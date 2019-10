I FRANKFURT: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og statsminister Erna Solberg under åpningen av bokmessen. Foto: ARMANDO BABANI / EPA

Kommentar

Norwegen is great!

FRANKFURT (VG): Skulle noen ennå være i tvil: Tyskerne elsker norsk litteratur! Det er et kjærlighetsforhold som har vart i mange år, og som nådde sitt romantiske klimaks under bokmessen denne uken.

Nå nettopp







Nå blir spørsmålet hvordan kjærligheten skal holdes varm når festen er over, kronprinsparet og Knausgård har reist hjem og hverdagen melder seg.

Norsk bokbransje kom til Frankfurt som årets gjesteland, og fikk høre så mange gode ord om seg selv at den nærmest må ha følt seg seksuelt trakassert. Om det var på flytende tysk eller mer stotrende engelsk, var meldingen den samme hvor du enn snudde deg i den norske paviljongen midt på det enorme messeområdet. Aldri har vel kjærlighetserklæringene sittet løsere. Det er deilig å være norsk i Frankfurt! Det er nesten så man kan bli litt innbilsk.

Intervju med Maja Lunde: «Lett å skrive om sex»

Nå har vi da også varmet opp lenge, og bare de siste to årene er det kommet ut 400 titler fra og om Norge på tysk. Og siden Trine Skei Grande gjerne vil at vi skal tenke på Frankfurtmessen som et litteraturens OL, er det naturlig å måle den norske medaljefangsten mot våre nordiske konkurrenter. Det viser at Island «bare» hadde solgt 230 titler da de var gjesteland i 2011, og Finland 215 titler i sitt gjestelandsår 2014.

Riktignok teller de 400 titlene både eldgamle bøker av Knut Hamsun og bøker som tyskerne selv har skrevet om Norge. Men pytt: Inkludering er viktig også i bokidretten.

Jostein Gaarders elleville suksess: Selger to bøker i minuttet – i Kina!

Foto: Heiko Junge

Onde tunger vil sikkert hevde at Norge både er bloddopet og har ligget i høydetrening. I hvert fall har det ikke stått på støtteapparatet. Over 50 millioner kroner i budsjett rekker fint både til et kulturprogram som har vart store deler av året, en arkitektinnredet paviljong og fly og hotell til godt over 100 norske forfattere som har beæret tyskerne med sitt nærvær under selve messen. Dessuten har nordmenn ord på seg for å være sjenerøse med representasjonskontoen når vi er ute og reiser. Det kan komme varme følelser ut av slikt også.

Kronprinsesse Mette-Marit har vært ambassadør for den norske kultursatsingen i Tyskland, og det har gitt maksimal uttelling. Det er et gammelt triks, men virker hver gang. Forbundsrepublikken Tyskland elsker kongelige.

Karl Ove Knausgårds nye liv i London: Ble far for femte gang

Kulturministeren har også hatt gode dager i Frankfurt. Trine Skei Grande trives både når hun kan introduserer norske forfattere (påfallende mange av dem er yndlingsforfatterne hennes), og når hun kan legge fra seg idrettsmetaforene og heller snakke om ytringsfrihet og de felles europeiske verdiene som litteraturen skal fremme. Her er kulturministeren reneste utviklingsoptimisten.

Det kan komme godt med når mandagen kommer og festen er over. For virkeligheten er at norsk og internasjonal bokbransje står overfor store strukturelle, økonomiske og politiske utfordringer som ingen i bransjen helt vet hvordan man skal møte. Ikke engang Mette-Marit. Eller Karl Ove Knausgård.

Åpen Mette-Marit om sykdommen: Ikke lenger redd for å dø

Publisert: 19.10.19 kl. 17:03







Mer om