MOT EU: – Norge burde fortsette å stå utenfor EU, fordi vi kan få til bedre internasjonalt samarbeid enn EU, skriver Frankie Rød. Hun svarer på et debattinnlegg i VGs kronikkserie for unge, «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Verden er større enn EU

I et innlegg i VG 14. september skrev Omar Sukru Yagci at verden står overfor internasjonale kriser som krever et norsk EU-medlemskap. Ja-siden glemmer at internasjonalt samarbeid ikke er synonymt med EU.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

FRANKIE RØD (21), Leder i Ungdom mot EU

EUs klimapolitikk er ikke god nok. EUs klimakutt har flatet ut etter 2013, og EU er ikke lengre i rute for å nå 2030-målet om 40 % kutt relativt til 1990. Store deler av utslippskuttene fra 1990-tallet til i dag har vært en konsekvens av avindustrialisering, redusert lønnsomhet knyttet til utvinning av kull og svak økonomisk vekst.

EU hemmer også Norges klimapolitikk. Vi er tilknyttet Parisavtalen gjennom EU, og dermed kan vi fraskrive oss ansvaret for å kutte i utslipp.

les også «25 under 25»: Vi er sterkere sammen enn hver for oss. Ja til EU

EUs klimapolitikk legger opp til at kuttene først og fremst skal tas der det er kostnadseffektivt. I praksis betyr det at en svært liten del av Europas klimakutt skal tas i Norge frem mot 2030.

Det er i tillegg veldig lett å ha ambisiøse klimamål når du selv sitter på definisjonsmakten over hva som telles som utslipp. EUs politikk på bioenergi er et godt eksempel på dette. Dette regnes som karbonnøytralt fordi skogen vil vokse opp igjen, men glemmer å ta med i beregningen at det tar tid før skogen vokser ut igjen. Det kan ta opp til 17 år før bioenergi er mer miljøvennlig enn kull, og opp til 50 år før det er mer miljøvennlig enn gass. Vi trenger klimahandling nå, ikke om 50 år. Da er mange av klimaendringene allerede irreversible.

Man ser at populismen øker i mange EU-land. I Ungarn blir pressefriheten innskrenket, i Belgia er det økning i diskriminering på bakgrunn av seksuell legning, og Malta har store problemer med hatytringer, for å nevne noe. Samtidig gjør EU svært lite for å stoppe denne utviklingen.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send innlegget ditt til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25. Vis mer

Ifølge en rapport fra UNITED against refugee deaths har 36.000 udokumenterte flyktninger omkommet som en konsekvens av EUs flyktningpolitikk. Gjennom Dublin 3-avtalen må alle asylsøkere få asylsøknaden sin behandlet i det første EU-landet de kommer til.

Dette legger et voldsomt press på Hellas og Italia, og førte til at brannen i Moria var en uunngåelig krise. Formålet med EUs flyktningpolitikk er ikke å hjelpe, men å holde flest mulig ute av EU. Det er et usolidarisk prosjekt, som Norge ikke burde ta del i.

Det hjelper heller ikke stort å gå inn og påvirke. Vi ville bare fått rundt 12-14 representanter i parlamentet, og ville hatt liten makt til å påvirke politikken, samtidig som vi måtte innført EUs politikk på landbruk, fiskeri, utenrikspolitikk og pengepolitikk, der vi i dag har unntak.

Norge burde fortsette å stå utenfor EU, fordi vi kan få til bedre internasjonalt samarbeid enn EU.

Publisert: 17.09.20 kl. 08:51

Les også