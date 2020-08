Leder

Boligskatt hjelper ungdom

AUF-leder Ina Libak vil ha økt boligskatt. Det er fornuftig. Men moderpartiet, Ap med leder Jonas Gahr Støre i spissen, våger ikke å utfordre velgerne i dette spørsmålet. Foto: Frank Ertesvåg

Dagens foreldregenerasjon har sviktet ungdommen. Boligmarkedet er en katastrofe for unge mennesker.

Mens mange i foreldregenerasjonen har nytt godt av en enorm prisstigning på egne boliger, møter unge i dag et marked der boligprisene er mange mange ganger høyere enn en vanlig årsinntekt. Særlig gjelder dette i storbyene.

Aps ungdomsorganisasjon AUF er blant dem som vil ha økt boligskatt. Ap-leder Jonas Gahr Støre har avvist dette. Han vet at det koster stemmer å gå inn for et slikt forslag. I likhet med de aller fleste andre partilederne. De vet at dagens skjeve skattesystem bidrar til at nordmenn salter ned uforholdsmessig mye i fast eiendom, på bekostning av investeringer som skaper både større verdier og flere arbeidsplasser. Likevel viker de aller fleste av dem unna.

Tjener på utleie

Derfor er det bra at ungdommen kommer på banen. For dette handler ikke bare om verdiskapning. Boligskatt handler også om fordelingspolitikk, og da særlig om å utjevne forskjellene mellom generasjonene. Mange av de veletablerte voksne har hatt glede av både et gunstig skattesystem, og en prisstigning som har gitt dem en større formue enn de kunne drømme om den gangen de kom inn på boligmarkedet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier nei til økt boligskatt. Dermed sier han nei til et forslag som kan hjelpe de unge på boligmarkedet - i frykt for å støte eldre velgere. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Noen av dem har kjøpt en ekstra bolig. Ofte har de nok tenkt at dette vil komme deres egne barn til gode. Det er sant. Men i det store bildet gjør disse velstående foreldrene sitt til at unge voksne uten slike ressurser i ryggen, får det enda vanskeligere når de skal etablere seg. Samtidig fortrenger disse veletablerte voksne mange førstegangskjøpere når de melder seg på markedet for å kjøpe en bolig nummer to, gjerne en liten leilighet de kan leie ut. Her bør skattesystemet rigges annerledes, slik at dette blir mindre lønnsomt enn i dag.

Må få eie sin egen bolig

Det har gjennom hele etterkrigstiden vært et omforent politisk mål at folk flest skal ha mulighet til å eie sin egen bolig. Det er et godt mål. Men det fordrer at vi har et boligmarked som fungerer. Det har vi ikke i dag. Derfor må det tas politiske grep. Å skattlegge vinnerne, de veletablerte voksne, og samtidig ha gode bunnfradrag for nykommerne som kjøper moderate boliger, er et godt virkemiddel. En politikk som gir boligen mindre tiltrekningskraft som investeringsobjekt, kan dempe prispresset, og dermed gi flere unge en billett inn til boligmarkedet.

Noen, blant dem AUF, snakker også om å etablere en slags tredje boligsektor, med en kombinasjon av leieboliger og mellomløsninger mellom å leie og å eie. Det har vi mindre tro på. Målet om at flest mulig skal få mulighet til å eie sin egen bolig, må ligge fast. Dette er en viktig forutsetning for at vanlige folk fortsatt får være med på velstandsøkningen i samfunnet. Også dagens unge. Såpass skylder foreldregenerasjonen dem.

Publisert: 03.08.20 kl. 10:57

