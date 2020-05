FLYKTNINGER: – Vi kan ikke hjelpe alle. Men det har vi aldri gjort og kommer vi aldri til å gjøre. Vi kan derimot hjelpe noen, slik vi som oftest tidligere har gjort, skriver Kai Eide. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Debatt

Moria-barna og VG

Det vi gjør nå vil bli lagt merke til av noen av våre nærmeste europeiske venner.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KAI EIDE, styreleder i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere)

I VG 24. mai presenterer Tone Sofie Aglen en svært så overfladisk artikkel om Moria-barna og Norge. Hun unngår ganske viktige elementer, som må være med i Norges vurdering. La meg nevne noen:

Det foreligger en anmodning fra Hellas til europeiske regjeringer om å hente barn ut. Den greske statsministeren har vært særdeles klar i sine uttalelser.

Det foreligger en anmodning fra EU-Kommisjonen til europeiske regjeringer om å hente barn ut.

Det foreligger en anmodning fra UNHCR om å ta barn ut.

UNHCR har utarbeidet retningslinjer, med kriterier og prosedyrer, som noen ikke ville erkjenne for kort tid siden.

Til nå har 12 europeiske land sagt seg villige til å ta imot barn. Det inkluderer Europas største og noen av de minste. Det inkluderer land som er blant de rikeste og blant de fattigste. Det inkluderer EFTA-landet Sveits og nylig EU-utmeldte Storbritannia.

Jeg går ut fra at disse landene har tenkt nøye gjennom situasjonen før de meldte seg villige. De vet også, slik Aglen skriver, at «en god del av dem som er i Moria er migranter uten rett til opphold». Men i Aglens formulering ligger også at det langt fra gjelder alle.

Til slutt påstanden om at vi – dersom vi skulle ta imot noen barn – «sender signaler til menneskesmuglere om at det finnes en bakdør til Europa». Slike påstander har jeg aldri sett dokumentert. Og jeg går ut fra at de 12, som til nå har sagt seg villige, i så fall har tenkt gjennom også denne problemstillingen.

Vi kan og bør vise solidaritet med Hellas og med andre europeiske land. Det vi gjør nå vil bli lagt merke til blant noen av våre viktigste europeiske venner. Vi kan ikke hjelpe alle. Men det har vi aldri gjort og kommer vi aldri til å gjøre.

Vi kan derimot hjelpe noen, slik vi som oftest tidligere har gjort.

Publisert: 25.05.20 kl. 11:51

Les også

Fra andre aviser