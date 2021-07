BDSM: - Vi trenger å inkludere BDSM i den statlige strategien for seksuell helse, skriver innsenderen.

Debatt

Å snakke om sex innebærer også BDSM

I 2011 kom «Fifty Shades of Grey» ut til forargelse for store deler av BDSM-miljøene. Mange følte det ble en feilaktig fremstilling av orienteringen deres, og bøkene kunne føre til en usikker praksis. Uansett hva en måtte mene om bøkene, ble det mellom 2010 og 2020 solgt 35 millioner eksemplarer, som gjorde at de tre BDSM-bøkene fikk både første, andre og tredjeplassen for tiårets mest solgte bøker.

CAMILLA BJØRNBAKKEN LANGEN, nestleder De Grønne Glitrende, MDGs regnbuenettverk

Dette sier mye om hvor stor interessen for BDSM er! Men fremdeles er ikke staten klar til å snakke om BDSM. Helse- og omsorgsdepartement, med Bent Høie i spissen, laget den statlige «strategi for seksuell helse 2017–2022», men unnlot å nevne BDSM.

Strategien satte mange gode saker på dagsorden, og fokuserte på at god seksuell helse skal sikres for hele befolkningen, hele livsløpet.

Men når antagelig 25% av befolkningen har enten fantasert eller prøvd BDSM, og 34% av norsk ungdom ønsker å delta i eller fantaserer om BDSM-sex er det mange sin seksuelle helse som ikke får tilstrekkelig fokus. Når strategien for seksuell helse heter «Snakk om det!», da er det på sin plass at man også kan snakke om BDSM!

Når kvalitetssikret informasjon og kompetanse hos fagpersonell uteblir, er det sannsynlig at det er porno, litteratur som Fifty Shades of Grey, og tilfeldige folk på internett som står for seksualundervisningen. Da risikerer man oftere å få feil og skadelig informasjon.

Helsedirektoratet støttet organisasjonen SMil Norge sin BDSM-brosjyre «Berikende Samspill» som har blitt lastet ned eller delt ut 30 000 ganger. Utenom det, er seksualopplysningsarbeidet innen BDSM overlatt til frivillige organisasjoner, og de trenger all hjelpen de kan få.

Neste seksuelle strategi bør derfor inkludere BDSM. Vi som samfunn må sikre god seksuell helse for alle, også de som liker BDSM. Samtykkende sex og BDSM er sunt, godt og bra. Det er på tide at vi sier det!

Det er ingen grunn til at de som liker BDSM ikke skal kunne (bokstavelig talt) slå seg løs!