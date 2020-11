Kommentar

Kroneplagerne

Av Yngve Kvistad

SPILLER DIANA: Den engelske skuespilleren Emma Corrin spiller rollen som Diana i den nyeste sesongen av «The Crown». Foto: Des Willie / Netflix

Den rituelle debatten om drama basert på historiske hendelser, minner om en klassiker fra barnesidene i humorbladet KOnK.

Under vignetten «Finn 7 feil» ser vi i den ene ruten Snehvit og de syv dverger. I den neste står Snehvit alene.

Det hele er nokså opplagt. Både ordskiftet og at det oppstår. Fakta mot fiksjon. Historien mot historier. Pedantisk realisme mot aristotelisk dramaturgi. Sannhet mot løgn og forbannet dikt.

Underholdende, ja. Men nei, Churchill gjorde ikke alt som påstås i filmen Darkest Hour. USAs 16. president uttrykte aldri det Steven Spielberg får Daniel Day-Lewis til å si i Lincoln. Og hvordan ble sørtrønderen Johan Nygaardsvold sunnmøring i Erik Poppes Kongens nei? – en «uanstendig» historisk fremstilling, ifølge en oppbrakt statsviter i Adresseavisen.

HADDE PREMIERE I OKTOBER: Sofia Helin og Tobias Santelmann har hovedrollene i NRKs storsatsing «Atlantic Crossing». Foto: Morten Wien Solberg/Cinenord/NRK

I nåtid har den pågående krangelen om kronprinsesse Märthas fjernsynsfremstilte krigsinnsats i Atlantic Crossing en like overspent parallell i den britiske mottagelsen av Netflix-produksjonen The Crown.

Unge seere elsker den. De bryr seg også mindre om hva som er historisk korrekt, eller ikke. Noen mener sågar at serien vil bidra til at yngre generasjoner får ny interesse for kongehuset, og dermed fornyer kontrakten med monarkiet.

Men fagfolk slakter The Crown, og kaller serien «en skam».

Dianas bror, jarlen av Spencer, mener hver episode bør utstyres med en «advarsel fra helsedirektoratet»om at The Crown er en fiksjonalisert iscenesettelse av historiske hendelser. Prins Charles skal ha reagert kraftig på seriens påståelighet.

Ifølge rojale eksperter, kongehusvitere, forurettede biografer og profilerte penner som påberoper seg indre kjennskap til Huset Windsor, er det visst bare antallet ordener og rekkefølgen av dem på Dronningens uniform i første episode som er uangripelig korrekt. Selve uniformen er det ikke. Og statsoverhodets ureglementerte honnør til eget befal ville i virkelighetens univers fått livgardens sersjantmajor til å desertere.

Foto: Tegning: Morten Mørland

Jo, én ting til stemmer også på en prikk, skal man tro monomane monarkister: De dobbeltspente dressene til prins Charles-karakteren, og hvordan han dytter klaffen på jakkelommene ned i selve lommen med flat hånd, og deretter lar hendene forbli dypt i dressjakken. Det er som å gjenoppleve 70-tallets festdebuterende nykonfirmanter i hutrende villrede utenfor nova på Røra samfunnshus fjerde juledag.

Netflix setter imidlertid en ny standard for kroneplaging, ifølge det konservative kommentariatet. Både The Times og The Daily Telegraph har vært på redaktørloftet og blåst støvet av gamle storheter fra Thatcher-epoken. Noen var sågar aktører selv. I tillegg er historisk fagekspertise engasjert for å dekonstruere The Crown, flisespikke den enkelte bestanddel og så sette det hele sammen igjen i kommentarer og vinklede analyser.

Slik får leseren beskjed om hva som egentlig skjedde da kongefamiliens medlemmer gjorde ditt og navngitte politikere sa datt.

Så nå vet vi at årstall og hendelser ikke følger faktisk kronologi, men er tilpasset dramaturgens behov for konflikt. Personer som alt var avgått i 1979 er skrevet inn i handlingen anno 1980-tall for å gi fortellingen flyt. Politikere puttes inn i andre allianser enn opprinnelig, til og med andre partier, så episodens forelegg skal gå opp.

For øvrig er fremstillingen av Thatcher genial og / eller forkastelig, alt etter hvilken Tory-fløy man tilhører.

I tillegg fylles leserbrevsidene opp med innsigelser:

De kongelige skyter fasaner utenfor sesong, men midt i rypejakten; de bærer usikrede våpen, fyrer løs fra standplass uten hørselvern og lader haglene med plastpatroner i papphylsens tid.

Prinsen av Wales, som skal være en habil fluefisker, veiver med stangen på måter som avslører at han ikke har snøre. Rytterprinsesse Anne har galt grep om tømmene, bruker en sal som ville fått hennes disket og er iført en livsfarlig ridehjelm. Hennes far, prins Philip – daværende president i Det internasjonale hestesportforbundet – bruker feilaktig terminologi om grenen han skal være ekspert i.

Lady Dis gjennomfotograferte bybil, en stygg liten Austin Metro, er byttet med en annen modell; og når hun og Charles går i operaen, ser de «La Traviata», som vi også hører musikken fra. Men i etterkant går praten om Verdis «Requiem».

Det innføres dessuten walisiske hesteraser på Balmoral i Skottland – som i likhet med alle andre kongelige residenser er gjenskapt helt andre steder.

Ifølge The Telegraph har The Crown løftet datagenererte visuelle effekter til en ny dimensjon. Serien inngir tilstedeværelse verden over, fra Afrika, Australia, Argentina og Amerika til Windsor Castle og andre rojale landemerker. Men bortsett fra en tur til Spania for å filme i riktig lys, enkelte utescener fra Skottland og noen inventarscener på private gods, er det meste spilt inn mot en grønn vegg i Elstree Studios i grevskapet Hertfordshire, øst i England.

Her har de også bygd en kopi av porten til Buckingham Palace og fasaden til 10 Downing Street. Nesten alt annet, selv kongeskipet «Britannia», er imponerende gjenskapt fra fotografier, via dataprogrammer, og projisert sømløst inn i TV-bildet.

Noen påhitt er imidlertid drøyere enn andre. Som at prins Charles kaller sin mentor Mountbatten – krigshelten som i 1940 ledet den dristige evakueringen av allierte soldater fra Namsos – for «quisling». Det er også problematisk at faktiske personer blir tildelt skurkeroller og tvilsomme karakteristika.

En av dem er dronningens nå avdøde pressesekretær Michael Shea, som i serien gis avskjed i unåde og settes bokstavelig på porten for illojalitet. Episoden han knyttes til er reell. Men som hjemlige avislesere muligens husker var omstendighetene rundt hans sorti fra hoffet annerledes.

Shea var som kjent en produktiv krimforfatter. Han var også norgesvenn, som det heter, i alle år gift med den norske diplomaten Mona G. Stensen. I et samtidig intervju med Aftenpostens daværende London-korrespondent, Ulf Andenæs, forteller Shea en annen historie enn den vi får servert av Netflix.

Serieskaper Peter Morgan vedgår å ha diktet opp dialog og hendelser for å kunne fortelle historien om kongefamilien og selve systemet. Det er derfor serien heter The Crown og ikke The Queen.

Selv om få egentlig vet stort om dronning Elizabeth og forholdet til de nærmeste, fremstår Morgans insisterende tone som patent. Vi tror ham så gjerne.

Selv koketterer han med denne balansegangen, og hevder å følge en uoversettelig ligning til forveksling lik parodien på det journalistiske credo: la ikke fakta komme i veien for sannheten.

