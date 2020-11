Kommentar

Trumps siste sukk

Av Anders Giæver

Foto: Evan Vucci / AP

MICHIGAN (VG) Uansett om han mot de fleste odds skulle klare å bli gjenvalgt i løpet av valgets siste timer: Det politiske selvmordet Donald Trump foretok fra talerstolen i Det hvite hus i natt har ingen annen demokratisk valgt leder klart før ham.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Natt til fredag gikk Trump på talerstolen som en patetisk karikatur av en tyrann som ikke vil anerkjenne et demokratisk valgresultat. Patetisk, fordi ingen av betydning blant hans republikanske partifeller kan godta dette.

Det tristeste ved denne mørke, historiske «talen» er også kanskje det mest forsonende ved den. Det kan virke som om De forente staters president faktisk tror på dette røret han serverer.

Trump virket ikke som seg selv. Han var ikke den vanlige, arrogante, selvsikre, jeg-gir-da-blaffen personligheten som har provosert hans motstandere og gledet hans tilhengere gjennom de siste fem og et halvt årene.

Det vi så var en eldre, preget mann som med tidvis skjelvende stemme leste opp noen hjelpeløse påstander fra et manus han holdt i hånden.

Han snakket ganske lenge, men budskapet kunne vært formulert i to setninger: Hvis jeg taper dette valget, så er det juks. For jeg kan ikke tape.

Det er uhyre enkelt å plukke fra hverandre argumentasjonen hans. Trump kan ikke vise til et eneste tilfelle av valgjuks. Når han stiller spørsmål om hvorfor alle stemmene som er kommet inn via posten går så entydig i Bidens retning, så er jo svaret såre enkelt:

Fordi du gang på gang gjennom hele høsten ba dine tilhengere om ikke å stemme via posten!

Det gjør ikke saken bedre at han ikke helt vet hva han skal be om. Skal man stoppe opptellingen nå, slik at man ikke finner ut hvem som har vunnet i Pennsylvania? Eller skal man fortsette å telle, slik at man kan finne ut om han faktisk vant i Arizona og Georgia, slik han selv hevder?

Trump famler etter halmstrået mens han drukner i sin egen retorikk.

Og mens han graver sin egen grav, fortsetter opptellingen, slik den skal i alle demokratier. Det amerikanske systemet har så langt vist at det er sterkere enn Trump, det lar seg ikke mobbe eller presse av trusler om søksmål eller antydninger om vold.

I natt var det fortsatt teoretiske muligheter for at Trump kunne vinne. Men sjansene svinner. Og Trump stakk en kniv i sin egen rygg med talen i natt, fordi det gjør det umulig for selv hans mest lojale medspillere i partiet og kongressen å støtte ham i dette.

Og skulle han tape presidentembetet i løpet av de neste dagene, kan man si med en omskrivning av T.S. Eliot at slik endte Trumps presidentskap:

Ikke med et smell – men med et klynk.

Publisert: 06.11.20 kl. 05:52 Oppdatert: 06.11.20 kl. 06:20

