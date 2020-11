NYTT KVARTAL: – Vi skal ikke bygge råflotte kontorarbeidsplasser til departementsansatte. Vi skal sikre de grunnleggende nasjonale funksjonene departementene har og gjøre det vi kan for å hindre at vi opplever et nytt 22. juli, skriver statsråd Nikolai Astrup. Foto: Illustrasjonsbilde: Statsbygg/Team Urbis / Statsbygg

VG snur kappen etter vinden. At de tør!

VG stiller gamle spørsmål om igjen, i håp om å få nye svar.

NIKOLAI ASTRUP, kommunal- og moderniseringsminister (H)

I en lederartikkel 14. november, undrer VG igjen på hvorfor det er nødvendig å flytte fra dagens departementskontorer. Svaret er fremdeles at byggene ikke tilfredsstiller sikkerhetslovens krav til permanent opphold. Noen av dem kan brukes, hvis Stortinget skulle bestemme seg for det. Men det har en prislapp, både for statskassen og byen. Det må investeres mer i permanent sikring, vi må ha større kontroll på omkringliggende bygg, og gater må stenges. Å stenge Ring 1 eller store deler av Kvadraturen har også en pris.

VG mener også at jeg skyver sikkerheten foran meg, og skriver at «de nye sikkerhetsbestemmelsene ble vedtatt i et klima preget av alt som hadde sviktet under terrorangrepet». Underforstått – vi kan ikke ta dette med sikkerhet så bokstavelig.

Nikolai Astrup. Foto: Kristofer Sandberg / VG

Da mener jeg det er på sin plass å minne om at det bare er to år siden Arbeiderpartiet fremmet mistillitsforslag mot regjeringen under henvisning til at regjeringens sikring av skjermingsverdige objekter var mangelfull. Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte det en «grov svikt» av regjeringen. Nå har Støre riktignok bedt regjeringen revurdere om det virkelig er nødvendig å sikre regjeringskvartalet riktig så godt som Stortinget tidligere har forutsatt. Og det mens blekket fortsatt tørker på Stortingets nye sikkerhetslov, og bare et knapt år etter at Stortinget sluttet seg til konseptet for nytt regjeringskvartal.

Men også VG har endret mening om sikkerhet. I en lederartikkel 3. mai 2017 skrev VG at «22. juli er en evig påminnelse om hvilke ytterligheter som kan ramme når systemet ikke fungerer og ’ressursene ikke finner hverandre’ … Hvis noe skulle skje igjen vil det hvile en tung bør på politikere som visste, men som avsto fra å handle:»

VGs kommentator Hanne Skartveit var enda tydeligere 25. februar 2017: « Det synes som om både politikerne og folk flest ser på det som skjedde 22. juli som en enkelthendelse, et unntak. Jeg finner ingen annen forklaring på at beredskapen står så langt nede på politikernes prioriteringslister. De snakker om det – men de bevilger ikke pengene som trengs. Og de setter ikke handling bak ordene. (...) Vi må spørre hverandre om vi ikke lærte noe som helst sist. Og om hvorfor politikerne ikke sørget for å gjøre oss tryggere. At de tør!»

Og det er i dette perspektivet vi må vurdere det nye regjeringskvartalet. Sikkerhet koster. Vi skal ikke bygge råflotte kontorarbeidsplasser til departementsansatte. Vi skal sikre de grunnleggende nasjonale funksjonene departementene har og gjøre det vi kan for å hindre at vi opplever et nytt 22. juli, noe Stortinget har pålagt oss å gjøre gjennom sikkerhetsloven. Gjørv-kommisjonen konkluderte med at 22. juli var et resultat av at sikkerhetslovens formål ikke ble tatt på alvor. Mener virkelig VG at regjeringen skal gjenta den feilen? Eller mener avisen det den og Hanne Skartveit mente i 2017?

VG tør kanskje å snu kappen etter vinden. Ap ber oss nølende om å vurdere om det virkelig er nødvendig med så mye sikkerhet. Jeg tør ikke. Jeg har ansvaret for sikkerheten til alle som skal jobbe i det nye regjeringskvartalet, og for de viktige funksjonene det skal ivareta.

Publisert: 18.11.20 kl. 11:47

