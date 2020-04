Leder

Israelsk nødløsning

Etter tre valg på vel ett år uten noe klart resultat får Israel en samlingsregjering. Statsminister Benjamin Netanyahu og opposisjonsleder Benny Gantz er enige om å fordele makten de neste tre årene. Det er en nødløsning fremskyndet av coronaepidemien.

Israel har nær 14 000 bekreftede corona-tilfeller. Flere enn 180 er døde. Store deler av samfunnet og det økonomiske liv er stengt. Knapt noen ønsker enda et valg, og særlig ikke i en folkehelsekrise.

Verken Netanyahu eller Gantz klarer å danne regjering alene. Den uunngåelige konklusjon at de er dømt til å samarbeide.

Netanyahu har trukket det lengste strå i forhandlingene. Han oppnår det aller viktigste, å fortsette som statsminister til tross for den alvorlige korrupsjonssaken mot ham som kommer for retten 24 mai.

Gantz blir visestatsminister frem til oktober 2021, da de to etter planen bytter roller. Gantz lover i valgkampene at han aldri ville gå i regjering med en statsminister som er tiltalt for kriminelle forhold. Når han likevel gjør det sprekker hans parti, den blåhvite allianse. Mange er skuffet ettersom de stemte på Gantz fordi han var den eneste som kunne frata Netanyahu regjeringsmakten.

Gantz representerer det politiske sentrum. Det positive ved samlingsregjeringen er at den politiske tyngekraften flyttes mot sentrum, på bekostning av innflytelsen fra ultraortodokse partier og ytterliggående nasjonalister.

Det hjelper imidlertid ikke palestinernes sak. Netanyahu får nå en mulighet til å annektere store deler av den okkuperte Vestbredden før USA går til valg i november.

Netanyahu støtter seg på president Donald Trumps såkalte fredsplan som åpner for israelsk suverenitet over store deler av Vestbredden med en mulighet for en liten palestinsk stat med begrenset selvstyre. Gantz vil også annektere, men ønsker internasjonal enighet om en avtale.

Den støtten finnes ikke, bortsett fra i Trump-administrasjonen. I juli skal den nye regjeringen ta endelig stilling til saken. En fredsløsning forutsetter forhandlinger mellom to parter, israelere og palestinere, ikke et diktat. Uten utsikter til en tostatsløsning blir det ikke varig fred.

Publisert: 22.04.20 kl. 08:47

