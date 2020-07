BESKYTTER SEG: – Vi håper på en vaksine. Vi håper på enda mer effektiv behandling. Vi ser frem til dagen vi kan konstatere at vi har lagt covid-19 bak oss, skriver Lofthus og Frich. Bildet viser personalet på Sykehuset Østfold iføre seg smittevernsutstyr i mai. Foto: Gisle Oddstad

Et halvt år med corona

Verdens helseorganisasjon erklærte 30. januar at utbruddet av coronavirus i Kina representerte en global helsetrussel. Det var da under 100 bekreftet smittede personer utenfor Kina. På seks måneder har coronaviruset spredd seg til 216 land. Over 16 millioner mennesker i verden har fått bekreftet smitte og over 650 000 er så langt døde av sykdommen covid-19.

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich, viseadministrerende direktør og fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF

I Norge ble første sykdomstilfelle påvist 26. februar. Frem til i dag har litt over 9.000 personer fått påvist smitte og 255 personer er døde av covid-19. Vi lyktes å slå ned utbruddet i Norge våren 2020, takket være omfattende smitteverntiltak, men vi vil måtte leve med pandemien en tid fremover.

Hva har et halvt år med corona i helsetjenesten lært oss? Vi vet at coronaviruset sprer seg raskt gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Uten god hånd- og hostehygiene, fysisk avstand, testing, karantene og isolering, vil et utbrudd utvikle seg til en bølge av sykdom som rammer samfunnet og helsetjenesten. Det var begynnelsen på en slik utvikling vi fikk i mars og som toppet seg i 245 innlagte pasienter i Helse Sør-Øst 1. april.

Helsetjenesten bestod testen våren 2020. I sykehusene ble det raskt mobilisert for å kunne håndtere en pandemi. Planlagt aktivitet ble redusert, samtidig som pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp hele tiden har vært prioritert. Dette gjelder også pasienter med risiko for prognosetap ved utsatt utredning og behandling, som for eksempel kreftpasienter. Telefon- og videokonsultasjon ble raskt tatt i bruk for å følge opp pasienter på best mulig måte. De ansatte, og ikke minst de som har stått tettest på pasientene, har gjort og gjør en formidabel innsats. Det er også gjort en stor innsats for å bygge opp en god testkapasitet.

For spesialisthelsetjenesten har det vært avgjørende at den kommunale helse- og omsorgstjenesten har fungert godt. Vi vil gi honnør for innsatsen med testing, smitteoppsporing og behandling av beboere i sykehjem.

Viruset kan ramme mildt, uten symptomer, men kan gi alvorlig sykdom hos andre. Det er vanskelig å fastslå dødeligheten sikkert. Det er estimert at mellom 5-10 av 1.000 som smittes med coronavirus dør av sykdommen. Sannsynligheten for et dødelig forløp øker med høy alder, men andre sykdommer som hjerte- og lungesykdom og diabetes har også betydning. Dødeligheten er trolig høyere i land hvor helsetjenesten overbelastes og ikke alle kan tilbys optimal behandling.

Vi har erfart at mellom 15-20 % av de som har vært innlagte i Norge med covid-19 trenger intensivbehandling og flertallet av intensivpasientene trenger pustehjelp med respirator. Vi har lært mer om hva som er god intensivbehandling for denne pasientgruppen. Vi har også lært at covid-19 kan gi lungeproblemer, kognitive utfordringer og psykiske plager som angst og depresjon. Vi har utviklet et pasientforløp for å sørge for et best mulig rehabiliteringstilbud til pasientgruppen for slike ettervirkninger.

Spesialisthelsetjenesten har i tillegg gått sammen om å finansiere den norske delen av den globale legemiddelstudien i regi av Verdens helseorganisasjon. Dette gir norske pasienter tilgang til utprøvende medisin, samtidig som vi bidrar til utvikling av ny kunnskap. I Helse Sør-Øst har vi også gitt midler for å stimulere til innovasjon rundt nye testmetoder.

Det er viktig å trekke lærdom av utbruddet slik at helsetjenesten i fremtiden har nødvendig kapasitet og beredskap. Vi har erfart hvor sårbar norsk helsetjeneste er i et globalt system hvor leveranser av viktig utstyr brått svikter. Vi vet at usikkerhet knyttet til smittevernutstyr har vært en belastning for mange.

Det siste halvåret har vi gjort en stor innsats med innkjøp, transport og kvalitetssikring av smittevernutstyr. Vi bygger opp beredskapslagre for legemidler, forbruksmateriell og smittevernutstyr. I tillegg har vi kjøpt inn mye medisinsk teknisk utstyr. I sykehusene og regionen er det investert mye i å planlegge for økt intensivkapasitet og utvikling av kompetanse hos helsepersonell.

Pandemien er ikke over. Vi ser hvordan viruset spres globalt og hvordan det kommer klynger av smitteutbrudd i Norge. Sammenliknet med mange andre land har vi en godt utrustet helsetjeneste. Kyndig personale er likevel en av de viktige knapphetsfaktorene i møte med en smittebølge og det går en grense for helsetjenestens tåleevne.

Vi håper på en vaksine. Vi håper på enda mer effektiv behandling. Vi ser frem til dagen vi kan konstatere at vi har lagt covid-19 bak oss. Det vil frem til da tas forholdsregler i helsetjenesten og vi har økt oppmerksomhet for å hindre smitte hos ansatte og de mest sårbare blant oss.

Det er samtidig viktig at vi alle gjør det vi kan for å begrense smitten, slik at vi unngår smittetopper som i vår. Det vil fremover være behov for kloke avveininger hos enkeltmennesker, arbeidsgivere, myndigheter og andre. Helsetjenesten trenger innsatsen hver enkelt av oss kan bidra med. Følg smittevernreglene!

