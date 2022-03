ADVARER: – Mangel på et godt kunnskapsgrunnlag stopper ikke Steinar Holdens utvalg fra å komme med en sterk anbefaling om en ny handlingsregel, skriver kronikkforfatterne.

Hjemmesnekret forslag om ny handlingsregel

En faglig forankring av handlingsregelen er avgjørende for dens troverdighet og tverrpolitiske støtte. Dermed må en eventuell ny handlingsregel begrunnes godt.

TORFINN HARDING, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger MAGNE MOGSTAD, professor i samfunnsøkonomi, University of Chicago og SSB

Finansdepartementets «rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser» ledet av Steinar Holden anbefalte nylig en faglig utredning av dagens handlingsregel for finanspolitikken. En viktig motivasjon er at oljefondet (SPU) har blitt stort i forhold til norsk økonomi og statsbudsjettet. Det kan dermed være uheldig å la løpende endringer i fondets verdi slå fullt ut i oljepengebruken.

Utvalget venter imidlertid ikke på innsiktene fra den faglige utredningen de etterspør, men peker i stedet allerede på en ny regel. Den årlige bruken av oljepenger bør knyttes til kontantstrømmen fra fondet i stedet for verdien til fondet, mener de. Forslaget har allerede fått støtte fra avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen i et intervju i DN.

En viktig motivasjon bak forslaget er at kontantstrømmen fra fondet historisk har hatt lavere variasjon enn verdien på fondet. Dermed vil en kontantstrømsregel gi mindre variasjon i oljepengebruken fra år til år sammenlignet med dagens handlingsregel, hvor regjeringen skal sikte på en årlig bruk lik tre prosent av fondets verdi. Utvalgets forslag om en kontantstrømsregel reiser imidlertid en rekke spørsmål som består ubesvarte, også etter en har lest utvalgets uttalelse med vedlegg.

For det første, om overføringen fra SPU til statsbudsjettet skal knyttes til en kontantstrøm så vil det være nødvendig å ta stilling til om løpende endringer i kontantstrømmen er varige eller forbigående. Pandemien kan være et godt eksempel. Finansmarkedet forventet korrekt at fallet i salg og overskudd ville være midlertidig, og dermed kom prisene på aksjer raskt tilbake. En kontantstrømsregel ville imidlertid gitt et fall i pengebruken. Dette er godt illustrert i en artikkel i E24 og i utvalgets vedlegg.

Utvalget anerkjenner dette problemet, men sier i sin uttalelse at en kontantstrømsregel derfor skal baseres på et beregnet bærekraftig nivå på kontantstrømmen til fondet. Bærekraft er et populært ord om dagen. Men hva betyr det helt konkret i denne sammenhengen?

Utvalget sier at bærekraft krever anslag på hvordan kontantstrømmen vil endres fremover. Men hvem skal gjøre dette anslaget og hvordan? Hva er det beste anslaget på verdien av fremtidige overskudd? Vel, det er vanlig å tenke at det er aksjeprisene, som utvalget ikke ønsker å bruke som rettesnor for pengebruken. Utvalget peker i stedet på Gordons vekstmodell eller byggeklossmetoden. Den første innebærer å tippe på fremtidige utbytter, den andre å tippe på renter og risikopremier. Slike tips vil naturligvis være svært usikre.

Et annet viktig spørsmål er hvordan man skal måle kontantstrømmen til et selskap. Utvalget peker i sin uttalelse på utbetalt utbytte og gjenkjøp av aksjer, men ikke tilbakeholdte overskudd. En skulle tro selskapenes fortjeneste etter skatt og avskrivninger er den relevante verdiskapningen. Hvorfor et det relevant for en handlingsregel om et selskap velger å betale ut overskudd, finansiere nye prosjekter med overskudd, eller bruke overskudd til å kjøpe tilbake selskapets aksjer?

Et tredje viktig spørsmål er knyttet til at utvalget ser ut til å ta stilling i en viktig pågående debatt i finansiell økonomi. Endringer i aksjepriser kan enten skyldes ny informasjon om fremtidige overskudd eller endringer i diskonteringsfaktoren som investorer benytter til å verdsette de fremtidige overskuddene. Er aksjepriser høye på grunn av at markedets diskonteringsfaktor har falt, og dermed at fremtidig overskudd er blitt mer verdt, har ikke nødvendigvis Norge som aksjeeier blitt rikere. Om aksjepriser er høye fordi forventet overskudd er høyt, har imidlertid Norge blitt rikere, og det bør reflekteres i høyere forbruk.

Oljefondet er i dag verdt rundt 12 000 milliarder, hvorav rundt 7 500 milliarder skyldes avkastning i de finansielle markedene. Hvor mye av dette mener utvalget er økt rikdom for Norge og hvor mye er knyttet til lavere diskonteringsfaktor? Utvalget hevder at lavere diskonteringsfaktor er hoveddrivkraften bak den høye verdien til fondet. Mon det. Det er eksempler på at verdien til aksjer har økt sterkt i perioder da renten økte betydelig. En konkret analyse med faktiske tall ville vært betimelig.

Et siste spørsmål er hvorvidt det er meningsfullt at utvalget konkluderer om hvordan handlingsregelen skal utformes uten at de samtidig tar stilling til investeringsstrategien. En viktig innsikt fra finansiell økonomi er at risikotagning, porteføljevalg og forbruk bør sees i sammenheng. Det er stor forskjell på både utbytte og samlet fortjeneste på tvers av sektorer og bedrifter. Selskaper i modne industrier vil typisk ha både større utbytte og høyere fortjeneste relativt til markedsverdi enn selskaper i industrier i sterk vekst. En fremtidig regjering som ønsker å bruke mer oljepenger vil ha sterke incentiver til å legge om investeringsstrategien til fordel for selskaper med høy nåværende kontantstrøm.

En faglig forankring av handlingsregelen er avgjørende for dens troverdighet og tverrpolitiske støtte. Dermed må en eventuell ny handlingsregel begrunnes godt. Utvalget gjør derfor helt rett i å etterlyse en grundig faglig utredning. Men mangel på et godt kunnskapsgrunnlag stopper imidlertid ikke utvalget fra å komme med en sterk anbefaling om en ny handlingsregel.

Forhåpentligvis vil de folkevalgte, den påtroppende sentralbanksjefen og andre i maktposisjon ikke lar seg friste til å ta stilling til utvalgets forslag før vi har et langt bedre kunnskapsgrunnlag.

Til det er handlingsregelen altfor viktig.