Leder

Året med Boris

Foto: POOL / X80003

Ved inngangen til Boris Johnsons jubileumsuke som britisk statsminister reises nye spørsmål om hans vurderingsevne og i hvor stor grad han styres av den kontroversielle rådgiveren, Dominic Cummings.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Igjen kommer kritikken fra sentrale partifolk i egne rekker og den konservative presse, som normalt pleier være en Tory-regjerings fremste støttespillere.

Høyresidens ledende medier, storavisene The Times og The Daily Telegraph, har lenge ment at Johnsons håndtering av coronakrisen har vært uansvarlig og kalt regjeringen «inkompetent». På signert kommentarplass i The Times i helgen skrev Matthew Parris, en tidligere Tory-parlamentariker, at Boris Johnson ikke kommer til å være statsminister om ett år.

Analysen er at De konservative ikke kan leve med en leder og regjeringssjef som ikke er til å stole på og så skamløst bryter med partiets politikk og verdier.

les også Boris vil nødig sparke «karriere-psykopaten» Cummings

Den siste kontroversen gjelder statsministerens personlige inngripen for å innsette en lojal venn som leder for parlamentets etterretnings- og sikkerhetskomité. I henhold til konstitusjonell praksis oppnevnes komiteen i samråd med opposisjonen, og det er et selvstendig poeng at den som kontrollorgan skal være tverrpolitisk sammensatt. Den er autonom og utpeker sin egen leder.

At regjeringssjefen har forsøkt å få kontroll over organet som skal kontrollere regjeringen, er så uhørt at Det konservative partiets parlamentsgruppe grep inn og blokkerte Johnsons kandidat. I stedet ble Tory-veteranen Julian Lewis, mangeårig leder for forsvarskomiteen, nominert og tverrpolitisk utnevnt. Boris Johnsons respons på nederlaget var å ekskludere Lewis, som har tjent De konservative som forsvars- og sikkerhetspolitisk talsmann og parlamentariker siden 1997.

les også Javel, statsminister Fleksnes

Dette er den 22. eksklusjonen av en partiveteran som Johnson gjennomfører etter at han ble statsminister. Poenget har øyensynlig vært å vise hva som skjer med dem som mener noe annet enn ham selv. Fryktbasert ledelse fungerer imidlertid dårlig i lengden, og Boris Johnson vet også at styringsflertallet på 80 mandater han fikk etter valget i desember, i stor grad er Labour-stemmer han har på lån fra brexit-distrikter i nord-England. De er lojale mot den ene saken, ikke mot ham.

Hvis han heller ikke klarer å levere en brexit som er til å leve med – han har fem måneder på seg til å få til en avtale med EU – så vil Boris Johnson med stor sannsynlighet lide samme skjebne som en rekke forgjengere. Det vil si: ikke å tape i valg, men bli avsatt av sine egne.

les også Værhane-Boris i hardt vær

De økonomiske utfordringene er enorme på grunn av coronakrisen, og det er begrenset hvor mye han kan skylde på pandemien når de negative brexit-konsekvensene kommer for dagen. For å lande britenes brudd med EU på en måte som gjør minst mulig skade, er det viktig at Johnson blir venner igjen med flertallet i parlamentet. Ellers vil han bli like lammet som Theresa May. Også for norske interesser er det avgjørende at Storbritannia klarer å få til en regulerende avtale med EU.

Vi tror det er for tidlig å skrive Boris Johnsons politiske nekrolog. Han har gjort så mange helomvendinger allerede, at han kan komme til å overraske igjen.

Som han selv sa, forhåpentlig i erkjennelse, i jubileumsintervjuet i The Sunday Telegraph: Det er nå en «massiv mulighet» til å «gjøre ting annerledes og gjøre ting bedre».

Publisert: 21.07.20 kl. 16:24

Les også

Fra andre aviser