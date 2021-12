MOT RUSREFORM: – Konsekvensene av at politiet ikke avdekker rusmidler kan medføre at flere sårbare unge begynner å bruke rusmidler. Av den grunn mener vi fortsatt at politiet bør ha muligheten til å blande seg inn å avdekke besittelse og bruk, skriver representantene for «Det Nytter».

De vil ha omkamp om rusreformen, men hvilken rusreform?

Folk stiller seg opp på talerstoler og erklærer at «straff skader». Vi sier «rus skader».

ARE STENFELDT-NILSEN, nestleder og regionsleder, Innlandet (Det Nytter, bruker og pårørendeorganisasjon)

MARTE YRI EVENSEN, daglig leder (Det Nytter, bruker og pårørendeorganisasjon)

I VG 11.12.2021 ser vi Sandra Bruflot, stortingsrepresentant (H), Marian Hussein, stortingsrepresentant (SV), Seher Aydar, stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug, stortingsrepresentant (MDG) og Guri Melby, partileder i Venstre ønsker omkamp på rusreformen. Vi lurer på hvilken rusreform? Det var vel helst snakk om et noe ensidig fokus på avkriminalisering av brukerdoser og reduserte juridiske konsekvenser for bruk og besittelse.

Vi oppfatter «Rusreformen» (NOU 2019: 26 fra straff til hjelp) som hovedsakelig argumentasjon for avkriminalisering og med for tung vekting av individperspektivet i forhold til samfunns- og helhetsperspektivet. Videre mangler den forslag til realistisk hjelp i andre enden og beskrivelse av differensierte reaksjoner. På bakgrunn av dette mener vi at den ikke vil redusere overdosene, tvert imot kan de øke pga. utilstrekkelig hjelp og den generelle økningen av rusmidler den innbyr til.

Kronikkforfatterne omtaler Jonas Gahr Støres tale på Aps landsmøte som «skroting» av rusreformen. Støre var etter vår oppfatning dyktig da han satte foten ned for noe vi mener er tvilsomt rent rusfaglig sett - uavhengig av ideologisk ståsted.

Vi stiller spørsmålstegn ved retorikken og tanken bak fokuset på «straff skader» uten å ta med alle skadevirkninger av rusmidler, både for den det gjelder og de nærmeste pårørende. For de rundt handler det om at rusmidler skader enkeltpersoner, relasjoner, bidrar til sykdommer og gir store og utilsiktede samfunnsbelastninger både på individ og systemnivå.

Det perspektivet er ofte fraværende i debatter knyttet til avkriminalisering. Det er viktig for oss tidligere brukere og pårørende å belyse at bruk av rusmidler ikke skjer i et vakuum men har en ufattelig høy kostnad både menneskelig og materielt.

Påstanden «straff skader» som alibi for å fremme omkamp om «rusreformen». Vi er enig i at systemene er for dårlige. Vi trenger bedre behandling for folk med rusproblemer, og er veldig enig i at straff skader. Det er bedre å hjelpe folk.

Vi mener at behandling og soning på paragraf 12 fremfor fengsel er gode tiltak. Det er nå for komplisert å få til dette. Systemet preges av tjenester som ikke snakker sammen. Mange ønsker å bidra, men vi ser i praksis en ansvarsfraskrivelse og et tungrodd system. Dette kan både tidligere brukere og pårørende bekrefte. Instansene ser på hverandre, innsatte flyttes mellom fengsler, kommune og TSB-enheter. Her er mange stoler å falle mellom.

Problemene er mange. Festtalene likeså. Folk stiller seg opp på talerstoler og erklærer at «straff skader». Vi sier «rus skader». Manglende behandling og forebygging skader. Jo mer rusmidler, jo flere skader i alle samfunnslag.

La det være helt klart: Vi er hjertets enig i at folk som blir dømt for rusrelaterte forhold bør få god tilgang til behandling istedenfor fengsel. Det støtter vi fullt, og særlig mennesker som har opplevd omsorgssvikt, traumer og har et lengre løp bak seg.

Vi opplever en hard debatt hvor mange stemmer bringes til taushet. Å hevde at politiet stigmatiserer rusavhengige er drøyt. Dette påpekte også Trygve Slagsvold Vedum i NRKs Debatten 11.3.2021. At det er stemmer i rusfeltet som heller stigmatiserer politiet. Politiet har en vanskelig, ubehagelig og til dels farlig jobb. De redder liv og hjelper rusavhengige. All ære til dem. Samtidig må alle tvangsmidler kvalitetssikres slik som i andre yrkesgrupper.

Konsekvensene av at politiet ikke avdekker rusmidler kan medføre at flere sårbare unge begynner å bruke rusmidler. Av den grunn mener vi fortsatt at politiet bør ha muligheten til å blande seg inn å avdekke besittelse og bruk. Nødvendige juridiske konsekvenser bidrar til å holde bruken nede for ungdom og vil også holde etablerte misbrukere og internasjonale nettverk noe tilbake hva bruk og salg angår. Konsekvenser bidrar samlet sett til å holde det totale rusbruk nede, selv om vi også ser at noen kan få unødvendig byrde i bagasjen så veier hensynet til helheten en god del tyngre. Økt tilgang er lik økt bruk totalt sett.

Vi har senere tid sett konsekvensene av å bygge ned døgnplasser. Vår appell er å bygge opp kapasitet på døgn. Fortrinnsvis medikamentfrie tilbud, men også nedtrappingsmuligheter, samt å lette inngangen til disse. Vi trenger mer fleksible økonomiske rammer for private og ideelle aktører som brukere også kan velge.

Vi vet av erfaring og forskning at kriser er en stor motivasjonsfaktor. Vi etterlyser derfor flere rusakutter med mulighet for forlengelse og videreføring. Vi må utnytte kriser og tilby hjelp når folk trenger og har motivasjon til det. Også her er det nødvendig med lavere terskel inn, enklere veier videre i behandlinger som hjelper folk til å bli rus- og medikamentfrie fremfor kortsiktige skadereduserende tiltak som dominerer feltet nå.

Det bør være flere langsiktige løsninger i tilbudet, sørlig for de tyngste. Videre bør vi også ha forsvarlig botilbud, bedre ettervern og mer fleksible og individuelle behandlingsløp som er tilpasset den enkelte bruker, også knyttet til legemiddelbruk, som kan være avgjørende for veien ut av rus.