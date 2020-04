Leder

Et tvilende ja til FHI-app

Av VG Leder

Direktør i Fokehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, ønsker at nordmenn laster ned den nye smitteappen så snart den er klar. Foto: Ole Berg-Rusten

En app der så mange nordmenn som mulig, til enhver tid, skal gi staten tilgang til opplysninger om hvor vi er, og hvem vi er sammen med, er i utgangspunktet en skremmende tanke.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Og et helt unormalt verktøy for myndighetene, i vårt åpne og demokratiske samfunn. Men dette er ikke normale tider. Vi står midt i en pandemi som truer både folkehelse og økonomi. Klarer vi ikke å få kontroll med spredningen av korona-viruset, risikerer vi å måtte leve i et nedstengt samfunn i svært lang tid.

Nedstengningen har så langt gitt gode resultater, når det gjelder smittespredning. Men prisen har vært - og er - høy. Isolasjon og ensomhet, barn og unge som ikke gå på skole og i barnehage, et næringsliv i krise. Rekordhøy arbeidsledighet, som vi må tilbake til mellomkrigsårene for å finne paralleller til.

Jo lenger de inngripende korona-tiltakene varer, jo mer alvorlig blir konsekvensene, også på lang sikt. Vi trenger en gradvis åpning av samfunnet vårt, slik at vi etter hvert kan nærme oss en mer normal hverdag enn den vi har akkurat nå.

Nødvendige forutsetninger

Folkehelseinstituttet har sammen med forskningsinstituttet Simula er i disse dager i ferd med å lansere smitteappen “Smittestopp”. De som laster den ned, sender fra seg informasjon om hvor de er, og hvem de er i nærheten av.

Opplysningene lagres på sentralt hold i 30 dager. Gjennom dette får myndighetene mulighet til å spore smitte fra enkeltpersoner, og dermed bremse videre spredning. Samtidig får de tilgang til store datamengder som kan fortelle hvordan vi alle beveger oss, og hvordan smitten sprer seg i samfunnet.

Alt dette er viktig informasjon, som er avgjørende i kampen mot koronaen. I den situasjonen vi befinner oss i, er det vanskelig å si nei til et så viktig verktøy. Men et ja må ha klare betingelser knyttet til seg. Det er allerede klart at det skal være frivillig å laste ned appen, og at man kan slette den til enhver tid. Dette er helt nødvendige forutsetninger.

Stor tillit

Apple og Google samarbeider nå om andre metoder for å kartlegge smitte, der opplysningene lagres lokalt på den enkeltes smart-telefon, ikke hos statlige myndigheter. En slik løsning ivaretar personvernet langt bedre. Nettopp den sentrale lagringen av opplysninger har vært det mest problematiske med Folkehelseinstituttets app. Dersom det på et tidspunkt blir mulig med lokal lagring, også i norsk sammenheng, vil det være en klar fordel.

I krisetider blir det innført krisetiltak. Erfaringen fra mange land viser at myndighetene ikke alltid avslutter tiltakene når krisen er over. De kan anse sine utvidede fullmakter eller nye verktøy som nyttige, også i andre sammenhenger.

I Norge har vi stor tillit til våre myndigheter. Ved innføringen av en så inngripende app som “Smittestopp”, må en del av kontrakten mellom oss og dem, være at appen og alt som tilligger den, bare brukes i kampen mot smittespredning. Og - at den legges vekk den dagen koronaen er borte.

Publisert: 16.04.20 kl. 08:23

Les også

Mer om Koronaviruset App Folkehelseinstituttet Apple Google

Fra andre aviser