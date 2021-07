SVARER: Gard Sandaker-Nielsen i Åpen Folkekirke svarer på lørdagens motinnlegg. FOTO: Privat

Pride er viktig

Åpen folkekirke støtter at LHBT-befolkningen skal anerkjennes og behandles som alle andre, både i kirken og i resten av samfunnet. Derfor deltar vi i Pride-markeringer og mener de er viktige.

GARD SANDAKER NIELSEN, leder i Åpen Folkekirke

Christina Eline Ellingsen, Rita Lock Nilsen og Anne Kalvik fra Women’s Rights Campaign (WHRC) Norge og Anne Marve fra Lesbiske Feminister Norge har ikke satt seg inn i hva Åpen folkekirke står for.

I VG 18. juli antyder de at for å støtte Pride må vi enten være helt enig med alt organisasjonen Fri står for, eller så har vi ikke forstått hva Pride er og hva regnbueflagget egentlig betyr. Det er ikke riktig.

Åpen folkekirke er en selvstendig organisasjon, med egne vedtekter, plattform og valgprogram vi har gått til valg på i Kirkevalget i 2015 og 2019.Programmet vårt er lett tilgjengelig på bokmål, nynorsk og nordsamisk, slik at alle kan sjekke det ut selv.

Vi deltar i toget under Pride og arbeider for at Den norske kirke i enda større grad skal inkludere og anerkjenne LHBT-befolkningen, også lesbiske feminister. Kritikken av Fri må Fri svare for selv, for vi i Åpen folkekirke kan ikke svare for meningene til en annen organisasjon, slik jeg antar at andre partier, organisasjoner og virksomheter som også markerer Pride heller ikke kan.

Åpen folkekirke mener det er grunnleggende med debatt og meningsbrytning. Saker må belyses for at vi kan ta gode beslutninger. Det er i stor grad takket være at LHBT-aktivistene organiserte seg på 1950-tallet og begynte å arbeide systematisk, at diskriminerende lover er borte og holdningene har endret seg.

For den utrettelige innsatsen med å gjøre usynlige mennesker synlige, er det mange som fortjener en stor takk, deriblant alle som har arbeidet gjennom organisasjonen Fri og dens forløpere.