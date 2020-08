ADVARER: – Jeg vet godt at det ikke er slik at et barn blir mishandlet hver gang en person drikker for mye øl i parken. Men det er dessverre et faktum at når noen få har et avslappet forhold til smittevern fører det til økt smitte i samfunnet, skriver Bufdir-direktør Mari Trommald. Foto: Frode Hansen

Hvor mange mishandlede barn er en øl verdt?

Norge står nå og vipper. En ny oppblussing av coronasmitte kan føre til en ny nedstenging av skoler og barnehager. Vi vet at det rammer noen barn og unge hardt. Derfor må jegslå alarm.

MARI TROMMALD, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

«Mammaen min og pappaen min slår meg noen ganger. Jeg trenger hjelp»

«Jeg har liksom blitt vant til å bli kastet ned trappen. Før, da jeg var mindre trodde jeg det var vanlig, og at det var sånn voksne gjorde mot alle barn»

«Jeg sliter veldig med selvmordstanker for tiden, og jeg synes det er veldig vanskelig i fosterhjemmet. Og jeg vet ikke hva kan gjøre»

Dette er noen eksempler på hva barn og unge forteller når de ringer Alarmtelefonen. Siden vi åpnet alarmtelefonen døgnet rundt fra 15. mars har det vært en markant økning i henvendelser – i juni og juli dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det er flest jenter som tar kontakt. De fleste er mellom 12 – 16 år. Den yngste som benyttet chatten var åtte år.

Jeg vet at tittelen provoserer. Det er gjort med vilje. Jeg vet at min alarm kan virke urettferdig for alle studentene som oppfører seg eksemplarisk og følger smittevernreglene til punkt og prikke når jeg slår ned på fadderuka og mener den må stoppe. Jeg vet at fadderuka er mer en fest og at den er viktig for mange.

Jeg vet godt at det ikke er slik at et barn blir mishandlet hver gang en person drikker for mye øl i parken. Jeg vet også godt at det ikke er en direkte sammenheng mellom den enkeltes svenskehandel og den gamle damen på sykehjemmet som måtte dø alene uten sine nærmeste. Men det er dessverre et faktum at når noen få har et avslappet forhold til smittevern fører det til økt smitte i samfunnet. Når smitten går opp, kommer det inngripende tiltak som truer arbeidsplasser, samfunnsøkonomien og oss alle.

Barna som ringer Alarmtelefonen har ingen å si fra til når skolen er stengt. Ingen ser blåmerkene og de røde øynene etter at pappaen deres har slått dem. Noen barn betaler en for høy pris for at andre sprer smitte. For dem spiller det ingen rolle om smitten som fører til at skolen deres stenges kommer fra folk som bare måtte til Sverige for å kjøpe billig kylling, øl og godteri, fra festglade studenter eller fra turister på Hurtigruten. For dem er resultatet en frustrert og sint mamma eller pappa som slår.

Noen rammes mer enn andre. Barn i utsatte situasjoner blir enda mer utsatt. Skolen, barnehagen eller tiden med andre kan være deres pusterom i en voldelig hverdag. Arenaene som vanligvis er deres eneste mulighet til å bli sett og få hjelp er ikke lenger der. Derfor føler jeg et ansvar for å rope så høyt at budskapet ikke kan misforståes. Kanskje føles det urettferdig – men vi må alle spørre oss selv nå når smitten stiger – er det noe jeg må slutte å gjøre for å være trygg på at jeg ikke bidrar til at smittenivået øker og at samfunnet må stenge ned?

Familievernet har merket en økning av henvendelser i juni sammenlignet med samme periode i fjor. Den mest leste artikkelen på foreldrehverdag.no i påsken het «Når du blir sint på barna». Og spørretjenesten Ung.no varslet i juni/juli Kripos om 39 spørsmål fra barn og unge fordi historiene de fortalte var så alvorlige at det var «fare for liv og helse». Det var 24 flere enn på samme tid i fjor. En klar overvekt av varslene handlet om «vold og overgrep i nære relasjoner.» Hvor mange barn som har sittet hjemme denne våren og ikke fått hjelp vil vi antagelig aldri finne ut. Det at dette foregår i det skjulte er jo nettopp det som er problemet. Vi vet ikke hvem de er.

De som skal fange opp disse barna er ikke på jobb når samfunnet stenger ned. Ansatte i barnevern og helsevesenet er på hjemmekontor eller må prioritere smittevernsarbeid. I mai var nesten 40 prosent av skolehelsetjenestene omdisponert. Helsesykepleierne som er så viktig for de unge ble satt til andre ting. Mange Barne- og ungsompsykiatriske poliklinikker lukket dørene eller hadde redusert kapasitet. Familievernkontorene gjorde det samme. To av tre barnevernsansatte hadde hjemmekontor. Bak skjermen er det ingen som ser blåmerkene.

Dette var konsekvensene av den dramatiske, men helt nødvendige nedstengingen av viktige samfunnsfunksjoner i mars. Paradoksalt nok blir da tilbudene på et lavmål i en tid hvor familier som sliter kanskje har det vanskeligere enn noen gang. Hjemmekontor, hjemmeskole, permitteringer, oppsigelser, og uforutsigbarhet i hverdagen er utfordrende. Vi i det offentlige hjelpeapparatet skal gjøre hva vi kan for å opprettholde et tilbud også under en ny nedstenging. Men det er ekstremt krevende – og det stjeler ressurser fra andre viktige samfunnsoppgaver.

Dette handler ikke om enkeltgrupper i samfunnet. Den ene dagen er det unge studenter og fadderuka som får oppmerksomhet. Den andre er det unge voksne ute på byen eller på private fester. Tidligere har det vært sydenturistene og svenskehandlerne. Til jul kan det være dem som går på julebord som opplever seg satt i den offentlige gapestokken. La oss droppe jakten på syndebukker og gapestokken. Det har liten hensikt. Dette handler om at hver og en av oss må ofre noe for å unngå den situasjonen vi hadde i midten av mars.

For meg er det aller viktigste at du faktisk kan gjøre en forskjell for barna mange av oss ser må bære den tyngste børen. Du er nemlig den beste til å redusere smitte. Det gjør du ved å følge anbefalingene fra helsemyndighetene. Min oppfordring er enkel: Følg smittevernreglene. Hold avstand. Vask hendene. Unngå folkeansamlinger. Ikke reis unødvendig. Overhold karantenereglene. Hold deg hjemme hvis du er syk. Dette handler ikke om at du er villig til å utsette deg selv for smitte. Dette handler om at vi vet at din risikoadferd kan ramme barn og unge.

Derfor roper jeg nå høyt og tydelig. Derfor snakker jeg nå med store bokstaver for å trenge igjennom lydmuren. Jeg gjør det fordi jeg har et ansvar for at barn og unge har en trygg og god oppvekst – også når et virus herjer.

Publisert: 23.08.20 kl. 11:58

