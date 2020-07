ETTERLYSER RAUSHET: – Ingen vits i å prøve å dumme ut alle som har delt et svart/hvitt-bilde av seg selv og få dem til å føle seg skamfulle for at dette ikke var en god nok sak, eller at de ikke var informerte nok, skriver Simensen, i dette svaret på gårsdagens kronikk «Meningløse selfies». Foto: Rebecca Ravneberg

#challengeaccepted: – Jo, det er faktisk viktig med jenter som heier på jenter!

Hver gang kvinner legger ut noe om seg selv i media, og tør å vise seg frem, blir det kritisert. Hele #challengeaccepted-konseptet, slik det ser ut nå i sosiale medier, handler om å fremme kvinner. Hva er galt med det?

Linn Rossiné Simensen, Psykologspesialist og TV-psykolog

Det har nå blitt en stor debatt på sosiale medier om hvorvidt #challengeaccepted har blitt mistolket eller ei, og om det har utviklet seg til en mer overfladisk kjedeutfordring enn den opprinnelige saken.

Det er ikke meningen å gå inn på debatten om høna eller egget, siden dette mest sannsynlig dreier seg om to forskjellige utfordringer som blir sammenblandet pga likhetene. Jeg ble selv invitert i april til #challengeaccepted, hvor det ble forespeilet som en morsom lek for kvinner, for å støtte hverandre og løfte hverandre i coronatiden, som var preget av et negativt nyhetsbilde.

De siste månedene har jeg blitt invitert med på #smilechallenge, 21 dagers meditasjonschallenge, comebackchallenge, utfordring om å legge ut et bilde av hva man gjør akkurat nå, og det har florert ulike utfordringer som å legge ut et hverdagsbilde hver dag i en uke, feriebilder, etc.

Disse brukte også hashtaggen #challengeaccepted. Ingen av disse har skapt debatt. Og som nevnt i innlegget til Linn Rosenborg ble Pinar Gültekin myrdet nå i juli. Så dette dreier seg om to separate aksjoner som nå blir sammenblandet pga likhetene.

Men poenget mitt er, at hver gang kvinner legger ut noe om seg selv i media, tør å vise seg frem, så blir det kritisert. Hele #challengeaccepted konseptet, slik det ser ut nå i sosiale medier, handler om å fremme kvinner, hva er galt med det?

JO! Vi er ikke «feministiske nok», det er ikke en god nok sak. «Meningsløse selfies i svart/ hvitt» var ordene Linn Rosenborg brukte. Menes det da at vi som velger å legge ut et bilde av oss selv er meningsløse? Siden bildet vårt er meningsløst?

Det er dette som er farlig, siden vi da går i mot hele konseptet, både det opprinnelige og det det har utviklet seg til, som er Å STØTTE KVINNER - uansett.

Hva er galt med å rose andre kvinner? Selvfølgelig finnes det alltid viktigere saker vi kan stå for uansett hva vi nå står opp for, men kan vi ikke gjøre det OGSÅ, i tillegg til å være litt positive og rause mot hverandre?

Jeg tror alle her er enige om at vi fordømmer vold mot kvinner på det sterkeste. Dette er jo ikke en enten eller. Det som gjelder da, er å informere og ikke rette pekefingeren mot de som var med på en helt harmløs challenge, og som ikke hadde en minste aning om at dette ble blandet sammen med en stor sak i Tyrkia.

Nå som vi vet det, la oss støtte denne kampen for de tyrkiske kvinnene også, den fortjener all oppmerksomhet.

Så kjære medsøstre, la oss være gode mot hverandre, kvinnekampen kan gjøres på så mange måter. Ingen vits i å prøve å dumme ut alle som har delt et svart/hvitt bilde av seg selv og få dem til å føle seg skamfulle for at dette ikke var en god nok sak, eller at de ikke var informerte nok.

Skam er nettopp det vi kvinner ikke trenger mer av . Kanskje det at det nå er en bølge med #jentersomheierpåjenter på sosiale medier ikke er så dumt allikevel, siden det tydeligvis er en god del holdningsarbeid som må gjøres blant oss.

Dette er faktisk også kvinnekampen. Live and let live.

Publisert: 30.07.20 kl. 11:36

