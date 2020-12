Leder

Ris til egen bak

Ungarn og Polen kan få utilsiktet svar på tiltale når EU-toppene møtes torsdag.

De to landene har blokkert EUs langtidsbudsjett og dermed gjenreisningsfondet som skal få europeisk økonomi på fote igjen etter pandemien. EUs svar er å lage et nytt fond og utelate Ungarn og Polen. For hardt coronarammede Polen er det mildt sagt katastrofe å bli utestengt fra krisepotten på åtte tusen milliarder kroner.

Bakgrunnen for at Ungarn og Polen har kommet på kant med EUs øvrige 25 medlemsland, er en ny klausul om å knytte økonomiske overføringer til respekt for rettsstatens prinsipper.

EU mener det må stilles betingelser om at demokrati og rettssikkerhet skal være avgjørende for om medlemsland skal kunne motta ytelser fra unionens felles pengebinge.

Ut fra EUs «grunnlov», Europatraktaten, lyder det så opplagt at man skulle tro det var unødvendig å formulere det spesifikt. Men de nasjonalkonservative regjeringene i begge land mener det er betingelser som er formulert kun for å ramme dem, og kaller klausulen en utilbørlig inngripen i deres selvstendighet. At de har politisert rettsvesenet, oppnevnt politiske dommere, innskrenket ytringsfriheten og funnet på nye medielover for å begrense pressefriheten, er indre anliggender som EU ikke har noe med, ifølge dette.

En ledende ungarsk kulturbyråkrat med nære bånd til statsminister Viktor Orbán har sågar i en kronikk i den regjeringsvennlige nettavisen Origo skrevet at Ungarn og Polen er Europas nye jøder og sammenlignet EUs krav med Holocaust. Det bisarre innlegget har vakt avsky også utenfor landets grenser, ikke minst fra Den internasjonale Auschwitz-komiteen som fordømmer forfatterens uttalelser. Ungarns regjering har imidlertid slått ring om den profilerte kulturbyråkraten.

Episoden er talende for konfliktnivået og spenningen mellom EU og regjeringene i Budapest og Warszawa. Nå er spørsmålet hvem som blunker først.

I utgangspunktet må budsjettsaker, lovendringer og inngripende avgjørelser som vedkommer alle EUs medlemsland vedtas enstemmig. Noen mener det er en svakhet. Men det er også kompromissene som gjør EU sterk. Derfor sitter det langt inne å omgå to medlemsland som det nå legges opp til. Det kan skade EU på sikt å utfordre konsensuslinjen.

EU-lovverket har ulike reserveløsninger som sikrer drift måned for måned, basert på sist vedtatte budsjett, i fall et langtidsbudsjett ikke blir vedtatt innen normal frist.

Dette gir imidlertid ikke rom for nye initiativer, som gjenreisningsfondet. Men et flertall av medlemslandene kan likevel vedta å omdisponere penger tilsvarende fondets størrelse og styre disse til en krisepakke som senere kan omgjøres til EU-lov når Polen og Ungarn etter all sannsynlighet velger å føye seg.

Polen er minste bidragsyter og klart største mottaksland av EU-midler. Ungarn er på fjerdeplass. Begge land kan takke EU for at de kom seg kjapt på bena etter Sovjetunionens fall og kommunismens kollaps. Begge land trenger fortsatt økonomisk støtte fra EU. Men den støtten har altså en pris.

Publisert: 07.12.20 kl. 15:54

