KRAFTIG KRITIKK: – Vi ønsker å gjøre det klart at Hviterussland ønsker internasjonale, utenlandske investeringer etter at demokratiske endringer har funnet sted. Men akkurat nå sørger Yara for pengene regimet trenger for å overleve og opprettholde undertrykkelse av eget folk, skriver Svetlana Tikhanovskaja.

Hviterusserne forventer mer konkret handling fra Yara

Yaras samarbeid med Belaruskali sørger for at regimet i Minsk nå får pengene det sårt trenger for å bevare det undertrykkende maskineriet og lojaliteten til sikkerhetsstyrkene.

SVETLANA TIKHANOVSKAJA, hviterussisk opposisjonsleder

I august hadde jeg et møte med Yara-ledelsen. Jeg ble forsikret om at Yara kommer til å revurdere egen tilstedeværelse i Hviterussland, på bakgrunn av regimets pågående statsterror. Selskapet har imidlertid vedtatt å forlenge sitt partnerskap med statseide Belaruskali, og å fornye en kontrakt på tross av at ingen krav ble innfridd og undertrykkelsen ikke opphørte.

Yaras samarbeid med Belaruskali sørger for at regimet i Minsk nå får pengene det sårt trenger for å bevare det undertrykkende maskineriet og lojaliteten til sikkerhetsstyrkene.

I mellomtiden ble situasjonen på bakken bare forverret. Ektemannen min, Sergej, ble dømt til 18 års fengselsstraff for noen dager siden, Radio Free Europe-journalisten Ihar Losik ble dømt til 15 år. De blir straffet for å spre sann informasjon, og for å utfordre Lukasjenko. Ni av tolv ledere fra Arbeiderbevegelsen ble fengslet, og har mangeårige dommer foran seg fordi regimet frykter streik. Siden august 2020 har flere titalls Belaruskali-arbeidstakere blitt arrestert, kidnappet, truet og sparket.

I det store bildet har nesten tusen personer blitt identifisert som politiske fanger. Borgere utsettes for vilkårlig arrestasjoner, tortur og tvang for å avsi unnskyldninger på video.

En ny rapport utarbeidet av den hviterussiske diasporaen i USA hevder at Belaruskali-ledelsen som helhet har spilt en viktig rolle i valgjuks over en årrekke. Det finnes håndfaste bevis på at alle valgkomiteer i Salihorsk til enhver tid ble ledet av toppledere fra Belaruskali Production Units. Komiteene er også fylt opp med ansatte fra selskapet. Belaruskalis oppgave er å garantere at Lukasjenko vinner valget.

Det er åpenbart at Belaruskali – Yara Internationals partner – er en del av det undertrykkende regimet i Minsk. Dette er et faktum. Og finansiering av regimet betyr finansiering av undertrykkelse.

Jeg tok opp dette temaet i min telefonsamtale med den norske utenriksministeren. Jeg er kjent med at myndighetene forventer at alle norske selskaper opptrer ansvarlig, noe som også inkluderer forsyningskjeder, og med aktsomhet overfor menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Yara forventer at deres forretningspartnere respekterer sine ansattes organisasjonsfrihet, i tillegg til at de må innfri internasjonale standarder og nasjonale lover. Ingenting av dette forekommer i Belaruskali.

Hviterusserne oppfatter handel med regimet som uakseptabelt. Både EU og USA bekrefter at den hviterussiske kaliumindustrien, Belaruskali og Belarus Potash Company, er med på å opprettholde situasjonen i Hviterussland. Litauiske myndigheter mener at Hviterusslands kaliumprodusenter representerer en trussel mot Litauens nasjonale sikkerhet. Selv hvis advokatene hadde funnet juridisk åpning for å fortsette samarbeidet, handelen og vareflyten, er det uetisk å fortsette å kjøpe kalium fra regimet i Hviterussland.

Yaras posisjon sender feil signal til nordmenn og hviterussere, som betrakter Yara som et prinsipporientert og verdibasert selskap. Det finnes andre eksempler på selskaper som har tatt en annen tilnærming. Minst 32 store internasjonale selskaper, inkludert Rolls Royce, Scandia Steel og British American Tobacco, har stanset samarbeidet med regimet og statseide selskaper fordi de ikke vil ha del i ansvaret for regimets forbrytelser. Da Škoda, Nivea og Liqui Moly truet med å trekke seg som sponsorer av verdensmesterskapet i ishockey i Minsk, fratok Det internasjonale ishockeyforbundet regimet rollen som medarrangør.

Vi setter pris på Yaras innsats for å forbedre helse, sikkerhet og velferd for arbeidstakere i Hviterussland. Det er rosverdig at den politiske krisen i Hviterussland har fungert som en oppvekker for Yara, for å revurdere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene hos leverandørene. Men dette forbedret ikke situasjonen med tanke på menneskerettighetsbrudd i Belaruskali. Blant de nærmere 130 arbeidstakerne som ble sparket av ledelsen som represalie mot en streik, bestemte kun én arbeidstaker seg for å returnere til selskapet. Han ble nødt til å gi et intervju til statskanalen for å si at han angrer på avgjørelsen sin om å slutte seg til bevegelsen.

Dessverre er ikke Yaras innsats for positive endringer tilstrekkelig. Nå er det behov for konkret handling.

Vi ønsker å gjøre det klart at Hviterussland ønsker internasjonale, utenlandske investeringer etter at demokratiske endringer har funnet sted.

Akkurat nå sørger Yara for pengene regimet trenger for å overleve og opprettholde undertrykkelse av eget folk. Vi anmoder Yara om å stanse støtte til regimet, og å begynne å opptre som partner med det fremtidige, demokratiske Hviterussland. Diktaturet i Hviterussland og vårt folks lidelser bør ikke forlenges på grunn av penger fra Norge.

Vi ønsker å betrakte Yara som partner i fremtiden. Men nå er det på tide for Yara å stanse samarbeidet, og ikke å sponse regimet.

Yaras foreløpige svar på kritikken:

«Yara følger internasjonal rett og nasjonal lovgiving der vi driver virksomheten vår. Dette innebærer at vi overholder alle sanksjoner som berører vår virksomhet. Vi fortsetter å vurdere situasjonen i Hviterussland og tilpasser oss utviklingen og de til enhver tid gjeldende krav.

Gjennom krisen i Hviterussland har vi hatt løpende dialog med Svetlana Tikhanovskaja og hennes kontor, samt med en rekke andre interessenter som den uavhengige fagforeningen i Hviterussland (BITU), Helsingforskomiteen og LO med flere. Dette er en sak med svært krevende dilemmaer, og derfor har disse dialogene vært viktige. For oss har det hele veien veid tungt at både fagforeningene og Helsingforskomiteen har vært tydelige på at vi bør bli værende og fortsette arbeidet med å påvirke positivt.»