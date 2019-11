SKEPTISK: Kjersti Antonsen. Foto: Petter Berg.

Debatt

Kritisk til Viagra uten resept: – Bekymrings- og kritikkverdig

Etter den lille blå pillen kom på markedet i 1998 har menn i alle aldre fått øynene opp for miraklene den kan utrette. Viagra er helt topp for menn som har ereksjonsproblemer, men mitt poeng er at friske menn i alderen 18 – 40 har sjelden eller aldri behov for å bruke Viagra eller andre effekter for å få ereksjon.

KJERSTI ANTONSEN, Sexolog og seksualrådgiver

Yngre gutter og menn som kjenner på at de trenger Viagra er gjerne lettpåvirkelige og de tror ofte at det er noe galt med de om de ikke kan prestere som menn i pornofilm. Det er helt naturlig at penis ikke holder seg stiv som en stokk gjennom hele samleiet, men porno har innbilt dem at det er sånn sex fungerer. At Statens Legemiddelverk nå tilgjengeliggjør Viagra uten resept til menn helt ned i 18 års alder er både bekymrings- og kritikkverdig.

Det skrives på Legemiddelverket.no at Viagra er et legemiddel som er godkjent for menn over 18 år med impotens. Det skrives også at “Den obligatoriske veiledningen vil redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Selv om man får kjøpe Viagra Reseptfri på apoteket anbefaler Legemiddelverket å ta en helsesjekk hos fastlegen innen seks måneder. Impotens kan nemlig være et tidlig tegn på blant annet diabetes og hjerte- og karsykdommer.»

I artikkelen på VG+ kommenteres det at Viagra uten resept har positiv effekt på menn som kjøper potensielt farlige piller fra utlandet. Er det gjort noen undersøkelser på hvem dette er? Sannsynligheten for at det er de samme som nå kan gå på apoteket og få dette helt uten resept er stor. Friske menn i alderen 18-40 kjøper Viagra og lignende Sildenafil preparater for å «teste og prøve». Ofte oppdager de at ereksjonen de får verken er digg eller bra, men heller vond og ubehagelig. Så ubehagelig at de i utgangspunktet ønsker å besøke lege fordi de er bekymret men de TØR ikke. Dét er baksiden av medaljen men det er det så mange som ikke snakker om.

Erektil dysfunksjon øker, ikke kun fordi menn har dårlig helse, men også fordi prestasjonsangsten øker. Man blir påvirket i alle kanaler og nå får man altså en enkel løsning på apoteket. Svar på syv spørsmål og bli avhengig av Viagra. Markedet for potensmidler bare øker og øker, og i stedet for at disse mennene får hjelp med problemet har vi altså åpnet døren for den enkleste løsningen, og den løsningen som gir Pfizer mest penger i banken. Legemiddelforeningen må ha blitt splitter pine gale! Følgende etter dette frislippet av blå piller i England har sannsynligvis ikke kommet til overflaten ennå. Til det er ordningen for ny.

Legger man til at en reseptfri ordning er gullkantet for Pfizer er det enda mer grunn til bekymring. I 2020 går Pfizers patent på Viagra ut. De må smi mens jernet er varmt og det har de jammen klart.

Sildenafil bør ikke gis til friske menn for å forbedre ereksjonen og pasienter må få gode råd mot misbruk. Å gå ut og si at «Viagra uten resept har fungert godt i England», etter å ha vært tilgjengelig som reseptfritt legemiddel i under et år, er ikke godt nok i denne saken.

Jeg er positiv til at menn med ereksjonsproblemer kan få en bedre potens, og derav sannsynligvis et bedre sexliv, men dette bør ikke være aldersbetinget til 18 år. Setter man denne grensen høyere til 40 + vil man unngå at unge menn uten fysiske impotensproblemer blir avhengig av en blå pille de egentlig ikke trenger. Veldig ofte “sitter ereksjonen i hodet” og er ikke en fysisk greie. Å bli psykisk avhengig av en blå pille er absolutt ikke anbefalt.

Her må de ansvarlige på banen og sørge for at vi ivaretar menns helse på bedre måte! Det gjør vi IKKE med å slippe løs blå piller uten resept så nå er det på tide å sette på bremsene!

