Nå er det nesten bare i Sverige det går bedre

Av Astrid Meland

SVERIGES CORONA-SJEF: Anders Tegnell viste torsdag frem gode tall i Sverige. Aller kurver går ned, med unntak av en liten økning i smitten blant de unge. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

I Norge og Danmark øker smitten. Anders Tegnell forklarer nedgangen i Sverige med immunitet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

FLERE UTBRUDD I NORGE: Hurtigrute-sjef Daniel Skjeldam spørres ut av journalister. Hurtigrutens håndtering er blitt gjenstand for politietterforskning. Foto: Helge Mikalsen

Cruise, festligheter og utenlandsreiser har gitt mer coronasmitte i Norge. Også i Europa går det opp. Kartet viser at det går feil vei i land som Frankrike, Spania, Belgia, Nederland, Tyskland, Hellas og Danmark.

I Sverige derimot, har det gått ned i sommer.

Svenskene har dager uten dødsfall nå. Det er nesten ingen som legges inn. Tallet på positive prøver har dalt.

I Norge derimot er FHI bekymret. I Danmark sliter de og med utbrudd. Denne uken advarte danskenes coronasjef Kåre Mølbak mot å åpne mer av samfunnet.

Onsdag hadde Danmark 112 nye smittede. Norge hadde nylig 72 nye smittede på en dag. Det er det høyeste siden april. Til sammenligning har Sverige nå i snitt 200 nye daglige smittede.

De har fortsatt mer corona, og en liten oppgang blant unge. Men langt færre smittes enn før.

STOCKHOLM: Munnbind er fortsatt ikke anbefalt av svenske myndigheter, men noen bruker det likevel. Her i ferjekø ved Strandvägen i hovedstaden i slutten av juli. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Mange har advart mot at smitten i Norge ville gå opp ettersom vi lettet på reglene.

Og ser vi utenfor Europa, peker Australia seg ut som et eksempel på hvor ille det kan bli. Landet som gjorde «alt» riktig, med mindre smitte og færre døde enn Norge, har havnet i kjempetrøbbel.

Bølge nummer to rammer delstaten Victoria og særlig storbyen Melbourne. Den ser ut til å bli verre enn bølge 1.

Vinter, brudd på karantereglene, importsmitte, utbrudd på eldrehjem, arbeidsplasser, slakteri og skoler, er blant forklaringene.

Dette kan bli Oslo eller Norge, om vi har maks uflaks.

Victoria har omtrent like mange innbyggere som Norge. Landet innførte tidlig strenge innreiseregler og stengte ned landet.

De siste ukene har så mange dødd, at landet straks passerer Norge.

Nå er munnbind påbudt i Victoria. Melbourne har hatt lock down i snart fire uker. Forrige helg kom portforbudet fordi smitten gikk opp, til tross for strenge tiltak. Hver dag tester flere hundre positivt i delstaten, på det verste i august har det vært over 700.

Det er rekord. Landet har flere coronasyke innlagt en noen gang. Og torsdag ble en ny, dyster dødsrekord satt.

MELBOURNE: Munnbind er påbudt, bare én person i husholdningen får lov til å handle og alle som ikke må på jobb, skal holde seg hjemme. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Hvor mange smittede man finner, avhenger som Donald Trump stadig påpeker, av hvor mye man tester.

Australia tester mer enn Norge. Og i juni fant de færre smittede i Victoria enn i Norge nå. Da delstaten begynte å stramme inn reglene igjen i slutten av juni, hadde de rundt 30 daglige nye smittetilfeller. Altså ikke ulikt Norge i det siste.

Men Norge har ikke strammet til.

«Problemet» både til Norge og Australia, er at folk, forståelig nok, ikke er like redde. Risikoen for å bli smittet har vært forsvinnende liten.

Svenske myndigheter skryter av at svenskene følger reglene og fremholder egen coronastrategi som mer bærekraftig i det lange løp.

Men de er vel bare skremt. De fleste svensker kjenner noen som er rammet og er naturlig nok påpasselige.

DANMARK: Fotballsupportere på kamp AGF og FC København i Århus i juli. Byen sliter nå med en stort utbrudd. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Når folk ikke møtes, stopper viruset opp. Dette har gått sakte i Sverige. Antakelig vil det gå raskere i Melbourne, Australia fordi tiltakene er så ekstreme.

Men et problem i Norge, Australia, Danmark og andre land som har klart seg godt gjennom pandemien, er at nesten ingen er immune. FHI anslår at under en prosent i Norge har hatt viruset.

Svenskene derimot, har langt flere immune.

– Det vi ser nå er en rask nedgang i antall tilfeller. En type immunitet i befolkningen må være involvert i det, sa Anders Tegnell nylig til Unheard.

Og denne uken forklarte han den raske nedgangen i smitte med at immuniteten øker flere steder i Sverige.

Han er samtidig ganske sikker på at landet får en oppblomstring til høsten. Men han tror den blir mildere enn i Norge.

Og det høres ikke usannsynlig ut. Får vi en ny bølge, må Norge ha strengere coronatiltak enn i alle fall deler av Sverige.

I land som Norge og Australia, må vi holde avstand frem til en vaksine. I Sverige vil flere smittekjeder stoppe fordi viruset havner hos mennesker som har hatt corona.

Immunitet hjelper. Men vi vet ikke ennå hvor lenge immuniteten varer og hvor godt den beskytter. Og heller ikke i Sverige er man i nærheten av såkalt flokkimmunitet, som stopper hele epidemien.

Hvem som kommer best ut av det til slutt, gjenstår å se.

Det smitteverneksperter frykter i alle disse landene nå, er kaldere vær, jobb- og skolestart, at mange flere møtes innendørs, sitter trangt på bussen og blir smittet.

Da ligger forholdene til rette for en ny høstbølge.

Det kan fort bli julebord på Zoom i år.

Om svenskene kan nyte kreps og sild samlet i festlig lag, er det vel fortjent. De har vært gjennom mye.

Publisert: 06.08.20 kl. 23:09 Oppdatert: 06.08.20 kl. 23:21

