BER: – Det er ikke bare de troende som ber. Det ser ut til at bønn også spiller en rolle for sekulære mennesker uten religiøs tilknytning, skriver Kim Larsen. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Søndagskronikk: Bønnene som Gud ikke svarer på

Hvorfor svarer ikke Gud på alle våre anmodninger eller ønsker? Tekstene i Bibelen ser ut til å love mer enn de kan holde.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen

Bønn er et kjent fenomen for de fleste, og mange har et nært og personlig forhold til en slik form for gudsdyrkelse. I kristen sammenheng er bønn noe av det viktigste arbeidet en troende kan bedrive. Tanken er at bønn berører og beveger Gud, men også at den bærer i seg kvaliteter som kan endre den som ber.

Men det er ikke bare de troende som ber. Det ser ut til at bønn også spiller en rolle for sekulære mennesker uten religiøs tilknytning. Selv om flere religiøse organisasjoner opplever medlemssvikt, og færre av oss går regelmessig i kirken, viser forskning at det ikke har blitt mindre av privat bønn i den vestlige verden.

Noe av denne spenningen blir fanget opp av den kjente artisten Sam Smith i låten «Pray». Her forteller Smith åpent at han har sluttet å gå i kirken, han leser ikke i Bibelen, og tror heller ikke på noe guddommelig. Likevel erfarer han at bønn gir håp og trøst, og hevder at «everyone prays in the end…».

Kim Larsen Foto: NLA Høgskolen

les også En helgen for vår tid?

I den kristne tenkningen knyttet til begjæringsbønner, altså bønner som søker å få noe av Gud, finnes det et problem som det sjelden snakkes høyt om. Det var forfatteren og tenkeren C.S. Lewis som først gjorde meg oppmerksom på denne lille gåten.

For hvordan skal man balansere, eller holde fast ved, de to ulike bønnemønstrene vi finner i Bibelen, og som tilsynelatende er i konflikt med hverandre? Ja, det virker som om Bibelen taler med to tunger når det kommer til disse begjæringsbønnene.

La meg forsøke å forklare. Det første bønnemønsteret, la oss kalle det mønster A, er det letteste å forstå. Det handler om at den troende fremholder i bønnen at Guds vilje må skje – altså ikke min vilje. Et slikt bønnemønster finner vi også i islam, insha’Allah, hvis Gud vil. I en slik bønn er den troende seg bevisst at Gud, som er uendelig visdom, vet hva som trengs i alle situasjoner, og trenger derfor ikke råd fra oss. Gud trenger neppe en påminnelse om å gjøre det som er godt. Han er jo kjærlighet. Tanken er at Gud i sin allvitenhet, godhet og visdom, vet hva menneskene trenger til liv og salighet.

les også Kallets skyggeside

Slike bønner, som så tydelig underordner seg Guds vilje, finner vi blant annet i Fadervår (la din vilje skje), men også i Getsemanebønnen, hvor Jesus ber Gud om å få slippe å gå lidelsen og korsets vei, og hvor han uttaler de berømte ordene: «ikke som jeg vil, men som du vil».

En slik type bønn bærer i seg en betingelse, et forbehold, om at våre viljer, våre ønsker og våre anmodninger, må underordne seg Guds vilje og hans visdom. Dersom vi ber på en slik måte, må vi, som Jesus i Getsemane, være beredt på avslag.

Dette bønnemønsteret antar jeg mange religiøse mennesker synes er ukomplisert, i hvert fall intellektuelt sett, all den tid man tror på en Gud som er uendelig god, uendelig vis og som har en plan, og som vil menneskene det beste.

Hadde det bare vært disse tekstene om begjæringsbønner i Bibelen, så hadde saken vært relativt enkel. Men så lett er det altså ikke. For det finnes et annet mønster, la oss kalle det mønster B, som mange troende finner mer komplisert. Dette mønsteret er omtalt flere ganger i Det nye testamentet, og er vanskelig å hoppe bukk over. Dessuten kan det virke som om det står i sterk kontrast til mønster A.

les også Hovmodets iboende farer

For mønster B lover at den troende skal få det hun eller han ber om. Intet mindre. Mønster B snur mønster A på hodet. Nå er det min vilje som skal skje, og ikke først og fremst Guds vilje. Innfrir du kravet om tro, kan du nærmest få hva du vil – «alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro.», står det jo i Matt 21:22. Men det er ikke bare dette stedet som bekrefter mønster B. Også andre tekster påpeker at dersom du tror at du allerede har fått det du ber om, ja, da har du fått det.

Flere troende har gått på en smell her, for å si det forsiktig, og det kan nærmest virke som om disse tekstene forlanger en type tro som ikke engang Jesus hadde da han ba i Getsemane.

Men er det mulig å løfte frem et slikt ubeskyttet og radikalt bønnemønster i dag, når all erfaring viser at bønnemønster B ikke alltid innfrir det som loves? De fleste troende vet av erfaring at Gud ikke alltid svarer slik vi ønsker. Ikke bare gir han avslag, men tidvis kan det virke som om han ikke hører på oss i det hele tatt. Man ber om helse, og får sykdom i stedet.

Mønster B bærer derfor i seg en kime til sorg, skuffelse og sinne. Tekstene ser ut til å love mer enn de kan holde. Reklamen fremstår flottere enn virkeligheten.

les også Vinen er Guds gave

Kanskje det er sant at det handler om min tro, eller mangel på sådan. Kanskje hvis jeg hadde trodd nok, så ville bønnen min blitt innvilget. Jeg er åpen for det, selv om jeg tror svaret ligger et annet sted. Uansett, det er vanskelig å kikke Gud i kortene, men inntil han gir meg en slik tro som kan flytte fjell, eller han gir meg klarhet i disse vanskelige tekstene, kan jeg ikke noe annet enn å hvile i mønster A. For når Jesus, Guds sønn, ba «ikke som jeg vil, men som du vil», så burde eksemplet være mer enn godt nok for kirken, for den troende og for verden.

For det er påfallende, når jeg ser tilbake på enkelte av mine bønnebegjæringer, hvor glad jeg er at de aldri ble innvilget. «Himlen er døv for tankeløse ord», sier kongen i Hamlet – og godt er det.

Publisert: 25.10.20 kl. 10:28