OL-åpningen i Tokyo: Bakkestarten er brutal

Av Leif Welhaven

Protestene har vært mange foran OL i Tokyo. Men nå er det klart for gigantarrangementet. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Den olympiske kongstanken går ut på å samle. I Japan sørger OL for å splitte.

I dag åpnes verdens mest prestisjefylte idrettsarrangement i Tokyo.

Til tross for pandemien.

Til tross for at flertallet av japanerne er negative.

Til tross for klare advarsler fra medisinske miljøer.

Ingenting stopper gjennomføringen av de 32. olympiske leker.

Drøyt 11.000 utøvere fra 204 land skal til sammen gjennom 339 øvelser i 50 disipliner.

Hva moroa har kostet strides de lærde om, fordi det alltid er vrient å avgrense hvilke investeringer som skal regnes med i et OL. Men vi snakker nok om tidenes dyreste leker.

Og det er ikke bare angrepet fra covid-19, med utsettelsen viruset medførte, som har fått milliardgaloppen til å akselerere.

Etter lang tid med negative overskrifter og utstrakt frykt i vertsnasjonen, er det store spørsmålet hvordan historien om Tokyo-OL blir når det hele faktisk begynner.

Presidenten i Den internasjonale olympiske komiteen, tyske Thomas Bach, er overbevist om at det sportslige kommer i fokus når de store prestasjonene melder seg.

Arrangøren gjør også alt de kan for å understreke at det hele er trygt å gjennomføre, selv med den lave vaksineringsgraden i Japan.

I mange tv-sofaer vil olympiske tv-bilder være et kjærkomment spenningsmoment de neste ukene, ikke minst etter alt det stusselige vi har vært gjennom.

Det skal ikke utelukkes at IOC får rett i at OL vil fungere. Uansett hva de neste ukene bringer vil nok det olympiske pr-apparatet fremstille disse lekene som en suksess. Budskapet som skal selges inn, er hvordan en hel sportsverden står sammen i fredelig konkurranse. Opprinnelig var tanken å bruke OL som et symbol for hvordan menneskeheten beseiret pandemien, men den ideen fløy jo ikke helt.

Under omstendighetene som råder i Japan nå, viser fellesskapsideen seg vanskeligere enn vanlig å selge inn. Det skyldes ikke bare at rammen ikke blir så samlende når tilskuere ikke kan slippe inn for å få med seg det som skjer på arenaene.

Bakkestarten Tokyo-lekene har fått er direkte brutal på flere felt.

En av de kraftigste indikatorene på hvor kontroversielt det er å arrangere OL i Japan nå, kom nylig fra et av landets mest kjente industriselskaper. Toyota har investert store summer som sponsor, men velger å avstå fra å bruke posisjonen til å reklamere for koblingen til lekene. OL er rett og slett for upopulært.

Nyheten fra Toyota vakte oppsikt. Det er tydelig tale når kommunikasjonsdirektøren til bilgiganten snakker om at det er «mange forhold rundt disse lekene det har vist seg vanskelig å forstå».

Striden rundt utøvernes ytringsfrihet, som restriksjonene rundt markeringer på seierspaller, er et annet tema som har skapt støy.

På toppen av dette gjorde pandemien det vanskelig å opprettholde dopingkontroll-regimet. Hvilke konsekvenser fikk det?

Før det hele åpner er tonen rundt de folketomme lekene en helt annen enn vi er vant til.

Allerede har vi hatt rapporter om brudd på «boblen», det er rapportert om smitte i.

OL-landsbyen og antallet deltagerland er redusert som en følge av viruset.

Mye tyder på at vi står overfor en real «flere tanker i hodet samtidig-øvelse». Både det idrettspolitiske makrobildet og det som blir prestert på banen må tas skikkelig på alvor. En side av dette handler jo også om toppidrettsutøveres største mulighet i karrieren. For en utøver som Karsten Warholm skulle selvfølgelig den store gulljakten helst ha skjedd under andre rammebetingelser, men han og andre må jo bare gjøre det beste ut av hvordan det er blitt. For Norge er det mye som kan tyde på at det blir med mer i bagasjen hjem enn det gjorde fra Rio-lekene for fem år siden.

Den gangen ble vi banket tilbake til bronsealderen. I Brasil fikk vi de svakeste sommerresultatene siden 1964, uten et eneste sølv eller gull. Veldig mye skal gå galt om det ikke blir noe edelt metall i Tokyo.

Nå venter norske muligheter i blant annet roing og triatlon i OLs tidlige faser, før det drar seg til i friidrett og på håndballbanen.

Men før vi kommer dit er det veldig mye som handler om hvordan «stille-leken» på stadion vil prege et kontroversielt OL. Akkurat nå er det vanskelig å se for seg at OL i Tokyo vil bli husket med et jubelbrøl.