ETTER SKYTINGEN: – Dette vil vi aldri glemme. Ingen vil det. Ikke de som satt på Per På Hjørnet. Ikke de på London. Og ikke vi som ikke var på London. Så håper vi at heller ikke vi glemmes. I all respekt for de som ble skutt, drept, Pride LGBTQ+ og våre venner som var på London, skriver innleggsforfatterne.

Debatt

Vi som ikke var på London

Midt oppi alle minnemarkeringer med regnbueflagget i et naturlig sentrum så er det også plass for historiene fra oss som ikke var på London.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ODD CHRISTIAN HAGEN

OLE KRISTIAN WETTEN

Det er liten tvil om at terroren i Oslo var rettet mot det som en under ett kan kalle det «skeive» miljøet og hadde som mål å ramme Pride-feiringen.

Midt oppi alle minnemarkeringer med regnbueflagget i et naturlig sentrum så er det også plass for historiene fra oss som ikke var på London.

Denne fredagskvelden er det stinn brakke på livescene-baren Hr. Nilsen på Hambros plass, det har vært konsert med selveste «Mr. Blues» Jan Arild Sørnes og fullt sjumannsband med ingen ringere enn Palle Wagnberg på tangenter. Det er god stemning, det er varmt i været og latteren sitter løst etter en mildt sagt innertier av en konsert.

Vi er to gamle venner fra barnsben av som møtes igjen og sitter ytterst mot plassen – ett bord unna neste bar.

Det er Ole Kristian Wetten, som spilte bass i bandet og Odd Christian Hagen som har en mannsalder i teatermiljøet der vi har produsert mye rart sammen – og vi deler skrøner med andre venner fra kreativ sektor.

Vi prater om alt vi har gjort, gudskjelov ikke har gjort, ikke burde gjort og absolutt bør gjøre en dag. «Tongaramp» fra Gjøvik. Still going strong!

Hele kvartalet koker, det er høy begerføring på nabopuben Per På Hjørnet, Pride-flagg i Rosenkrantz’ gate, folk flokker til utelivet, livet i seg selv og London Pub har som vanlig åpne dører og åpne armer.

Kanskje er det en som for første gang tar mot til seg og stiger over en dørstokk som ligger milevis fra en trangsynt bygd på Sørlandet. Vi har venner som er der denne kvelden også.

Så smeller det. Fyrverkeri? Neppe. OC har vært skytevåpeninstruktør: «Dette er f ... ikke bra». Et skudd slår i bakken rett foran oss. Så smeller det to-tre ganger til, en levegg av glass skytes i filler.

Vi drar med oss folk og stuper inn i puben. Skuddene hagler. Automatild. Hva i helsike er det som skjer?

Vi skjønner senere at to er drept rett foran oss. God rest their souls. Ole Kristian beskriver sin opplevelse slik: «Dette var litt for nære på. Jeg er glad jeg er i live etter spilling på Herr Nilsen i går. Sitter utenfor med gode venner ... En så fin kveld! også smeller det. Så en gang til ... og kaoset og panikken bryter løs. Vi ser en desperado med våpen som plaffer løs mot oss.

Vi kaster oss ned og kommer oss inn i sikkerhet. Blir liggende på gulvet inne, mens helvete pågår i gaten utenfor. Lange sekunder, minutter. Kaos. Redsel. Panikk. Og oppleve dette! Vitne til at to mennesker blir drept rett ved siden av oss. Noen få meter fra å bli skutt i hjel. Jeg tenker på de som ble drept ... pårørende, skadde. Så meningsløst. Ufattelig tragisk.»

Vi ligger i dekning inne på Hr. Nilsen. Kommer det flere? Ole deler ut notestativ som skuddvern. Tommel opp. Ingen er skadet. En kvinne knakk en finger da jeg dro henne inn på puben.

Så får vi beskjed om å gå ut. Av hvem? Skal vi gå ut? Totalt kaos utenfor. Vi drar videre til et annet sted og snakker ut. Galgenhumoren fungerer som avreagering. «Det er første gang jeg har kastet folk INN på en pub» sier OC.

Wetten repliserer, det er første gang en bassist har stage-divet OPP på ei scene – ETTER en konsert. «Skyt ikke på bassisten!» og latteren er tilbake. Men den har en annen klang. Dette er ikke sånn vi vil ha det.

Dagen etter skriver Ole dette på Facebook: «For en helg. Starter sommerferien på beste vis: en fantastisk spillejobb med supre musikere på Oslos beste livescene, møter i tillegg masse gode gamle venner i publikum.

Den siste låten vi spiller er 'What a wonderful world'. En knapp time etterpå befinner vi oss i et inferno jeg aldri har opplevd makan til. Jeg fikk kjent på følelsen av å tro at mitt siste sekund var kommet. Ventet på en kule i ryggen, men kom heldigvis unna.

Det gjorde mine venner også! Og det er jeg evig glad for. Jeg er utrolig takknemlig for alle som har tatt kontakt gjennom helgen, alle hjerter og tomler. Det er stor støtte! Livet går videre, men lyden av de skuddene, så nært, den sitter. Jeg har ikke følt hat ett sekund. Kun massiv tristhet.

Jeg synes også en slags synd på gjerningsmannen, tross all jævelskap et sånt menneske steller i stand. Og som også kunne ha skutt meg i filler. Det er noe som ikke stemmer når folk faller så til de grader utenfor i et samfunn vi helst vil tro at fungerer. Vi har stadig noe å jobbe med».

OC drar på festivalen Tons of Rock på Ekeberg i Oslo, og skriver: «Deep Purple har overlevd litt av hvert de også. Midt under «When A Blind Man Cries» kom det noen ørsmå regndråper fra en soleklar himmel. Don't believe the haters. Rock'n'roll never dies.»

Søndag møtes vi til lunsj. Gode klemmer. Rekapitulering. Dette vil vi aldri glemme. Ingen vil det. Ikke de som satt på Per På Hjørnet. Ikke de på London. Og ikke vi som ikke var på London. Så håper vi at heller ikke vi glemmes.

I all respekt for de som ble skutt, drept, Pride LGBTQ+ og våre venner som var på London.

Hilsen oss som ikke var der.