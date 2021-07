Kommentar

Flukten fra storbyene

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Folk har flyttet ut av Oslo under pandemien og det er ikke måte på hvor gode liv de plutselig lever, skal vi tro det vi leser i avisene. Farvel hamsterhjul og hverdagens mas i Oslo. Hallo livskvalitet og harmoni i Fredrikstad, Drammen og Moss. Foto: Shutterstock

Corona har gjort livet på bygda mer fristende. Klarer pandemien det politikerne har mislyktes med i mer enn 50 år?

Bare måneder før landet stengte ned i fjor byttet jeg ut hus med hage og nærhet til marka med en langt mindre, men desto dyrere leilighet midt i Oslo.

Med snubleavstand til kontoret, barer, konsertscener og alt som moro er, skulle det urbane livet leves. Alt lå til rette for å ikke bare legge hele byen for mine føtter, men gjerne også den store verden i samme slengen. Flytoget lå bare en liten trillekofferttur unna.

Det må vel kunne kalles en fiasko. I alle fall på kort sikt.

På kontoret har jeg knapt vært på halvannet år. Sist jeg var innom jobben hadde adgangskortet sluttet å virke, og noen lurte på om jeg var ferievikar.

De fleste av storbyens fristelser har vært bannlyst. En buss for togtur til Hamar har vært noe av det mest eksotiske jeg har gjort. Til og med sikkerhetskontrollen på Gardermoen har vært savnet.

I en leilighet i en nedstengt by har man stort sett lengtet etter det eneste stedet hvor man kunne kjenne på et snev av frihet, naturen.

Man trenger neppe være rakettforsker for å dra den konklusjonen, men forskning fra Oslo Met viser faktisk at folk i storbyene har trivdes dårligere enn andre under pandemien.

Og når boligprisene i Oslo plutselig faller mer enn resten av landet er det bare å gratulere seg selv med å være en slags coronaens kjerringa mot strømmen.

For det går ikke en dag uten å lese om en eller annen familie som har «fulgt drømmen» og flyttet ut av byen.

Utflyttingen fra Oslo var rekordhøy i coronaåret 2020. Lignende tendens ser vi også i andre storbyer i verden.

Med hjemmekontor og løfter om det nye, fleksible arbeidslivet er det flere som har byttet ut en trang treroms med hus på landet. Når alle skal ha plass til tredemølle og hjemmekontor er det kanskje ikke noen vei utenom?

Overfylte, forsinkede tog som før har skremt vannet av alle som har flørtet med tanken på å bli pendler, er ikke lenger til hinder for å flytte. For mange har radiusen mellom jobb og hjem rett og slett blitt større.

Og det er ikke måte på hvor gode liv de plutselig lever, skal vi tro det vi leser i avisene. Farvel hamsterhjul og hverdagens mas i Oslo. Hallo livskvalitet og harmoni i Fredrikstad, Drammen og Moss.

Her kan vi ha to timer ferie hver dag og morgenbade året rundt, forteller familien som har «realisert drømmen» ved å flytte til Tønsberg etter 30 år i Oslo.

Fulgte en drøm gjorde også familien som valgte Lillehammer istedenfor «kvelende Oslo». De beskriver et liv før og etter med «stort hus, hage, natur og luft».

Familiene som flyttet til Kongsvinger beskriver Oslo som et «logistikkhelvete» med bilkø og plassmangel.

De som dro til «Sunnmøres Grünerløkka» fikk et liv med fjordutsikt, pizzaovn og tilbake til naturen.

Han som byttet ut 41 kvadrat med et småbruk på 127 dekar i Fredrikstad går topptur i lunsjen og fyrer opp badestampen til kvelds.

Han som følte seg innestengt i «asfaltjungelen Oslo» flyttet til en svær seter i Telemark. Nå leser han bøker, maler og bare ligger stille i gresset.

Hvis vi legger til alle dem som vil ha hjemmekontor på hytta fra torsdag til mandag kan man lure på hva kontoret skal bli? Et sted for de unge, noen sjefer, de ekstroverte og selskapssyke og en og annen som er gift med kopimaskinen?

En undersøkelse Marianne Tønnessen ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR har gjort, viser at det er særlig to grupper som er overrepresentert på flyttestatistikken.

Den ene er folk som jobber med IKT, sivilingeniører og samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Dette er typiske jobber hvor mulighetene for hjemmekontor har vært, og sannsynligvis vil forbli, gode.

Den andre gruppen er ansatte i salgsyrker, samt kokker, servitører og bartendere. Dette er yrker som mistet jobben eller ble permittert under pandemien. Det virker mer sannsynlig at de vil komme tilbake når/hvis arbeidslivet blir normalisert.

I mer enn femti år har politikerne jobbet for å snu flyttestrømmen. Men uansett hvor mange distriktspolitiske virkemidler de har lagt på bordet har suget mot de største byene vært vanskelig å stoppe. Var det virkelig en pandemi som måtte til for å endre dette? Eller er det bare en kortvarig katt og kanin-bølge som vil avta igjen når byene igjen blir et morsomt sted å være.

Så langt viser ikke flyttemønsteret at vi flytter til Finnmark eller den ytterste nøgne ø. Vinneren er Viken, Norges mest utskjelte region.

Med på kjøpet kommer smittsomme Oslo-priser. NRK fortalte nylig om Oda (24) som fikk sjokk over hva hun måtte ut med for en «nedslitt leilighet i Moss». Aller størst er prisveksten i Drammen. Hvem hadde trodd.

Noe skal i alle fall pandemien ha æren for. Den tiden er forbi da folk heller ville ha en dram i timen enn en time i Drammen.

