Peker på Putin

At den norske regjeringen mener Russland står bak datainnbruddet på Stortinget, er ingen overraskelse. Det overrasker heller ikke at utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) er forbilledlig tydelig i sin plassering av ansvaret. For det er nok nå!

Vi har ikke innsikt i norske myndigheters bevisgrunnlag i den alvorlige beskyldningen mot vår store nabo i øst. Vi har imidlertid ingen grunn til å tro den er feilaktig. Tvert imot.

Både fordi den føyer seg inn i rekken av tilsvarende saker der Moskva viser sin forakt for internasjonale kjøreregler, og fordi det av samme grunn ikke er risikofritt for Norge å tirre den russiske bjørnen. Men som ansvarlige myndigheter i en rettsstat kan ikke Norges politiske ledelse la Kreml fortsette å herje med vestlige institusjoner og rettsorden uten å sette ned foten.

Som britiske The Times skrev på lederplass etter at regimekritikeren Aleksej Navalnyj ble forsøkt drept med russernes signaturgift Novitsjok: Vesten kan ikke hindre Kreml fra å myrde sine opponenter, men den kan få slutt på forestillingen om at Russland er en normal stat.

Den rituelle avvisningen fra russiske myndigheter om at de har noe som helst å gjøre med giftdrap, henrettelse av opposisjonelle, eller statlige dataangrep mot vestlige virksomheter, er i så måte bare en forlengelse av Sovjettidens besvergelser. Den tidligere KGB-offiseren som nå er allmektig president i Russland, opererer langs kjente linjer, «som ikke er verdig en sivilisert stat», slik Michael Tetzschner (H), regjeringspartienes fraksjonsleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, uttrykker det i Aftenposten.

Ingen etterretningstjeneste vedgår sine operasjoner, heller ikke vestlige. Men det er forskjell på taushet og de pompøst forurettede reaksjoner som russerne byr på, selv når hackernes dataspor leder rett hjem til statlige trollfabrikker, når offeret beviselig er full av en gift som kun russiske militærorganisasjoner disponerer, eller når regimets leiemorder tas på fersk gjerning med rykende pistol – som en pågående rettssak i Berlin nå viser.

Krenkelsen av Norges nasjonalforsamling er alvorlig. Et tilsvarende dataangrep på det tyske parlamentet i 2015 ble ifølge forbundskansler Angela Merkel utført av APT28, en hackergruppe tilknyttet GRU, Russlands militære etterretning. Søstergruppen APT29 skal ha stått bak datainnbruddet hos Demokratene i USA i 2016, mot nederlandske regjeringskontorer og Arbeiderpartiet i Norge året etter, samt i år mot forskningsinstitusjoner i Storbritannia, USA og Canada som holder på å utvikle vaksine mot covid-19.

De antidemokratiske aksjoner som Kreml åpenbart har sanksjonert har diskreditert Russland på måter som gjør det vanskelig å stole på regimets hensikter. Det kan tenkes Putin opplever at dette styrker ham hjemme, men jo hardere i klypa han viser seg, jo mer isolerer han landet internasjonalt. Det er bare trist at Russlands ledere holder på å gjøre den stolte nasjonen til en simpel røverstat.

Publisert: 15.10.20 kl. 13:42

