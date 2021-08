Kommentar

Her kommer høstbølgen

Av Astrid Meland

SMITTEN GÅR OPP I NORGE: Her folksomt på Karl Johan en av de første dagene i august. Foto: Tore Kristiansen

Det kan være du trenger en tredje dose. Og flere fullvaksinerte vil bli smittet.

Smittetallene i Norge går opp. Fremover vil vi nok se ukentlige smitterekorder.

Men ekspertene er uenige. Er det så farlig om smitten stiger?

Mange hevder dette går bra, peker på at vaksinene virker og at de unge tåler smitten. De mer bekymrede viser til at folk kan få senskader og kanskje rammes barn hardere av Delta.

Vi vet ikke nok. Men beslutninger må tas.

BERGEN: Mange norske kommuner opplever nå økende smittetall. Blant annet Bergen, hvor smitten har økt blant blant bargjester og på sykehjem. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Israel har alt begynt å gi folk en tredje vaksinedose. I Storbritannia starter de med folk over 50 år i september. Svenskene er med. Og tyskerne går lengst. De vil gi alle med AstraZeneca og Janssen en tredje dose.

Per nå er det ikke aktuelt i Norge, sier FHI i sin siste risikorapport. Men presset vil nok bli sterkere fremover. EU har nettopp foretatt en kjempebestilling på Pfizer. Med levering – hold deg fast – i 2022 og 2023.

TREDJE DOSE: Eshel Mordehai ble den første til å få en tredje dose i Israel 12. juli. Landet er i full gang med å gi eldre og sårbare en booster. Foto: JACK GUEZ / AFP

Men det er vanskelig å se for seg at denne bølgen blir like ille som i fjor.

I Storbritannia har den første Delta-bølgen allerede toppet seg. Spredningen av den hypersmittsomme virusvarianten går ned uten at de har innført ekstra tiltak.

Kanskje er det fordi folk passer seg. Eller bare fordi de tester seg mindre. EM er over, skolene er stengt og mange er blitt immune på naturmåten. I tillegg er en stor andel vaksinert.

SMITTEN FALLER: I Storbritannia ble nesten alle restriksjoner fjernet 19. juli midt i en stor bølge. Men likevel har smitten senere gått ned. Foto: ANDY RAIN / EPA

Høstens skumle nyord er «gjennombruddsinfeksjon». Som kommuneoverlege Carl Magnus Jensen som havnet på forsiden av VG kunne fortelle:

Han er fullvaksinert men fikk corona.

Det er ikke egentlig noen overraskelse. Ingen vaksiner er hundre prosent. Noen må få det. Viktigere var det at han ikke ble særlig syk. Som han selv sa: Vaksinen virket.

Så langt er kommunelegen en av rundt 800 i Norge som har fått påvist corona til tross for fullvaksinering. Det er en forsvinnende liten prosent av alle som er vaksinert. Også i USA ser vi få gjennombruddsinfeksjoner. Der er det stort sett uvaksinerte som blir innlagt på sykehusene. FHI skriver i sin siste risikorapport at ingen vaksinerte i Norge er innlagt på grunn av covid.

Fremover vil vi høre om flere vaksinerte som blir smittet, rett og slett fordi svært mange vil være vaksinert.

Men det er ikke så farlig med gjennombruddsinfeksjon. Det vi må følge med på er om vaksinerte blir innlagt. Da er det aktuelt med en tredje dose.

SMITTEN GÅR OPP: Israel var først ute med å vaksinere befolkningen sin, og frem til Delta-varianten kom levde folk tilnærmet normalt. Her fra en nattklubb i Tel Aviv i juli. Men nå innføres nye tiltak. Foto: Harald Henden

Men hvorfor har noen land alt satt i gang med dose nummer tre?

Legg merke til at det er de eldre og sårbare som skal vaksineres. Mange av disse kan ha for dårlig effekt av to doser. I tillegg vet vi at Delta svekker vaksinene litt.

Det er Israel vi følger mest med på, fordi de begynte å vaksinere alt i desember. Landet sier de ser dalende antistoffnivå og flere infeksjoner hos de eldste som var først ute. Smittetallene går også opp til tross for høyt vaksinasjonsnivå.

– Det er svært sannsynlig at antistoffene minker over tid. Det er derfor sannsynlig med vaksinekampanjer i mange år fremover, skriver britiske myndigheter.

VAKSINEN VIRKET: Kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal Carl Magnus Jensen fikk corona selv om han er fullvaksinert. Men han fikk en mild utgave. Foto: Terje Bringedal

Og Pfizer meldte i juli at de anbefaler en tredje dose, og vil søke om godkjenning av sin variant. Men amerikanske helsemyndigheter var raskt ute med et «hold an».

Dette må uavhengige eksperter vurdere.

Pfizer mener antistoffnivåene synker med seks prosent hver andre måned. Og tanken er at når nivået blir lavt nok, kan folk bli syke.

Men foreløpig blir de ikke veldig syke. For Pfizers tall viste samtidig at beskyttelsen mot alvorlig sykdom holder seg nær hundre prosent. Og vi kan ikke sette i gang dyre og store vaksinekampanjer mot forkjølelse.

PROTESTER I BERLIN: I flere europeiske land protesterer folk mot tiltak og myndighetenes krav om vaksinering eller coronapass. Her fra 1. august. Foto: PAUL ZINKEN / AFP

Men det kan godt hende vi alle på sikt vil trenge en tredje dose. Og noen av oss, for eksempel folk med immunsvikt, allerede i høst.

Forskerne er uenige. Noen mener tre doser totalt er nok. Andre snakker om revaksinering hvert tredje til femte år. Atter andre peker på at dagens vaksiner virker svært godt og mener viruset snart er ferdig med å mutere til skumlere varianter.

ENDELIG ÅPENT IGJEN: Värmland i Sverige er grønt og er derfor åpent for nordmenn som vil dra å handle. Bildet viser Kesia Arctander og og Madeleine Økland på tur denne uken. Foto: Fredrik Solstad

Men det finnes en annen måte å friske opp immuniteten på som er mer samfunnsøkonomisk enn store vaksinekampanjer.

Nemlig at man får viruset.

Vel å merke bare for dem som er vaksinert.

Coronaviruset vil fortsette å surre rundt. Antagelig vil de fleste av oss smittes etter hvert som immuniteten svekkes.

Er du vaksinert vil du nok bare bli litt forkjølet. Samtidig får du fornyet immunitet mot alvorlig sykdom.

STRENGT I OL: OL-funksjonærer desinfiserte stolene under håndballkampen mellom Norge og Japan i Yoyogi National Stadium. Foto: Stian Lysberg Solum

En slags tredje dose, altså. Helt gratis, uten ultrafrysere og krangling mellom by og land.

Nå skal det legges til at mye fortsatt er ukjent og vi trenger mer data. Og fortsatt gjenstår det store spørsmålet om vi skal vaksinere barna. Gjør vi ikke det kan vi få riktig mye smitte blant de yngste.

Men ellers er det omtrent slik vi gjør det med influensa. De som er i risikogruppene vaksineres.

Og kanskje er det i høst Anders Tegnells utskjelte flokkimmunitets-tankegang endelig kan hentes opp for å skinne. Det har tatt halvannet år og millioner av vaksinedoser.

Men så lenge folk vaksinerer seg, viruset ikke slår mutasjonsknute på seg og andre sykdommer ikke eksploderer, er det ikke sikkert den norske høstbølgen blir stort verre enn det her.