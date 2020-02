Pete Buttigieg på scenen i Des Moines i Iowa. I natt ble han skadelidende som følge av opptellingskaoset i delstaten. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kommentar

Kaoset i Iowa: En seier til Trump

Taperen i nattens primærvalg i Iowa er det demokratiske partiet. Vinneren er Donald Trump.

For mindre enn 10 minutter siden

Om du våknet halv syv i morges og skrudde på CNN for å se hvem av demokratene som vant nominasjonsvalget, ville du trodd det var Pete Buttigieg. For der sto han foran sine jublende tilhengere og valgkamp-medarbeidere og holdt en Barack Obama-aktig tale om en ny fremtid for Amerika, som starter her og nå i Iowa.

Han nevnte knapt at det ikke var kommet inn et eneste resultat, ikke en eneste valgkrets var talt opp.

App-problemer og telefontrøbbel sørger for forsinkelser: «Totalt kaos»

Hadde du våknet en time før, ville du trodd det var Amy Kloubachar. Så Joe Biden. Og deretter Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som holdt tale samtidig.

Alle snakket som om de hadde vunnet. Men i realiteten var ingenting avgjort, og det eneste man kunne være sikker på var at Buttigieg hadde tapt mest.

For den enorme skandalen det Demokratiske valgapparatet i Iowa har klart å stelle i stand, gikk først og fremst utover ham. Ordføreren og krigsveteranen fra byen South Bend i Indiana hadde aller mest å vinne på å gjøre det bra i Iowa. Og dermed også mest å tape.

Det momentumet et godt resultat kunne gitt ham, og som han lå an til på meningsmålingene før jul, forsvinner gradvis jo lenger man venter på resultatet og jo mer mediene og de forskjellige kandidatene begynner å konsentrere seg om neste runde i New Hampshire om en uke.

Bakgrunn: Utpeker Bernie Sanders som favoritt

Den eneste seierherren er dermed president Donald Trump, som allerede er i gang med å bruke kaoset politisk.

«Er dette folkene som liksom skal styre helsevesenet vårt?», spurte sjefen for presidentens gjenvalgskomité, Brad Parscale, i morges.

Les også: Slik har republikanere snudd om Ukraina-press

Her har han et solid poeng. Kaoset i Iowa er et pinlig nederlag for det demokratiske partiet. Et nederlag av typen de ikke har råd til i denne valgkampen.

Og det betyr sannsynligvis at det er siste gang landbruksstaten får åpne nominasjonsballet før et amerikansk presidentvalg.

Få oversikt – disse kan slå Trump:

Publisert: 04.02.20 kl. 07:58

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser