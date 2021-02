VERSTING? – Hva Sophie Elise og andre gjør og formidler gjennom sitt arbeid må kunne være gjenstand for kritikk når det er grunn til det, skriver kronikkforfatteren. Gullbarbie er en såkalt «versting-pris» som ifølge Press går til «den aktøren som får unge til å føle seg verst». Foto: Vidar Ruud

Sophie Elise og influenserne har et stort ansvar

Gullbarbie-prisen kan bidra til å sette viktige problemer på dagsordenen gjennom holdningsendring, ansvarliggjøring, og ved å minske negativ eksponering av kroppsfiksering og seksualisert markedsføring – som norske barn i altfor stor grad blir preget av.

CECILIA DINARDI, barnerettsadvokat

Redd Barnas ungdom – Press har tildelt årets Gullbarbie-prisen til Sophie Elise AS. Over 14 000 barn og unge har gjennom sine stemmer sagt tydelig fra om et unødvendig fokus på seksualisering og kropp i reklameinnhold og at det er skadelig for barns psykiske helse.

Prisvinneren reagerer sterkt over kritikken og er uenig i at de driver med en seksualisert og kroppsfiksert profilering, ofte i markedsføringsøyemed, og særlig rettet mot unge mennesker. Sophie Elise AS har over mange år bygget opp en merkevare, der daglig leder profilerer seg offentlig, og med tusenvis av barn og unge som daglig følger henne. Hva hun gjør og formidler gjennom sitt arbeid må derfor kunne være gjenstand for kritikk når det er grunn til det. Det skulle bare mangle.

En av de særlig store utfordringer ungdommer opplever hver eneste dag er nettopp kroppspress og kroppsidealer som toppbloggere og toppinstagrammere i særlig grad står for. Unge som får servert forskjønnede forestillinger om en utopisk virkelighet som for de fleste ikke samsvarer med deres hverdag. Eksponering av urealistiske idealer som etterlater mange unge med en overveldende jeg-er-ikke-bra-nok-følelse.

Mange av ungdommene som følger influencere, bloggere og tiktokere og instagrammere er ikke rustet til å klare å sortere informasjonen og inntrykkene de får fra sosiale medier. Mange ender opp med at ødelagt syn på hva de skal se opp til, hvordan de skal se på seg selv, og hvordan de møter voksenlivet og viktige valg de må ta i livet. Ingenting blir godt nok og alt ved dem blir sett på som en feil eller noe mangelfullt.

Det er også besynderlig hvor ofte det forekommer at bloggere, inluencere og instagrammere, kan skrive innlegg med sitater som «jeg er mer enn bare kropp og utseende», «jeg er lei av å bli oppfattet som dum og pen», og «jeg har angret på kirurgiske inngrep og går ut med dette for å være et godt eksempel», der de legger ved bilder i samme innlegg der pupper, rompe og kropp tilfeldigvis synes godt.

Like underlig er det når det forekommer overfokusering på seksualitet og kropp i unaturlige settinger og kontekster, og som blir bortforklart med at det bare var ment som tull og ikke som noe seksuelt.

I mitt arbeid som barnerettsadvokat møter jeg mange unge i sårbare livssituasjoner. Både jeg og mange kolleger innen fagfeltet opplever altfor ofte å komme over saker om barn og unge som har utviklet et svært destruktivt selvbilde. Selvfølelsen til barn blitt brutt helt ned av forventninger de opplever fra sosiale medier og som fører til at de utvikler store psykiske vansker.

Jeg har også de siste årene kommet over stadig flere tilfeller av barn som ser en kobling mellom inntrykkene de fanger opp fra sosiale medier, og det å tjene penger på seksualisert adferd i det offentlige rom og salg av seksualiserte bilder og ved flere anledninger, sex. Politiet melder om en stadig økt bekymring rundt denne tendensen og tilfeller av til dels alvorlig seksuell utnyttelse av barn.

Verken prisvinneren eller andre innen samme bransje kan naturligvis stilles til ansvar for disse konkrete tilfellene, men alle som forvalter en påvirkningskraft ovenfor barn slik som den prisvinneren besitter, har et stort etisk og moralsk ansvar ovenfor barna som blir potensielt berørt og påvirket av dette.

Gullbarbie-prisen vil nok ikke avhjelpe alle de mange psykiske vansker barn og unge sliter med i det daglige, de destruktive livsstrategiene mange barn utvikler gjennom den enorme mengden av negativ eksponering de utsettes for i sosiale medier, den stadig forverrede psykiske helsen mange unge sliter med som følge av pandemien og som gjør dem mer sårbare, eller den økte ensomhetsfølelsen stadig flere barn sliter med og gjør dem enda mer usikre på seg selv.

Men Gullbarbie-prisen kan et stykke på vei bidra til å sette viktig problemer på dagsorden gjennom holdningsendring, ansvarliggjøring, og ved å minske negativ eksponering av kroppsfiksering og seksualisert markedsføring som barn i altfor stor grad blir preget av.

For aldri før har påvirkning, sosiale medier og markedsføring hatt en så nær og til dels uforløst relasjon til hverandre som nå. Og aldri før har barn og unge slitt så mye med ensomhet, komplekser og et vaklende selvbilde, som etter at sosiale medier og bloggenerasjonen tok sitt inntog i sosiale medier og barns hverdag. Det forplikter oss til å si ifra når noe oppleves galt for barn og unge, og det forplikter de med påvirkningskraft til å ta et ansvar.

Sophie Elise AS ved daglig leder har forklart at hun har slitt med komplekser hele livet og at det siste hun ønsker å påføre andre er komplekser. Dette gir ikke helt gjenklang i relasjon til den ringvirkningen hennes væremåte og offentlige profil – og andres som driver med tilsvarende – har på mange barn.

Jeg skulle ønske meg at Sophie Elise, hennes selskap, og andre innen samme bransje rettet mot unge, kunne tatt innover seg denne viktige kritikken fra barna.