det er blitt knusktørt. Tenner man bål er det muligheter for fyrverkeri.

Det bør man absolutt ikke gjøre.

Denne uken sendte Oslo kommune ut nok en tekstmelding for å be innbyggerne spare på vannet.

For hva om det går tomt?

TØRT OSLO: Hver og en av oss kan faktisk gjøre noe med byens slunkne vannforsyning. For eksempel la være å vanne plenen.

Hovedstaden har bare en hovedvannkilde: Maridalsvannet. 90 prosent får drikkevannet sitt herfra.

Det aller beste nå er ukevis med masse regn for å få fylt opp banken.

Om det ikke skjer, og folk heller ikke kutter ned forbruket, blir det innført hardere tiltak.

Det betyr rasjonering og vanningsforbud til sommeren eller tidlig høst.

Oslo kan også bli nødt til å hente vann fra andre kilder som ikke har drikkevannskvalitet. Da må hovedstadens innbyggere koke vannet.

KAN BLI FORBUDT: En vannspreder bruker mellom tusen og 1500 liter i timen.

Men til forskjell fra hverdagslig selvbedrag som resirkulering og sirkulær mote, er det faktisk mulig å gjøre noe som hjelper.

Innbyggerne rådes til å slå av dusjen mens de såper seg inn og ikke ha på vannkranen under tannpuss. Den lille knappen på do er årets moteknapp. Og du avkjøler naturligvis vann i en kanne i kjøleskapet.

For all del: Ikke la det renne.

På sosiale medier diskuterer folk rådene. Tissing i dusjen har vært nevnt. Andre synes det er urettferdig at den nokså troskyldige tannpussen angripes, og vil heller peke ut større vannsløseri.

Bilvaksing er blitt byens nye faux pas. Å stå der med hageslangen er minst like ille som jogging var i mars 2020.

Men tannpusskutt hjelper.

Om alle innbyggerne slår av vannet de fire minuttene vi anbefales å pusse daglig, er det 14 millioner liter vann spart hver eneste dag. Av en total på 260 millioner liter om dagen.

FELLESDUSJ? Om vannkrisen fortsetter er det alltids en fare for at byens fontener også slås av. Her fra Karlsruhe i Tyskland.

I 70 år har kommunen vært klar over at det er for dårlig med bare en drikkevannskilde. Problemet er fare for tørke, som nå. Men også svikt i vannforsyningsanlegget og sabotasje.

Ingen trenger noen ideer i årets pengedryssende landbruksoppgjør. Men i 1972 kjørte en bonde fra Smøla til Oslo, klar for å forgifte Maridalsvannet med insektmiddel i frustrasjon over den nyinnførte momsen som hadde drevet ham fra gård og grunn.

Fremme i Maridalen ringte han Statsministerens kontor og krevde en halv million kroner. Han ble senere overmannet av politiet.

Tidligere kunne da også byens ledelse løse vannmangel på en mer hensynsløs måte. Da det først på 1900-tallet var for lite vann i Oslo, fikk vi «Det store vanntyveriet».

Til protester fra folk utenfor byen snudde man vannstrømmen i Nordmarka og ledet vannet til store innsjøer mot Oslo.

Det var de gode gamle dager, før handlekraften ble ødelagt av NPM og mastersyke.

OVERSVØMMES: Nord for Dovre har det regnet og snødd så mye at kraftmagasinene ventes å bli fulle og at kraften kan bli så å si gratis. Bildet er fra Orkanger under uværet Gyda i januar.

Tre ganger har ny drikkevannskilde vært vedtatt i Oslo. Den kunne første gang stått ferdig i 1973. Men hver gang har politikerne trukket seg på grunn av kostnader.

Nå, etter 70 års forberedelser, kommer det endelig mer vann.

Prosjektet har alt fått sin milliardsprekk, noe som førte til mistillit mot byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Kostbart vedlikehold som velgerne ikke legger merke til, er vanskelig. Når kommunen endelig fikk ut fingeren i saken, var det fordi det kom pålegg fra Mattilsynet med trusler om bøter.

NORGES REGNKYST: Store deler av Norge har mye regn å by på. Her fra Øya Runde i Herøy kommune på Sunnmøre.

Det er i alle fall masse vann der Oslos nye drikkevann skal komme fra, nemlig Holsfjorden som er den del av Tyrifjorden, Norges femte største innsjø.

Problemet er at dette ikke vil stå ferdig før 2028.

Inntil da er det bare å håpe på regn.

Eventuelt kan man flytte nordover. Norges nye værflyktninger kan velge og vrake langs hele den deilige regnkysten.