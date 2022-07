Kommentar

Også tullinger har ytringsfrihet

Av Astrid Meland

PRESSET UT AV VEIEN: En video tatt av SIAN-støttespillere i Alternativ mediene som viser SIAN-lederens bil på taket på E6 i Oslo.

SIANs Lars Thorsen kalte muslimer morder-zombier og tente på koranen. Det skal ingen presse ham av veien for.

For oss på utsiden av de marginale miljøene, var det en ganske utrolig seanse som utspilte seg helgen i Oslo.

Det ble filmet live da SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) og leder Lars Thorsen la ut på tur med koraner, fyrstikker og tennvæske til innvandrerbydeler i Oslo.

Den første påtente koranen kom det lite ut av. Kun et par muslimer dukket opp og ville diskutere saken.

BRENTE FLERE KORANER: SIANs leder Lars Thorsen satte fyr på flere koraner i helgen.

Men ved neste påtenning oppsto håndgemeng og krangel mellom SIAN og det som så ut til å være lokale, opprørte muslimer.

Thorsen og SIAN kjørte fra stedet. To kvinner i en personbil kjørte etter.

Det kom til en drøy biljakt på E6 som endte med at personbilen presset SIANs kamuflasjefargede Geländewagen ut av veien. Den havnet på taket. Alle fem i bilen måtte få legehjelp.

Det var en svært farlig situasjon. Mest av alt for de i SIAN-bilen. Men også for andre trafikanter. Dette kunne gått mye verre. Dette var livsfarlig kjøring.

KALTE MUSLIMER MORDER-ZOMBIER: Lars Thorsen avbildet ved en tidligere anledning.

De to kvinnene nekter straffskyld og sier det handler om selvforsvar. De er siktet for grov kroppsskade.

Vi har ikke all informasjon her.

Likevel er det forkastelig at bilføreren hylles av enkelte stemmer i norsk-pakistanske grupper i sosiale medier. Det ble til og med opprettet en nå nedlagt spleis for å erstatte bilen.

Det er hårreisende. Meningsmotstandere må møtes med ord. Ikke vold.

I lang tid har SIAN tent på koraner og prøvd å yppe. Men i motsetning til i våre naboland, der Rasmus Paludans koranbrenninger har ført til voldelige sammenstøt, har ikke det skjedd like mye her hjemme.

Heldigvis. I Norge har folk i større grad oversett den knøttlille og irrelevante organisasjonen SIAN som har som metode å søke konfrontasjon.

Og det handler ikke om at SIAN ikke har prøvd.

Under seansen i helgen kalte Lars Thorsen muslimer «morderzombier». Han sa han ville fjerne islam fra Norge, og måten å gjøre det på er å deportere muslimene. Også de som er født i Norge. Konvertittene har han ikke funnet noen løsning på ennå.

STOPPET TRAFIKKEN PÅ E6: SIANs Geländewagen hentet av bergingsbil etter påkjørselen.

Det er svært lett å forstå at mange blir opprørt av slike utspill. Det bør man bli.

Dette er å karakterisere muslimer på hatefullt vis. Thorsen er tidligere dømt for lignende uttalelser, som Oslo tingrett karakteriserte som «grov krenkelse av menneskeverdet».

Han kaller det religionskritikk.

Men det han driver med er mye mer enn det som kunne vært legitim kritikk av religion. Han dehumaniserer en hel gruppe. Thorsen ble nylig tiltalt for vold, skadeverk og krenkelser. Og nekter straffskyld.

Ytringene kan altså være straffbare. Samtidig: Å brenne koranen er ikke forbudt i Norge. Det er klart blasfemisk, altså gudsbespottende.

Men blasfemi er tillatt i Norge. Det er innenfor ytringsfriheten.

Og det bør det også være. Religionskritikk har brakt verden fremover.

Så kan man innvende at det er dumt og lite empatisk å brenne koraner. Og særlig nå som vi alle går litt på på tå hev.

Men tidspunktet er selvsagt ikke tilfeldig. Islamdebatten har opptatt folk mindre de siste, par årene. Med skytingen i Oslo for litt over en uke siden, der gjerningsmannen var muslim, har folk som SIAN fått ny energi.

Nå øyner de sjansen til mer engasjement og sinne.

Den beste taktikken er å overse provokasjonene til en gruppe som er marginal og som ikke har støtte i det norske samfunnet.

Muslimsk Dialognettverk har oppfordret til å ignorere brenning av koranen.

For SIAN lykkes først når folk raser mot dem. Da får de et poeng inn. Og vi må gi dem rett: For selvsagt skal ingen skal møtes med vold for sine meninger.

For det er ikke bare retten til å mene korrekte ting som er beskyttet. Hatefulle ytringer er forbudt. Men ellers er SIAN beskyttet av ytringsfriheten.

Den samme ytringsfriheten de selv vil nekte muslimer. Det virker lite prinsipielt. Og det er det. SIAN kjemper ikke for prinsipper, men for rasistiske syn.

Derfor bør de få holde på med de mislykkede bokbålene sine i fred. Desto færre som dukker opp, jo bedre.

