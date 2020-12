Kommentar

Kongen påpeker det alle ser

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Kong Carl Gustaf sier at Sverige har mislykkes i kampen mot coronaviruset. Uttalelsen blir omstridt fordi pandemi også er politikk.

Kongen skal være politisk nøytral. Men hva skulle kongen ha sagt da han ble intervjuet av SVT i forbindelse med programmet «Året med kongefamilien»?

Han ble spurt om den altoverskyggende saken i 2020, om viruset som har smittet nesten 350 000 svensker og tatt over 7800 liv.

Det har i sannheten vært et annus horribiles. Eller et fryktelig år, som kongens sa.

De færreste av verdens statsoverhoder eller regjeringssjefer kan si noe annet. Nå slår den andre bølgen hardt inn over land som tidligere i pandemien har vært fremhevet for sin vellykkede strategi. Ingen kan slå seg på brystet å si at de har lykkes med alt i kampen mot viruset, der andre har feilet.

Kong Carl Gustaf. Foto: Linda Broström / Kungliga Hovstaterna / Kungliga Hovstaterna

Når kongen uttaler seg sterkt og tydelig om corona oppfattes det som kontroversielt. At han har tatt parti. I så fall er han på parti med et flertall av sitt folk og den svenske coronakommisjonen.

I den første delrapporten fra kommisjonen heter det at Sverige mislyktes i å beskytte de eldre. De ansatte på institusjoner for eldre ble i stor grad overlatt til seg selv.

Svenskenes tillit til at myndighetenes klarer å håndtere coronasituasjonen har falt bemerkelsesverdig i høst, i takt med høyere smittetall og press på akuttavdelingene. I en ny måling fra DN/Ipsos sier bare 34 prosent av svenskene sier at de har stor tillit til myndighetene. I september sa 56 prosent det samme.

Det svenske folk har hatt større tillit til helsefaglige myndigheter. Men fra oktober til desember falt tilliten til Folkehelsemyndighetene fra 68 prosent til 52 prosent. 59 prosent har fortsatt stor tillit til statsepidemiolog Anders Tegnell. Men i oktober sa tre av fire svensker det samme.

– Jeg anser at vi har mislykkes, sier kongen. Det er ingen overdrivelse. Han påpeker det svært mange av hans landsmenn også ser. Selv statsminister Stefan Löfven vedgår at det ville vært merkelig om en ikke hadde funnet noe som kunne og burde vært gjort annerledes etter en slik pandemi.

Kongen viser en empati som er påkrevet av et statsoverhode i en krise. Han sier at det fryktelig med tanke på de de mange som har gått bort. Han snakker om den sorg og frustrasjon som har rammet så mange familier.

At hans uttalelse vekker oppsikt er fordi Sveriges coronastrategi er omstridt. Den har vært kjennetegnet mer av anbefalinger enn påbud. Statistikken viser at Sverige er blitt særlig hardt rammet i Norden.

Per 100 000 innbyggere har Sverige registrert 77,3 dødsfall som følge av corona. Tilsvarende tall i Danmark er 16,8 og 7,5 i Norge. Mens 350 000 svensker er blitt smittet i Sverige har Danmark 120 000 smittede og Norge 42 000.

Faren er på ingen måte over i noe land, selv om de første vaksinedosene kommer om få dager. I Danmark vurderer statsminister Mette Frederiksen at januar og februar blir de hardeste måneder under hele pandemien. Første juledag stenger Danmark helt ned for andre gang.

I går ble det meldt om 4000 nye smittetilfeller i Danmark, som er det høyeste tall på ett døgn siden viruset kom til landet. Vi skal være på vakt. I første fase av pandemien var utviklingen i Norge og Danmark ganske lik.

Tyskland ble tidligere i år fremhevet som et godt eksempel på hvordan pandemien kunne bekjempes. Ikke nå lenger. Den siste døgnrapporten fra Tyskland er at 30 000 nye er blitt smittet og at ytterligere 700 er døde.

På samme måte utmerket Japan og Sør-Korea seg med effektive tiltak og lave smittetall. Nå registrerer disse landene flere smittede daglig enn på noe tidligere tidspunkt. USA, som på dette området ikke er et forbilde for noen, rapporterer om den høyeste smittetopp hittil. På 24 timer krevde Covid-19 3700 amerikanske liv.

Ingen land går fri. Viruset lar seg ikke stanse før en stor del av befolkningen er blitt vaksinert. Det vil ta tid. I mellomtiden innfører flere land strengere tiltak. Noen stenger helt eller delvis ned for å stanse smittespredningen.

Sveriges statsminister konstaterer det opplagte: Der blir ingen vanlig jul. Han ber alle være svært forsiktige og ta ansvar. Maksimalt åtte personer kan være samlet. Svenskene rådes til ikke å møte nye folk. Og hvis man må treffe noen bør det helst skje utendørs. Det kommer foruroligende rapporter fra flere steder i landet. Politiske vedtak eller helsefaglige råd har liten virkning hvis mange lar være å følge dem.

Sverige har mislyktes, sier kongen. Det er en presis beskrivelse av en dyster situasjon. Men ingen har fått bukt med denne usynlige fienden. Det verste kan fortsatt ligge foran oss i vintermånedene, før omfattende vaksinering forhåpentlig gir oss tilbake det livet vi savner.