Grensehandelen, blant annet fra Sverige, øker.

Grensehandelen

Nordmenns grensehandel kan dobles innen 2030, frykter Virke.

Ifølge en analyse fra hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen kan grensehandelen i løpet av dette tiåret stige til 30 milliarder kroner. I dag utgjør den 17,6 milliarder. Selv om Virke har en egeninteresse av å få utarbeidet en teoretisk fremskrivning som dette, er det grunn til å se på tendensen som analysen uttrykker.

Tidligere i uken kom også tall fra Statistisk sentralbyrå som bekrefter Virkes bekymringsgrunnlag. SSB-undersøkelsen viser at nordmenns grensehandel i september i fjor var på to milliarder kroner. Av dette sto svenskehandelen alene for 1,8 milliarder.

Virke mener norske særavgifter kan forklare inntil en tredjedel av de til dels store prisforskjellene mellom Sverige og Norge. Merverdiavgifter forklarer mellom 15 og 27 prosent, råvarepris 25 til 50 prosent, ifølge NTB. Andre faktorer som påvirker grensehandelen er ulikheter i lønns- og kostnadsnivå, valutakurser, tilgjengelighet og vareutvalg,

Til tross for at matvareprisene nå drar ned prisveksten i Norge, så øker grensehandelen uforholdsmessig mye. Tradisjonelle «lokkevarer» som alkohol, tobakk, søtsaker og brus utgjør omtrent halvparten av de milliardene nordmenn la igjen i Sverige i september. Det kan implisere at dette er varer som hamstres, og som også Virke selv påpeker, reiser det noen folkehelse-spørsmål.

«Når nordmenn reiser over grensen og hamstrer usunne varer, er det grunn til å spørre seg om kostholdsutviklingen i Norge, for eksempel på sukker, er så god som vi tror. Derfor håper vi også at en analyse fra Folkehelseinstituttet om nordmenns reelle kosthold, inklusiv grensehandel, kommer raskt på plass», fremholder Virke-direktør Ingvill Størksen overfor NTB.

Dette er en bekymring vi deler. Hvis det er slik at nordmenn grensehandler i så stor skala på grunn av høyere avgifter, gir avgiftsregimet begrenset folkehelsegevinst.

Norsk økonomi er helt avhengig av skatter og avgifter. Avgiftspolitikken kan gi effektive virkemidler for å få forbrukere og industri til å endre atferd eller utvikle ny teknologi. Noen avgifter har imidlertid kun til hensikt å øke statens inntekter. Når slike blir forhandlet inn for å redde et budsjett, som for eksempel sukkeravgiften, kan resultatet bli dårlig.

Vi mener regjeringen bør se på alle sider av avgiftspolitikken, også med tanke på justeringer for å hente «hjem» noen av milliardene vi legger igjen i Sverige. En harmonisering av avgiftsnivået når det gjelder opplagte lokkevarer. bør i så måte være en del av vurderingen.

Publisert: 19.01.20

