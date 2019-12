Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Nytt tiår, nye skuffelser

Eller kan 2020-tallet bli det brautende 10-tallets rake motsetning og bli et tiår der høflighet, raushet, avmålthet og kompromiss settes i høysetet?

«Jeg vil tilbake til høflighet i politikken. Jeg er lei av det jeg ser på nyhetene.»

– Marty Valentine (velger fra Iowa).

Slutten på æra, og begynnelsen på en ny. Eller: Bare en fortsettelse av det som har vært? 2020 står for døren, et nytt år og et nytt tiår. Mange av oss har for vane å dele inn historien og minnene våre i tiår. Si «80-tallet» til folk, og spesifikke minnebilder vil åpenbare seg for det indre øyet, ikke alle like lekre.

Så hva vil vi tenke og huske om 10-tallet?

Det vet vi ikke ennå. Vi trenger avstand før bildene dannes og formes. Det kollektive minneapparatet utvikles i takt med hvordan epokene tolkes og beskrives i ettertid. Men noe er likevel åpenbart. For 10-tallet, som ifølge vår kalender avsluttes i kveld klokken 23.59.59, har vært et dystert, nær revolusjonært tiår. Vedtatte sannheter har falt, og med dem etablerte, såkalt statsbærende politiske partier og miljøer. Den ene underlige gestalten etter den andre har så fylt tomrommet de etterlot seg. Ikke til massenes jubel nødvendigvis, men med nok støtte til å ta makten og styre verden i en retning få kunne forutsett da decenniet materialiserte seg for nøyaktig ti år siden.

I Europa bidro den såkalte austerity-politikken, med knallhard budsjettdisiplin og nådeløse innstramminger, til at politiske mastodonter som de franske, tyske og italienske sosialdemokratene mer eller mindre kollapset foran øynene på oss. Det en gang så moderate og balanserende sentrum-venstre tørket inn som tårer på varmt kinn, og inn kom alternative politikertyper og bevegelser – og ikke bare høyrepopulister, slike som gir innvandringen skylden for det meste som er fælt og galt i verden.

I Frankrike føk den unge og uavhengige sosialliberaleren Emmanuel Macron rett inn i Élyséepalasset, og i Tyskland stiger nå De Grønne opp som det største partiet, med systemkritikk fra midten. Begge svært EU-vennlige, og med kullsviertro på at vår tids veldigste utfordringer må løses i fellesskap.

Men høyrepopulistene holder selvsagt også koken i de tre største og rikeste EU-landene, ikke minst i Italia, der nasjonalisten og innvandringsmotstanderen Matteo Salvini samler betydelige folkemasser og for tiden leder landets ledende parti, skal vi tro gallupene. I det vi en gang kalte Øst-Europa dominerer de såkalt nasjonalkonservative, med den madjarske lederulven Victor Orban i spissen, mannen som helt eksplisitt tar avstand fra det liberale demokratiet og dets institusjoner. I Polen spjæres rettsstaten mens dette skrives.

I Storbritannia utviklet den ulykksalige Brexit-prosessen seg til et svare kaos, noe som banet vei helt inn til Downing Street 10 for den eksentriske, men standhaftige overklasserabagasten Boris Johnson, en oppstigning som ifølge ham selv var like sannsynlig som at han ble halshugget av en frisbee eller fant Elvis i live. Og aller mest usannsynlig, nærmest surrealistisk: Vestens talisman USA er i hendene på den mildt sagt frynsete milliardæren Donald Trump, som attpåtil har blitt en slags Messias-figur for kristenhøyre og som leder landet gjennom utropstegn-draperte dekreter utstedt via mikrobloggtjenesten Twitter.

Twitter og storebror Facebook – som i noe mer optimistiske dager på begynnelsen av tiåret fikk den godslige betegnelsen sosiale medier – har endevendt verden. Pyramidene er snudd, for å si det med Thorbjørn Jagland (han fikk på en måte rett, altså). Autoritetene har mistet autoriteten, og alle er vi i tottene på hverandre, ustanselig.

Privatliv er som forduftet i en æra der vi deler alle våre tanker og følelser og intimiteter med Hvermann og Gud, og der endetarmsåpningen er det nye leirbålet, for å sitere en kjent norsk billedkunstner. På sosiale medier lar vi drittsekken i oss få fritt spillerom, hevder teknologiguruen Jaron Lanier, og overdriver knapt. Sosiale medier er en slags digital sosialisme, iallfall om man vil følge NTNU-kybernetiker Trond Andresens definisjon av den slags: «Under sosialismen vil andelen kverulanter ganges med 100. Folk vil nemlig begynne å bry seg. Det blir et helvetes kranglesamfunn.»

Krangling og kverulering kan være underholdende nok, det, så lenge det ikke tar nattesøvnen fra oss. Hvis så skjer, blir det destruktivt og nedbrytende. Det er bra at folk bryr seg, bare de ikke bryr seg for mye. Da blir det intimiderende. Og når dopaminet og likes-hungeren fjerner alle humane sperrer, blir vi som frådende aktivister, alle som en.

Heldigvis er det noe endring å spore. Ungdommen velger andre, mindre konfronterende plattformer, dog med andre (og betydelige) utfordringer. Kanskje er det også slik at stadig flere er som Iowa-velgeren Marty Valentine, og kjenner trettheten over all støyen og bølle-oppførselen sige innover seg, og velger å se annet steds hen? Kan 2020-tallet bli det brautende 10-tallets rake motsetning, et tiår der høflighet, raushet, avmålthet og kompromiss settes i høysetet?

Neppe. Det må en hardt prøvet optimist innse. Noen, deriblant den ellers bekymrede amerikanske statsviteren og polariserings-eksperten Lilliana Mason, tilkjennega en flik av optimisme i 2016, da tidenes mest polariserende president ble valgt i USA, noe som i et best tenkelig scenario kunne føre til en ny samling rundt verdier som sto ham, presidenten, fjernt.

Det motsatte har skjedd. Polariseringen langs kulturelle og identitetsmessige skiller har heller tiltatt. Det republikanske partiet har lagt seg på ryggen for Trump, mens Demokratene gjør alt de kan for å bli kvitt ham. Det er i USA, men Norge er ikke nødvendigvis særlig annerledes. Vi er også sugd inn i SoMe-sfærens lik/ikke lik-logikk der kompromisset sjelden skaper begeistring. Noen raske klikk inn på diverse aktivistgrupper på Facebook avslører at tvisynet befinner seg i håpløs nedrykksposisjon.

Men historien bukter seg uansett som en elv, fra side til side, og sannsigersfæren bør ydmyke aviskommentatorer holde på avstand. Fremtiden er alltid innhyllet i uvisshetens tåke. Da verdens digitale nervesenter etter sigende skulle revne idet millenniumsskiftet klokket inn for tjue år siden, ble katastrofen avverget, og mange av oss trakk på smilebåndet og mumlet et «hva var det vi sa?». Halvannet år senere smalt American Airlines Flight 11 inn i det nordligste hovedtårnet i World Trade Center, og alt var forandret.

2020, og 20-tallet, står for døren. Vi må nok være forberedt på at det dystre 10-tallet vil leve videre i noen år til. Men med et nikk både til Marty Valentines fromme ønske, og til frihetssøkende unge mennesker som i land etter land demonstrerer for en mer rettferdig verden – er det likevel på sin plass å ønske alle et riktig godt nytt (ti)år.

