Rosenborgs desperate leting: Tuppet fra tronen

Av Leif Welhaven

FUNNET SIN MANN? RBK-leder Ivar Koteng ser ut til å gå for Kjetil Rekdal som klubbens nye trener.

Rosenborgs sprikende trenerjakt forteller ikke bare om en klubb som har mistet seg selv. Den sier også mye om hvordan maktforholdet i norsk fotball har forandret seg.

«Kontinuitet» var stikkordet som gikk rett hjem i årsmøtesalen på Scandic Lerkendal vinteren 2020.

Den gangen hadde en valgkomité fått det for seg at det var på tide å bytte styreleder. Men anført av en Nils Arne Eggen som fikk bryte alle regler for taletid, ble forsøket på forandring solid nedstemt.

Ivar Koteng fikk fortsette.

Snart to år senere kan man jo lure på om behovet for å bevare og konservere bare skal gjelde hvilke personer som får lov til å styre klubben.

Hva de hvite og sorte skal være på banen – og det er vel tross alt det viktigste i en fotballklubb – er det langt vanskeligere å se en helhetlig plan for.

Skal dette være en klubb med et høylytt karismatiker som trener?

Er det en kjølig analytiker som passer best til jobben?

Spiller det noen rolle hva slags spillestil treneren er kjent for?

Skal det satses mest på å hente inn etablerte spillere – eller å utvikle unge talenter?

Om en klubb skal ha en gjenkjennelig identitet over tid, bør nettopp ordet «kontinuitet» være relevant også i valget av en trener.

Du kan si mye om Kjetil Knutsen, Kjetil Rekdal og Milos Milojevic. Men de er ikke «tre brødre som ikke er brødre», akkurat.

Derfor er det ikke så rart at det stilles stadig flere spørsmål om hvor og hva Rosenborg vil når de velger trener. I sin tid valgte de Kåre Ingebrigtsen. Han oppnådde resultater, men klubben innbilte seg at de kunne avskjedige ham fordi noen syntes at fotballen ikke var morsom nok.

Etter et lite intermesso var det ikke så mange trønderske smilebånd som fikk kjørt seg under Eirik Horneland, som til slutt forsvant ut døren.

Under Åge Hareide manglet det ikke på tidligere meritter hos mannen på trenerbenken. Men heller ikke han har klart å gjenerobre det tapte terrenget for det som over så lang tid var norsk fotballs storebror.

Det har jo vært normalen så lenge at Rosenborg er lokomotivet, og inntrykket har nesten vært at andre klubber bare har en tittel til låns når de lykkes.

KOMMER NEPPE: Ingenting tyder på at Kjetil Knutsen blir sjefen på Lerkendal. Her fra Bodø/Glimts møte mer Rosenborg i november (0–0).

Men de siste årene har det skjedd noe som mer og mer fremstår som en substansiell forskyvning av styrkeforholdet.

Molde og ikke minst Bodø/Glimt har utvist en vilje og evne til klubbutvikling, som overgår det vi har sett i Trondheim med god margin.

Det er interessant å observere, og forklaringen er garantert sammensatt.

Også på et annet plan er den siste tidens hendelser av stor interesse.

Det handler om at det ikke lenger er slik at Rosenborg får det de peker på, om de bare ønsker det hardt nok punger ut nok.

Med forbehold om at noe skulle skje sekunder på tolv, har jo det åpenbare førstevalget dumpet klubbens frierforsøk.

Vi vet ikke hva som skjer med Kjetil Knutsen til slutt, men det er ingenting som tydet på at det skortet på trøndersk vilje til å lokke ham.

Uten å lykkes.

Slenger vi inn den mildt sagt snodige prosessen rundt Hammarby-treneren, som mistet jobben i Sverige etter surret, er tingenes tilstand i Trondheim ikke akkurat preget av julefred.

Med Kjetil Rekdal som sannsynlig nestemann ved roret, blir det i alle fall ikke ro og mak rundt klubben fremover heller.

Det er stor kontrast mellom hva han har utrettet i ulike klubber. Reisen fra å være iskald etter Start-tiden til å hylles for HamKam-jobben sier mye om trenerlivets kontraster.

Det er hevet over tvil at det er en fotballmessig fagmann som trolig hentes inn i jakten på å gjenvinne hegemoniet.

Men om det han står for passer inn i Rosenborg, er et vanskelig spørsmål å besvare.

Ikke minst fordi klubbens identitet er blitt stadig mer ullen.