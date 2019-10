Åtte tips for deg som blir gravid i Norge

Disse åtte reglene må du bare lære deg når du er gravid i Norge, skriver franske Lorelou Desjardins.

LORELOU DESJARDINS, fransk forfatter og blogger, bosatt i Norge

Nytt språk: Når man blir gravid i Norge må man lære seg gravid-norsk. Det språket er ikke vanlig norsk, det er et språk utlendinger som meg ikke kan fra før. Jeg har bodd og jobbet her i 10 år, men før jeg ble gravid hadde jeg aldri hørt ordet bekkenløsning. For et mystisk sykdom. Jeg skjønte ikke hva var problemet med bekken hvis den må løses. Et annet ord som ble vanskelig å forstå er barselgruppa. Først trodde jeg at det het «Bæsjegruppa». Det ga mening: det er en gruppe kvinner med som snakker om bæsjen til barna sine.

Smil: Selv om du kaster opp hver dag, er svimmel og lurer på hvordan du skal holde med dette i ni måneder, må du alltid komme med positive beskjed om svangerskap. Husk at folk har mye mer lyst å høre «Vet du hva? Det er en gutt!» enn «Vet du hva? Jeg tisser hver gang jeg nyser!»

Ikke klag: Det er bare noen ting man får lov å klage om i det offentlig. Man kan klage om det nevnte bekkenløsning og om å være morgenkvalm. Hvis gravide kvinner klager for mye får folk får fort en idé om at de ikke er glade i barnet sitt. Vi er kjempeglade! Vi er bare sårbare og trenger litt trøst og kos.

Velg riktig navn: For oss utenlandske foreldre er det ekstra vanskelig å velge et navn til barnet sitt, siden det må bli forstått av vår familie som ikke kan norsk, og passe i forskjellige språk. Først tenkte jeg å gi vårt barn et norrønt navn, men da jeg kom med forslaget Brynjulf, spurte moren min: «Er det et norsk navn for et sykdom under svangerskapet?» Andre norske navn betyr noe spesifikt på vårt språk. Navnet Gro for eksempel betyr «feit mann» på fransk. Nå vet du hvorfor Eva Joly byttet navn fra Gro til Eva da hun ble bosatt i Frankrike.

Superkvinne: «Jeg var ikke sykemeldt en eneste dag mens jeg var gravid», «jeg forstår ikke hvorfor man må slutte å jobbe tre uker før fødselen. Jeg kunne har jobbet til den siste timen», er noe mange superkvinner forteller om svangerskapet sitt. Jeg forstår ikke målet til sånne kommentarer, og blir skamfull når jeg, i motsetning til det, var så svimmel og kvalm de første fem månedene at jeg besvimte på offentlige steder og gikk mange kilo ned i vekt. Man må huske at ikke alle reagerer så bra på svangerskapshormoner. Jeg har nå skjønt situasjonen og senket forventningene. Hvis jeg klarer å komme meg på jobb og spise to forskjellige type grønnsaker, har jeg oppnådd alle ambisjonene mine for en dag.

Vanemennesker: Mens vi utlendinger blir ofte gravide når det skjer, eller når Gud eller naturen har bestemt seg, blir man gjerne gravid på bestemt tidspunkt i Norge. Fellesferie for eksempel er en typisk norsk tidspunkt å bli gravid på. Selv om det ikke var helt planlagt, har du og samboeren ble tatt av lidenskapsilden, mens dere hadde det fint på ferie i Syden. Derfor er så mange barn født i mars-april. Et barn født i september er også forståelig, siden de er barna som ble «laga» på nyttårsaften, i godt lag. Jeg har fått beskjed om at det er viktig å ikke føde i desember, fordi da «blir barna dine yngst i klassen og skal ha vansker i livet». Men hvor mye valg får jeg om når man føder? Skal jeg ha et orienteringspunkt på neste møte med barnet mitt så at han ikke kommer for tidlig ut?

Oslofolk: Min termin er i januar. Da er svaret fra mange «det er den verste måneden å føde i med tanke på barnehageplass, sånne ting må planlegges». Plutselig forsto jeg hvorfor så mange barn i Oslo er født mellom mai og juli. Det er for å sikre seg en barnehageplass uten å må ta permisjon uten lønn eller den ekstremt lav kontaktstøtte. Jeg har fått så mange kommentarer på det, av typen «men hvordan skal dere klare dere uten barnehageplass?» at jeg er fristet til å spørre folk: «Du har helt rett, vi klarer ikke det. Skal jeg ta abort og prøve å føde neste i juni så at det passer for barnehageplass, da?» Når man er blitt gravid, bør man bare være glad for det. Barna kommer når de kommer, selv om det er på nyttårsaften eller dagen etter fristen for barnehagen. Alt jeg ønsker meg er et friskt barn som liker ost som stinker og som sover når han hører på Edith Piaf.