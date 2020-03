KLAR OPPFORDRING: Lill Sverresdatter Larsen er leder av sykepleier-forbundet, og skriver på vegne av 120 000 sykepleiere. Foto: Kristin Henriksen

På vegne av 120 000 sykepleiere: – Vi blir på jobb for deg. Du blir hjemme for oss!

Coronautbruddet har satt Norge og verden i det som best kan beskrives som en unntakstilstand. Som sykepleiere ser vi hver time av døgnet hva som står på spill. Smitten vil øke, flere vil bli syke, folk vil dø. Vi har alle et ansvar nå. Men, hvordan får vi alle til å ta ansvar?

LILL SVERRESDATTER LARSEN, leder i Norsk Sykepleierforbund

Tiltakene helsemyndighetene nå har iverksatt er de sterkeste som noen gang er i gjort i fredstid i Norge. Folk permitteres og bedrifter går konkurs. Friheten vår er dramatisk innskrenket. Og likevel er dette riktig.

Landets sykepleiere står nå i frontlinjen i en kamp vi skal vinne. Vi gjør alt vi kan for å stoppe denne pandemien, og skaden den bringer med seg. Da må regler må overholdes og råd må følges.

Likevel er det altfor mange som ikke gjør dette. Vi ser dem ute, på sosiale medier og i avisen. Som møtes i grupper, drar på hyttene sine, eller «føler seg friske». Hvordan vi kan være så sikre på at rådene vi får er de riktige? At tiltakene er velbegrunnet? At de står i forhold til konsekvensene? At et lite unntak for oss selv, kan skade så mye?

Svaret på det er at det er mye vi ikke kan være sikre på nå, men det er noe vi vet. Moralske pekefingre og idiot-forklaringer av dem som ikke følger alle nye råd og regler virker ikke. Kunnskap om hvordan man får befolkningen til å høre på helsemyndighetenes anbefalinger er en del av faget vårt.

Dette har vi sykepleiere erfaring med. Vi står ikke bare i akuttmottak og operasjonssaler, men vi er utdannet til å veilede om faglige råd og anbefalinger til alt fra nysgjerrige foreldre og friske gravide til syke kronikere og skadde med rehabiliteringsbehov.

Dette sier jeg på vegne av 120 000 sykepleiere i Norge. Vi er de som nå må undertegne avtaler om utvidet overtid og merarbeid, og hvor arbeidsmiljøloven er under press for at vi skal klare å sørge for en forsvarlig drift av nødvendige tjenester under den pågående epidemien. Vi rigger oss for en ekstraordinær innsats for samfunnet. Dette er vi utdannet til. Fra smittevern og informasjon, til planlegging og koordinering av behandlingstilbud, til intensivbehandling med respirator på sykehusene.

Vi er også de som nå skal utsette oss for en omfattende smitte- og sykdomsfare. Selv om det også er noe vi er utdannet til å håndtere og har trent på, så er vi blant dem som skal bære konsekvensene av at smitten ikke begrenses.

Derfor spres det nå i sosiale medier en klar oppfordring fra sykepleiere i Kina, Italia og også Norge. Vi blir på jobb for deg. Du blir hjemme for oss!

Her er derfor noen råd til både helsemyndigheter, helsepersonell og alle som vil bidra til dugnaden mot coronaspredning:

Gjør som fagfolkene sier. Det er intet rom egne unntak her. Reglene gjelder for alle – enten du er leder i tjeneste, eller en ansatt på hjemmekontor. Snakk åpent, ta innvendinger på alvor. Det er ikke umoralsk å være kritisk. Svar saklig, og forstå at ubesvart kritikk gir grobunn for mistillit. Veiled og forklar. Vis hva det faktisk betyr om råd og pålegg ikke følges. Synliggjør konsekvenser, og vær åpen om usikkerhet. Ta deg tid. Dialog, ikke bare informasjon. Informasjonslinjer må ha kapasitet til å svare folk. La folk snakke ut og vis at man lytter. Det bygger tillit.

Hvis folk stiller opp her, blir det mindre behov for lover, bøter og pålegg og vi kan kanskje myke opp snarere.

Det er mye vi ikke er sikre på. Men, på vegne av oss som står i frontlinjen i kampen mot coronautbruddet, er jeg ganske sikker på en ting: Skal vi samles som mennesker, må vi snakke til hverandre som mennesker og unngå tvang så langt vi kan. En moralsk pekefinger – uansett hvor såpevasket eller spritet den måtte være - motiverer sjelden.

