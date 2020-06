RIKSGRÄNSEN: – Først når Sverige gjør det som må til for å hindre videre spredning, kan det tas opp om grensen fra Sverige til Norge kan passeres uten at det fører til at alle som krysser grensen må oppholde seg ti dager i karantene, skriver Gunnar Kvåle. Foto: NTB Scanpix

Det er uforsvarlig å åpne svenskegrensen nå

Innen 15. juni skal regjeringen bestemme om det skal åpnes mer for reiser mellom de nordiske og eventuelt andre land. Åpnes grensen mot Sverige nå, åpner man for import av smitte.

GUNNAR KVÅLE, professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

Det er bra at statsminister Erna Solberg har sagt at det er smittesituasjonen i områdene det eventuelt skal åpnes mot som må avgjøre om det kan åpnes eller ikke. I et intervju med Bergens Tidene 29. mai, understreket hun at det er de høye smittetallene som er årsaken til at en løsning med Sverige ikke er på plass.

Ferske smittetall viser at det vil ta lang tid før det kan bli aktuelt å åpne mot Sverige. I de siste par måneder har smittetallene i Gøteborgområdet (Västra Götaland) skutt i været med 1635 nye registrerte smittede i uken fram til og med 4. juni, noe som er rundt 30 ganger så høyt som i Oslo og Viken med 55 smittet i samme uke i en befolkning som er litt større. Undersøkelsen fra Opinion der tre av fire svarer at de ikke ønsker å åpne for fritidsreiser til Sverige, viser at nordmenn flest har forstått at dette er meget risikabelt.

Fylkeslege Jan Vaage påpeker i Adresseavisen at smittetallene i Jämtland og Härjedalen også er svært høye. I uken fram til og med 4. juni var de registrert 81 nye smittede der, i en befolkning på ca. 130 000, mens det i Trøndelag, der det bor rundt 480 000 mennesker, ikke var noen nye registret. Fylkeslegen kommenterer dette slik: «Det blir nok en tid til vi kan dra på afterski i Åre igjen». Også Lars Otto Grønseth fra Stjørdal, en av initiativtakerne til en aksjon fra norske eiere av fritidsboliger i Sverige, virker som at han har akseptert at grensen ikke blir åpnet med det første. Han sier til Adresseavisen: «Jeg er rimelig innforstått med at det er mye smitte i Jämtland og det må vi avfinne oss med».

Det er bare rundt tre måneder siden epidemien kom ut av kontroll i Norge etter at vinterferieturister fra Italia og Østerrike tok med seg smitten hjem. Vi må ikke risikere at det samme kan skje på nytt ved at vi nå åpner for import av smitte fra Sverige. Mange i Norge har lojalt fulgt myndighetenes råd og ofret mye slik at vi har fått god kontroll med epidemien. Vi må ikke risikere at mye av dette kan gå tapt og øke risikoen for at landet må stenges ned på nytt, ved for tidlig å åpne mot Sverige.

Det er å håpe at myndighetene i Sverige etter hvert forstår hva som har ført til at våre venner og gode naboer rammes av en epidemi som fortsatt fører mye lidelse og mange dødsfall. Hvis Sverige nå gjør det som må til for å hindre videre spredning, bør også smittespredningen der om noen måneder kunne nærme seg Norges nivå. Først da kan det tas opp om grensen fra Sverige til Norge kan passeres uten at det fører til at alle som krysser grensen må oppholde seg ti dager i karantene.

