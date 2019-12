Foto: TEGNING: Roar Hagen

En annen julefortelling

EDINBURGH (VG) Hans navn har gått inn i det engelske språk som synonym for gjerrigknark. På norsk fikk han sin parallell i gnieren Onkel Skrue.

Men Ebenezer Scrooge var ingen påholden pengepuger, slik Charles Dickens fremstiller ham i sin klassiske julefortelling. Det er Bah! Humbug! for å holde oss til termonologien.

Ikke virkelighetens Ebenezer Scroggie, som takket være en grunnleggende misforståelse ga inspirasjon til en av verdenslitteraturens mest kjente skikkelser.

«A Christmas Carol» – En julefortelling på upresist norsk – utkom i 1843, og er en av de bøker som aldri har gått ut av produksjon. Nye opplag, nye adapsjoner for scene, film og radio, har forløst nye tolkninger og gitt ny psykologisk forståelse av verket for et nytt publikum.

Historien om den bitre, julehatende egoisten Scrooge som julenatt hjemsøkes av ånder og omvendes til en raus, høytidselskende velgjører, ble umåtelig populær i viktoriatidens Storbritannia.

– Sikkert mye på grunn av periodens interesse for moralske fabler, tror håndtegner Hagen, der vi har funnet ly for iskald sno bak rytterstatuen på Parliament Square ved Skottlands gamle folkeforsamling.

Håndtegneren og undertegnede har oppsøkt Edinburgh for å gå opp spor etter Charles Dickens i den by som han selv beskrev «som å komme hjem».

Til sommeren er det 150 år siden Dickens døde, og selv det ikke finnes spor av den skotske hovedstaden i hans diktning – med ett soleklart unntak – hadde han sterke personlige bånd til Edinburgh. Ikke bare fordi hans hustru Catherine kom herfra, og hans tre nærmeste venner, deriblant historikeren og forfatteren Thomas Carlyle bodde her. (Carlyle var rektor ved Universitetet i Edinburgh og hevdes å være den som hadde den sterkes innflytelse på hans forfatterskap).

Allerede Dickens’ første biograf, John Foster, mente at Edinburgh hadde vært en helt spesiell inspirirasjon for ham, helt siden han første gang kom hit som journalist og fikk se de enorme kontrastene mellom byens slum og kongemaktens prangende tilstedeværelse, med to slott i hver ende av hovedgaten, The Royal Mile.

Kanskje spilte den presbyterianske skotske statskirkens dempende lokk på julefeiringen også inn og påvirket Charles Dickens’ nesten påfallende opptatthet av julen i sin diktning. I samtidens Storbritannia innebar nettopp viktoriatiden en voksende interesse for gamle juletradisjoner og nye skikker: juletre, julekort, juleselskapeligheter med julemat og sesongens drikke.

Charles Dickens tilskrives sågar æren av å ha popularisert uttrykket «Merry Christmas», og at han – via En julefortelling og seks andre historier han spant rundt høytiden – bidro til å gjenopplive og spre en forståelse av jul som en bred, folkelig feiring.

Slik speilet Dickens en tidsånd da kortromanen først ble publisert, og slik har En julefortelling blitt lest i fortsettelsen; tolket inn i teser for eller mot kapitalismen, forstått som en åndelig vekkelse, eller som forvarsler om alt fra Den store depresjonen til politiske revolusjoner. På 1960-tallet ble Scrooge portrettert som en freudiansk skikkelse i kamp med egen fortid.

Selve karakteren Scrooge skal angivelig være modellert over to kjente gniere fra engelsk historie. En eksentrisk 1700-talls parlamentariker fra Berkshire ved navn John Elwes, kjent i sin levetid for stor rikdom og ditto gjerrighet, samt Jemmy Wood, eier av Gloucester Old Bank, Storbritannias eldste privatbank. Det hevdes at replikker som uttrykker Scrooges misantropiske menneskesyn angivelig er sitater hentet fra begge disse.

Men akkurat navnet – Scrooge – som historien har gjort til et belastende substantiv og en nedsettende karakteristikk (den skjebnen rammet også presteslekten Qvisling fra Fyresdal) – det skapte Dickens ved en tilfeldighet, basert på en misforståelse.

I likhet med Paul McCartneys «Eleanor Rigby», Ibsens «Terje Vigen», Erik Byes «Anna Lovinda» og Harry Potters arvefiende, Voldemort, kommer navnet fra forfatterens observasjon av et gravminne.

Ved sankthanstider i 1841 var Charles Dickens på reise i Skottland. I hovedstaden Edinburgh ble den berømte forfatteren æret med store middager og grandiose gjestebud. For å slå i hjel tid mellom selskapelighetene gikk han innom Canongate Kirkyard, en av byens eldste kirkegårder, hvor både dikteren Robert Fergusson og filosofen Adam Smith, grunnlegger av sosialøkonomien, hviler.

Men Dickens fant hverken Smith eller Jones, for den del. Hans øyne hadde falt på en gravsten merket Ebenezer Scroggie, 1792 – 1836, og påskriften «mean man». En slem mann! I notatboken han alltid bar på seg, skrev Charles Dickens: «Å bli husket inn i evigheten for å ha vært en slem mann, det må være det største bevis på bortkastet liv».

Et par år senere, da han satt og fiklet med manuskriptet til det som skulle bli tidenes verdslige julefortelling, slet han med å få teksten til å henge sammen. Spøkelsene som skulle skremme den slemme hovedpersonen til omvendelse sto ikke til troende, så å si, ettersom karakteren selv ikke hadde funnet sin rolle. Dickens bladde rituelt gjennom gamle notatbøker i håp om å finne forløsende formuleringer – og der! – der sto det: «Ebenezer Scroggie. En slem mann.»

Scroggie ble til Scrooge (antakelig etter verbet «scrouge», som betyr å kryste / skvise, et passende navn for en utpresser) og man hadde jo de etterlattes ord for at han var «mean», altså slem, siden ettermælet var hugd i stein. Det forløste Dickens’ julefortelling. Og resten er historie, som det heter.

Men det er en historie med en epilog som først ble fortalt en god stund etterpå.

Det skulle gå lang tid før noen koblet Charles Dickens’ besøk i Edinburgh med den døde skotten som hadde gitt navn til gjerrigknarkenes stamfar. Da skulle det også vise seg at skumringen denne junikvelden i 1841 og et mildt anfall av dysleksi hadde spilt den berømte forfatteren et puss.

For den antatt slemme Ebenezer Scroggie var ingen «mean man». Han var tvert imot en jovial rundbrenner som drev byens kornforretning, og var lisensiert leverandør av whisky til den britiske marine. Da kong Georg IV besøkte Edinburgh i 1822 forsynte Scroggie det rojale selskap med lokal sprit. Inskripsjonen på mannens gravsten beskrev hans profesjonelle virke. Han var en «meal man». Han var møller.

Dertil var Scroggie kjent for raust å dele sin sæd – enten det var i korns form, eller som deltaker i menneskelig reproduksjon. Sosiale avgrensninger var ham fremmed. Han besvangret så vel egne tjenestepiker som adelige kvinner. Angivelig skal han ha forført en grevinne under en kirkelig samling i Church of Scotland, ifølge Carlo DeVitos bok om den dickenske misforståelse som skapte verdenslitteratur.

Scroggies mor var niese av Adam Smith, og det er opplagt at han hadde arvet grandonkelens forståelse for markedets liberale mekanismer. Han var en meget vellykket forretningsmann, og i likhet med Scrooge var Scroggie både rik og lastefull.

Men Scroggies begjær var ikke etter penger, og her brøt han også onkel Adams påbud om balanse i regnskapet. Scroggie var hedonist, med grenseløs appetitt på vin, kvinner og selskapsliv.

En kort periode som sorenskriver i Edinburgh til tross, både Scroggie og Scrooge var syndere. Det kan imidlertid synes som at den ene hadde det litt mer moro enn den andre. Men det er en annen julefortelling.

