Leder

Ett tiltak står igjen: Munnbind

I begynnelsen av coronapandemien mente Verdens helseorganisasjon at corona ikke var luftbåren og FHI anbefalte ikke munnbind. Men med stadig mer ny kunnskap er de i nå ferd med å snu.

Med oppgangen i coronasmitte, bremses nå gjenåpningen av samfunnet. Myndighetene stenger alkoholservering etter midnatt og fraråder ferietur til utlandet.

Det mener vi må være et greit offer for å kunne holde skoler og barnehager åpne i høst.

Men fortsatt er et tiltak ikke utprøvd, nemlig munnbind. Helseminister Bent Høie varsler nå at det kan komme en anbefaling i kollektivtransporten og sier at folk som kommer fra røde land må ha på munnbind ved ankomst.

Det skulle bare mangle.

Da coronaen slo til i vinter, anbefalte ikke Folhehelseinstituttet friske folk å bruke munnbind. De sa til VG at problemet var økt smittefare på grunn av feilbruk og at folk tar seg oftere i ansiktet.

Senere endret tonen seg noe. Vi fikk høre at munnbind kanskje beskyttet litt, men da først og fremst andre, ikke en selv.

Når regjeringen endelig vurderer bruk, er det etter at mange andre land har påbudt munnbind. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler munnbind for sårbare og folk som har symptomer.

WHO har også snudd på området. I mars i år avviste organisasjonen at sykdommen er luftbåren, noe de i juli vedgikk er feil. En samlestudie publisert i Lancet på oppdrag fra organisasjonen, viser nå at munnbind kan ha god effekt i gitte situasjoner.

Det er også bakgrunnen for at WHO har endret råd.

Men fortsatt trengs bedre studier. Ekspertene sier det gir lite mening å påby munnbind for alle i en befolkning nesten uten smitte.

Men i visse situasjoner er det ikke mulig å holde avstand. Og når viruspartiklene er små og blir hengende i luften, er nok ikke alltid avstand nok. Forutsetningen for det, ser ut til å være til stede i noen settinger, spesielt innendørs, på cruise, med sang, rop og stillestående luft.

Da kan det være fornuftig å bruke munnbind eller ansiktsmaske, selv om heller ikke det er noen garanti. Dråpene kan unnslippe munnbindet eller slippe igjennom når partikelen er små nok.

Vi trenger altså både munnbind, håndvask og avstand. Og vi synes det er bra at våre myndigheter endrer råd ettersom vi får ny kunnskap.

Når munnbind og sosial avstand minsker risikoen, er det et billig og fornuftig tiltak å sette inn. Om munnbind gir færre innlagt på intensiven, vil det meget raskt være verdt det.

